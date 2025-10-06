РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9646 посетителей онлайн
Новости Лукашенко о Евросоюзе и россиси
1 585 17

Путин радуется, что имеет "покорных союзников", которые помогают ему сеять раздор в ЕС, - фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Российский диктатор Путин презирает Европейский Союз и имеет европейских союзников, которые помогают ему создавать "трещины в европейском здании".

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Она убеждена, что Путин через своих "покорных союзников", хочет расколоть Евросоюз изнутри.

"Взгляните на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на форуме "Валдай". Его слова стоит внимательно слушать. Он снова возложил вину за свою войну агрессии в Украине на Европу", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен отреагировала на российский удар по железнодорожному вокзалу в Шостке, призвав усилить давление на РФ

Она заявила, что Путин "хвастался тем, что назвал "трещинами в европейском здании".

"Он (Путин) не скрывает своего пренебрежения к нашему Союзу и к его принципам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле", - убеждена президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что "это - самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного".

Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и стойкость. Это - ловушка. И мы просто не можем в нее попасть", - добавила она.

Также читайте: Путин о поставках Украине Tomahawk: Это приведет к разрушению "позитивных тенденций" в отношениях РФ и США

Автор: 

путин владимир (32260) Евросоюз (17667) Урсула фон дер Ляйен (646)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Якщо подивитись історію той самої Угорщини, вони весь час продавали свою вірність тому, хто більше заплатить, будь то турки, руські чи німці. Так що надіятись, що вони будуть захищати якісь принципи ЄС це смішно...угорці за дешевий газ продадуть і матір рідну.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:31 Ответить
+2
То не союзники. То політичні проститутки.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:29 Ответить
+2
ЄС проводить хибну політику дратуючи громадян європейських країн засиллям мігрантів, які не хочуть працювати, а лише смітять і отримують фінансування з податків. Саме тому ми бачимо парад перемог пропутінських партій і кандидатур. Власне рашка ініціювала розвал ЄС, а ви профукали цей план.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Орбан Фіцо і Бабіш образяться...
показать весь комментарий
06.10.2025 19:27 Ответить
Там союзники бартерного типу. Він їм технології і нафту/газ, вони йому зброю. Надурняк там ніхто кредити на право на ліво не роздає.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:28 Ответить
То не союзники. То політичні проститутки.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:29 Ответить
ну а шо, у трампа одни покорные союзники, у пуйла - другие. только мы сражаемся
показать весь комментарий
06.10.2025 19:48 Ответить
класика жанру. це старовинна трюк медєї, яка порадила ясону кинути камінь в середину, коли почнуть з'являтись сходи.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:29 Ответить
Якщо подивитись історію той самої Угорщини, вони весь час продавали свою вірність тому, хто більше заплатить, будь то турки, руські чи німці. Так що надіятись, що вони будуть захищати якісь принципи ЄС це смішно...угорці за дешевий газ продадуть і матір рідну.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:31 Ответить
Медведєв сьогодні відписався в телеге про вас і що вони думають...

Cтворіть поліцію по боротьбі з дронами и швидше.
Інакше кизда вашому ес і нато
показать весь комментарий
06.10.2025 19:36 Ответить
Та вигоніть ви ту угорщину та словаччину з ЄС !!! Що ж ви такі м'якотілі !!
показать весь комментарий
06.10.2025 19:39 Ответить
До 80-х років в Європі панувала концепція "Fortress оf Europe" і всіляких дрімучих паразитів до себе європеці не пускали. А потім постмодернізм і загальна толерантність яка швидко виродилась в толерастію. Еміграція дрімучих муслімських чортів (IQ85) та негрів (IQ70) з зробила ЄС імпотентними, безхребетними і жалюгідними споживачами. Наслідки не забарились...
показать весь комментарий
06.10.2025 19:45 Ответить
Вот поэтому x#йло хочет заменить Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя ЕК на покорную простит#тку меркель.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:51 Ответить
путін радіє -

У росії почастішали випадки збиття українських розвідувальних дронів після того, як «Ізраїль» продав їй свої радари RADA.
Про це у розмові з Катериною Супрун розповів командир полку «Рагор» ЗСУ Олег Гуйт.
За його словами, спочатку «Ізраїль» продав ці радіолокаційні станції Україні, а через пів року - й росії.
показать весь комментарий
06.10.2025 19:57 Ответить
Недарма Британія показала ЄС 🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
06.10.2025 20:32 Ответить
ЄС проводить хибну політику дратуючи громадян європейських країн засиллям мігрантів, які не хочуть працювати, а лише смітять і отримують фінансування з податків. Саме тому ми бачимо парад перемог пропутінських партій і кандидатур. Власне рашка ініціювала розвал ЄС, а ви профукали цей план.
показать весь комментарий
06.10.2025 20:07 Ответить
Суддівська криза в Україні: чому зникає довіра до судів

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/10/01/8000769/
показать весь комментарий
06.10.2025 20:11 Ответить
Ні, ні пані Урсула, то не є "тріщини у європейській будівлі", то вже є - спроба орків, вбиваючи, навчити жити Світ, так як "оні ето любят"!!( І повірте, саме Так воно і буде, якщо ви й надалі, будете жувати вибачте соплі!(
показать весь комментарий
06.10.2025 20:21 Ответить
Від цієї Урсули жодної користі, з такими лідерами Європі гайки
показать весь комментарий
06.10.2025 20:22 Ответить
І що вона , після цього , зробить ...?
показать весь комментарий
06.10.2025 20:25 Ответить
 
 