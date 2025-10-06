УКР
Путін радіє, що має "покірних союзників", які допомагають йому сіяти розбрат у ЄС, - фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Російський диктатор Путін зневажає Європейський Союз та має європейських союзників, які допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті щодо вотуму недовіри Єврокомісії 6 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона переконана, що Путін через своїх "покірних союзників", хоче розколоти Євросоюз зсередини.

"Погляньте на те, що сталося минулого тижня в Сочі, коли Путін виголосив свою щорічну промову на форумі "Валдай". Його слова варто уважно слухати. Він знову поклав провину за свою війну агресії в Україні на Європу", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Путін "хизувався тим, що назвав "тріщинами в європейській будівлі".

"Він (Путін) не приховує своєї зневаги до нашого Союзу й до його засад. І не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому у цій справі", - переконана президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зауважила, що "це – найстаріший трюк у політичній книзі: посіяти розбрат, поширити дезінформацію, знайти винного".

Усе це для того, щоб європейці стали один проти одного, щоб ми ослабили свою пильність, сперечаючись між собою, щоб підважити нашу рішучість і стійкість. Це – пастка. І ми просто не можемо в неї потрапити", - додала вона.

+3
Якщо подивитись історію той самої Угорщини, вони весь час продавали свою вірність тому, хто більше заплатить, будь то турки, руські чи німці. Так що надіятись, що вони будуть захищати якісь принципи ЄС це смішно...угорці за дешевий газ продадуть і матір рідну.
показати весь коментар
06.10.2025 19:31 Відповісти
+2
То не союзники. То політичні проститутки.
показати весь коментар
06.10.2025 19:29 Відповісти
+1
Медведєв сьогодні відписався в телеге про вас і що вони думають...

Cтворіть поліцію по боротьбі з дронами и швидше.
Інакше кизда вашому ес і нато
показати весь коментар
06.10.2025 19:36 Відповісти
Орбан Фіцо і Бабіш образяться...
показати весь коментар
06.10.2025 19:27 Відповісти
Там союзники бартерного типу. Він їм технології і нафту/газ, вони йому зброю. Надурняк там ніхто кредити на право на ліво не роздає.
показати весь коментар
06.10.2025 19:28 Відповісти
ну а шо, у трампа одни покорные союзники, у пуйла - другие. только мы сражаемся
показати весь коментар
06.10.2025 19:48 Відповісти
класика жанру. це старовинна трюк медєї, яка порадила ясону кинути камінь в середину, коли почнуть з'являтись сходи.
показати весь коментар
06.10.2025 19:29 Відповісти
Та вигоніть ви ту угорщину та словаччину з ЄС !!! Що ж ви такі м'якотілі !!
показати весь коментар
06.10.2025 19:39 Відповісти
До 80-х років в Європі панувала концепція "Fortress оf Europe" і всіляких дрімучих паразитів до себе європеці не пускали. А потім постмодернізм і загальна толерантність яка швидко виродилась в толерастію. Еміграція дрімучих муслімських чортів (IQ85) та негрів (IQ70) з зробила ЄС імпотентними, безхребетними і жалюгідними споживачами. Наслідки не забарились...
показати весь коментар
06.10.2025 19:45 Відповісти
Вот поэтому x#йло хочет заменить Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя ЕК на покорную простит#тку меркель.
показати весь коментар
06.10.2025 19:51 Відповісти
путін радіє -

У росії почастішали випадки збиття українських розвідувальних дронів після того, як «Ізраїль» продав їй свої радари RADA.
Про це у розмові з Катериною Супрун розповів командир полку «Рагор» ЗСУ Олег Гуйт.
За його словами, спочатку «Ізраїль» продав ці радіолокаційні станції Україні, а через пів року - й росії.
показати весь коментар
06.10.2025 19:57 Відповісти
Недарма Британія показала ЄС 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
06.10.2025 20:32 Відповісти
ЄС проводить хибну політику дратуючи громадян європейських країн засиллям мігрантів, які не хочуть працювати, а лише смітять і отримують фінансування з податків. Саме тому ми бачимо парад перемог пропутінських партій і кандидатур. Власне рашка ініціювала розвал ЄС, а ви профукали цей план.
показати весь коментар
06.10.2025 20:07 Відповісти
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показати весь коментар
06.10.2025 20:11 Відповісти
Ні, ні пані Урсула, то не є "тріщини у європейській будівлі", то вже є - спроба орків, вбиваючи, навчити жити Світ, так як "оні ето любят"!!( І повірте, саме Так воно і буде, якщо ви й надалі, будете жувати вибачте соплі!(
показати весь коментар
06.10.2025 20:21 Відповісти
Від цієї Урсули жодної користі, з такими лідерами Європі гайки
показати весь коментар
06.10.2025 20:22 Відповісти
І що вона , після цього , зробить ...?
показати весь коментар
06.10.2025 20:25 Відповісти
 
 