РУС
Новости Обстрелы Сумщины
571 12

Фон дер Ляйен отреагировала на российский удар по железнодорожному вокзалу в Шостке, призвав усилить давление на РФ

Фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на удар российских войск по железнодорожному вокзалу в Шостке, что на Сумщине.

Об этом она написала в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"ЕС поддерживает Украину, поскольку ее народ снова страдает от рук российского варварства. Шокирующие кадры с железнодорожного вокзала Шостки подчеркивают безрассудную и постоянную готовность России атаковать гражданское население", - заявила она.

Глава ЕК подчеркнула необходимость продолжать усиливать давление на Россию, пока она наконец не согласится на справедливый и длительный мир.

"ЕС и международные партнеры должны усиливать давление на Россию, пока она наконец задумается о справедливом и устойчивом мире",- добавила фон дер Ляйен.

Напомним, что днем 4 октября российские войска атаковали город Шостка, нанеся массированные удары БпЛА. 1 человек погиб, пострадавших около 30, в том числе трое детей, восемь госпитализированы вследствие атаки на железнодорожный вокзал.

Последствия удара РФ по железнодорожному вокзалу в Шостке.

Автор: 

железная дорога Сумская область Шостка Урсула фон дер Ляйен Шосткинский район
Топ комментарии
+6
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё призывают и призывают. просто шаманы какие-то кацапов ******* надо а не кого-то к чему-то призывать, ******* сильно везде и всюду.
04.10.2025 18:43 Ответить
пока им на головы не будет падать 24/7 не дойдет, они все еще живут в маня мирке, как большинство нашего население до 2022. Пока не прилетело на бошку, все жили с мыслями о том, что да че там бамбасс туда-сюда фигня какая война, сразу все стали потужними и щирими а один момент, ничего так не помогает прозреть как хорошая п...а
04.10.2025 19:11 Ответить
Не кацапів, а ЇХ треба їбашити. Швидко забули 45-й...
04.10.2025 19:16 Ответить
Шо, знову "посилити тиск" Не надоїло?
04.10.2025 18:44 Ответить
Призивалкіни. Оце то тиск, призивати Сосію до миру і до переговорів. Це скоріше насмішка над Україною.
04.10.2025 18:46 Ответить
Коаліція озабочєнних, голубая мечта Бубочкі, саме вони нададуть патужніє гарантії безпеки.
04.10.2025 19:01 Ответить
Закликатели закликают закликателів для закликання.
04.10.2025 19:15 Ответить
Відреагувала??

Коли якийсь пластмасовий дрон "випадково" залетить у двигун якогось A-320, що здійснюватиме абсолютно рутинний рейс зі звичайного Мюнхена чи Копенгагена -- вона теж відреагує таким чином? Стурбовано потужно закличе?
04.10.2025 19:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jwWDJHVoGTUсправжні руська європейці...

та ще новина з Чехії

Якщо партія Бабіша стане лідером у парламенті, у Орбана і Фіцо з'явиться союзник.

В Чехії о 15 годині закрилися виборчі дільниці - у суботу закінчився другий і останній день голосування на загальних виборах. Попередні результати очікуються увечері, але нгайперші підрахунки показують, що лідирує партія https://zn.ua/ukr/WORLD/cheskij-opozitsioner-babish-pohrozhuje-skasuvati-initsiativu-shchodo-bojepripasiv-dlja-zsu-vona-daje-perevahu-torhovtsjam-zbrojeju-.html колишнього прем'єра Андрія Бабіша, яка на даний момент має перевагу.
04.10.2025 19:17 Ответить
Ця шкапа готова безперервно співчувати ротом , поки українці гинуть за її інтереси.
04.10.2025 19:19 Ответить
Стелю нафти центів на три опустять?
04.10.2025 19:25 Ответить
зробити смертельний тиск ще смертельнішим ? ))
04.10.2025 19:35 Ответить
 
 