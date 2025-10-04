Фон дер Ляйен отреагировала на российский удар по железнодорожному вокзалу в Шостке, призвав усилить давление на РФ

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удар российских войск по железнодорожному вокзалу в Шостке, что на Сумщине.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают безрассудную и постоянную готовность России атаковать гражданское население", - заявила она.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Глава ЕК подчеркнула необходимость продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и длительный мир.

"ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец задумается о справедливом и устойчивом мире",- добавила фон дер Ляйен.

Напомним, что днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы вследствие атаки на железнодорожный вокзал.

Смотрите также: Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж