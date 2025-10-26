Європа досі торгує з Росією попри війну в Україні, - ЗМІ

Попри всі санкції через війну проти України, Росія продовжує активно торгувати з країнами Євросоюзу.

За даними Bild та Німецького економічного інституту, у 2024 році обсяг торгівлі між РФ та ЄС становив 67,5 мільярда євро, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість країн ЄС скоротили закупівлі в Росії, але торгівля повністю не зупинилася. Наприклад, Німеччина зменшила імпорт російських товарів на 92%, проте товарообіг усе ще сягає майже 9,5 мільярда доларів.

Подібне падіння спостерігається в Італії, Бельгії, Іспанії, Чехії та Словаччині. А от Угорщина, навпаки, збільшила торгівлю з Москвою на третину - до 6,2 мільярда доларів.

Франція та Нідерланди теж залишаються серед найбільших партнерів Росії у Європі - по 6 мільярдів доларів торгівлі кожна. Загалом у 2024 році російський експорт зріс на 18% і досяг 330 мільярдів доларів.

Найбільше Москва торгує з Китаєм, продаючи туди нафту, газ і вугілля. На другому місці - Індія. Також збільшилася торгівля з Вірменією, Туреччиною, Ізраїлем, Бразилією, Узбекистаном, Єгиптом і Азербайджаном.

Експерти кажуть, що Росія намагається замінити ринки ЄС країнами Азії та Близького Сходу.

Санкції проти Росії

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових обмежень - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом санкції проти найбільших нафтових російських компаній вдарять по доходам федерального бюджету РФ. Втрати неминучі, хоча наразі їх важко оцінити, розповів близький до Кремля російський чиновник агентству Bloomberg.

