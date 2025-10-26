УКР
Новини Відносини Євросоюзу та Росії
Європа досі торгує з Росією попри війну в Україні, - ЗМІ

Європа продовжує тогрувати з Росією попри санкції

Попри всі санкції через війну проти України, Росія продовжує активно торгувати з країнами Євросоюзу.

За даними Bild та Німецького економічного інституту, у 2024 році обсяг торгівлі між РФ та ЄС становив 67,5 мільярда євро, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більшість країн ЄС скоротили закупівлі в Росії, але торгівля повністю не зупинилася. Наприклад, Німеччина зменшила імпорт російських товарів на 92%, проте товарообіг усе ще сягає майже 9,5 мільярда доларів.

Подібне падіння спостерігається в Італії, Бельгії, Іспанії, Чехії та Словаччині. А от Угорщина, навпаки, збільшила торгівлю з Москвою на третину - до 6,2 мільярда доларів.

Франція та Нідерланди теж залишаються серед найбільших партнерів Росії у Європі - по 6 мільярдів доларів торгівлі кожна. Загалом у 2024 році російський експорт зріс на 18% і досяг 330 мільярдів доларів.

Найбільше Москва торгує з Китаєм, продаючи туди нафту, газ і вугілля. На другому місці - Індія. Також збільшилася торгівля з Вірменією, Туреччиною, Ізраїлем, Бразилією, Узбекистаном, Єгиптом і Азербайджаном.

Експерти кажуть, що Росія намагається замінити ринки ЄС країнами Азії та Близького Сходу.

Санкції проти Росії

23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових обмежень - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом санкції проти найбільших нафтових російських компаній вдарять по доходам федерального бюджету РФ. Втрати неминучі, хоча наразі їх важко оцінити, розповів близький до Кремля російський чиновник агентству Bloomberg.

+5
ЕС спонсирует военную машину рашки на 67,5 млрд. евро.
26.10.2025 19:23
+4
Однією рукою торгують на десятки мільярдів, іншою закликають "триматись доки у росії закінчаться гроші".
26.10.2025 19:29
+2
Угорщина попри потужні зусилля ОПи, продовжує купувати невідомий товар, за сприяння невідомої країни, яка забезпечує його транспортування трубопроводом «Дружба». Малюк пробує ідентифікувати злочинців, але поки безрезультатно. Важко йому сконцентруватися на чомусь одному, крім НАБУ.
26.10.2025 19:43
унітазами ?
26.10.2025 19:18
Та вроде Трамп сделал баш на баш: вава ему разбомбил перекачку из Ср. Азии углеводородки, рудий разрушил ваве кацап бизнес.
26.10.2025 19:37
ЕС спонсирует военную машину рашки на 67,5 млрд. евро.
26.10.2025 19:23
і шо ? , Україньска влада зразка 1014-2019 року після окупації Криму та Донбасу не тільки не розірвала дипстосунки з РФ а весело торгувала. а ви ображаєтесь на ЕС в якої РФ не окупувало нічого.
26.10.2025 19:55
Это вы так Порошенко критикуете?
26.10.2025 19:57
Однією рукою торгують на десятки мільярдів, іншою закликають "триматись доки у росії закінчаться гроші".
26.10.2025 19:29
з кацапньою все ясно!
європа плазує перед китаєм!
фольцик терплячі біду, по причині китаю, будує заводи в китаї.
отакі вони! стратегічні буржуї!
паранджі та хиджабу мало! давайте вузькооких побільше!
білі ж все одно вимирають.
26.10.2025 19:30
А ми прокачуємо нафту на Європу. То хто гірший?
26.10.2025 19:33
Угорщина попри потужні зусилля ОПи, продовжує купувати невідомий товар, за сприяння невідомої країни, яка забезпечує його транспортування трубопроводом «Дружба». Малюк пробує ідентифікувати злочинців, але поки безрезультатно. Важко йому сконцентруватися на чомусь одному, крім НАБУ.
26.10.2025 19:43
что тут сказать....********** они как были ********** и отались!а ещё ссыкунами,соплежуями и невояками!жалко только Украинцев которые собственными жизнями оберегают этих уродов от рашки!если ***** решит их захватить-а он это точно решит,им уже никто не поможет!и поделом!
26.10.2025 20:06
 
 