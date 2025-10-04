Фон дер Ляєн відреагувала на російський удар по залізничному вокзалу у Шостці, закликавши посилити тиск на РФ

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці, що на Сумщині.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення", - заявила вона.

Очільниця ЄК наголосила на необхідності продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий та тривалий мир.

"ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир",- додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що вдень 4 жовтня російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

