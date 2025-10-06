Путін радіє, що має "покірних союзників", які допомагають йому сіяти розбрат у ЄС, - фон дер Ляєн

Російський диктатор Путін зневажає Європейський Союз та має європейських союзників, які допомагають йому створювати "тріщини у європейській будівлі".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті щодо вотуму недовіри Єврокомісії 6 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Вона переконана, що Путін через своїх "покірних союзників", хоче розколоти Євросоюз зсередини.

"Погляньте на те, що сталося минулого тижня в Сочі, коли Путін виголосив свою щорічну промову на форумі "Валдай". Його слова варто уважно слухати. Він знову поклав провину за свою війну агресії в Україні на Європу", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона заявила, що Путін "хизувався тим, що назвав "тріщинами в європейській будівлі".

"Він (Путін) не приховує своєї зневаги до нашого Союзу й до його засад. І не приховує радості від того, що його покірні союзники в Європі допомагають йому у цій справі", - переконана президентка Єврокомісії.

Фон дер Ляєн зауважила, що "це – найстаріший трюк у політичній книзі: посіяти розбрат, поширити дезінформацію, знайти винного".

Усе це для того, щоб європейці стали один проти одного, щоб ми ослабили свою пильність, сперечаючись між собою, щоб підважити нашу рішучість і стійкість. Це – пастка. І ми просто не можемо в неї потрапити", - додала вона.

