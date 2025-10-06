Путин радуется, что имеет "покорных союзников", которые помогают ему сеять раздор в ЕС, - фон дер Ляйен
Российский диктатор Путин презирает Европейский Союз и имеет европейских союзников, которые помогают ему создавать "трещины в европейском здании".
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов в Европарламенте по вотуму недоверия Еврокомиссии 6 октября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Она убеждена, что Путин через своих "покорных союзников", хочет расколоть Евросоюз изнутри.
"Взгляните на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, когда Путин произнес свою ежегодную речь на форуме "Валдай". Его слова стоит внимательно слушать. Он снова возложил вину за свою войну агрессии в Украине на Европу", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Она заявила, что Путин "хвастался тем, что назвал "трещинами в европейском здании".
"Он (Путин) не скрывает своего пренебрежения к нашему Союзу и к его принципам. И не скрывает радости от того, что его покорные союзники в Европе помогают ему в этом деле", - убеждена президент Еврокомиссии.
Фон дер Ляйен отметила, что "это - самый старый трюк в политической книге: посеять раздор, распространить дезинформацию, найти виновного".
Все это для того, чтобы европейцы стали друг против друга, чтобы мы ослабили свою бдительность, споря между собой, чтобы подорвать нашу решимость и стойкость. Это - ловушка. И мы просто не можем в нее попасть", - добавила она.
