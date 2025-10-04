УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9653 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Сумщини
528 12

Фон дер Ляєн відреагувала на російський удар по залізничному вокзалу у Шостці, закликавши посилити тиск на РФ

Фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар російських військ по залізничному вокзалу у Шостці, що на Сумщині.

Про це вона написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"ЄС підтримує Україну, оскільки її народ знову страждає від рук російського варварства. Шокуючі кадри з залізничного вокзалу Шостки підкреслюють безрозсудну та постійну готовність Росії атакувати цивільне населення", - заявила вона.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Очільниця ЄК наголосила на необхідності продовжувати посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті не погодиться на справедливий та тривалий мир.

"ЄС і міжнародні партнери мають посилювати тиск на Росію, доки вона нарешті задумається про справедливий і сталий мир",- додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що вдень 4 жовтня  російські війська атакували місто Шостка, завдавши масованих ударів БпЛА. 1 людина загинула, постраждалих близько 30, зокрема троє дітей, восьмеро госпіталізовано внаслідок атаки на залізничний вокзал.

Дивіться також: Наслідки удару РФ по залізничному вокзалу в Шостці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

залізниця (1604) Сумська область (4296) Шостка (69) фон дер Ляєн Урсула (903) Шосткинський район (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Всё призывают и призывают. просто шаманы какие-то кацапов ******* надо а не кого-то к чему-то призывать, ******* сильно везде и всюду.
показати весь коментар
04.10.2025 18:43 Відповісти
+5
Шо, знову "посилити тиск" Не надоїло?
показати весь коментар
04.10.2025 18:44 Відповісти
+5
Призивалкіни. Оце то тиск, призивати Сосію до миру і до переговорів. Це скоріше насмішка над Україною.
показати весь коментар
04.10.2025 18:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё призывают и призывают. просто шаманы какие-то кацапов ******* надо а не кого-то к чему-то призывать, ******* сильно везде и всюду.
показати весь коментар
04.10.2025 18:43 Відповісти
пока им на головы не будет падать 24/7 не дойдет, они все еще живут в маня мирке, как большинство нашего население до 2022. Пока не прилетело на бошку, все жили с мыслями о том, что да че там бамбасс туда-сюда фигня какая война, сразу все стали потужними и щирими а один момент, ничего так не помогает прозреть как хорошая п...а
показати весь коментар
04.10.2025 19:11 Відповісти
Не кацапів, а ЇХ треба їбашити. Швидко забули 45-й...
показати весь коментар
04.10.2025 19:16 Відповісти
Шо, знову "посилити тиск" Не надоїло?
показати весь коментар
04.10.2025 18:44 Відповісти
Призивалкіни. Оце то тиск, призивати Сосію до миру і до переговорів. Це скоріше насмішка над Україною.
показати весь коментар
04.10.2025 18:46 Відповісти
Коаліція озабочєнних, голубая мечта Бубочкі, саме вони нададуть патужніє гарантії безпеки.
показати весь коментар
04.10.2025 19:01 Відповісти
Закликатели закликают закликателів для закликання.
показати весь коментар
04.10.2025 19:15 Відповісти
Відреагувала??

Коли якийсь пластмасовий дрон "випадково" залетить у двигун якогось A-320, що здійснюватиме абсолютно рутинний рейс зі звичайного Мюнхена чи Копенгагена -- вона теж відреагує таким чином? Стурбовано потужно закличе?
показати весь коментар
04.10.2025 19:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jwWDJHVoGTUсправжні руська європейці...

та ще новина з Чехії

Якщо партія Бабіша стане лідером у парламенті, у Орбана і Фіцо з'явиться союзник.

В Чехії о 15 годині закрилися виборчі дільниці - у суботу закінчився другий і останній день голосування на загальних виборах. Попередні результати очікуються увечері, але нгайперші підрахунки показують, що лідирує партія https://zn.ua/ukr/WORLD/cheskij-opozitsioner-babish-pohrozhuje-skasuvati-initsiativu-shchodo-bojepripasiv-dlja-zsu-vona-daje-perevahu-torhovtsjam-zbrojeju-.html колишнього прем'єра Андрія Бабіша, яка на даний момент має перевагу.
показати весь коментар
04.10.2025 19:17 Відповісти
Ця шкапа готова безперервно співчувати ротом , поки українці гинуть за її інтереси.
показати весь коментар
04.10.2025 19:19 Відповісти
Стелю нафти центів на три опустять?
показати весь коментар
04.10.2025 19:25 Відповісти
зробити смертельний тиск ще смертельнішим ? ))
показати весь коментар
04.10.2025 19:35 Відповісти
 
 