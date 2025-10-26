Европа до сих пор торгует с Россией, несмотря на войну в Украине, - СМИ
Несмотря на все санкции из-за войны против Украины, Россия продолжает активно торговать со странами Евросоюза.
По данным Bild и Немецкого экономического института, в 2024 году объем торговли между РФ и ЕС составил 67,5 миллиарда евро, сообщает Цензор.НЕТ.
Большинство стран ЕС сократили закупки у России, но торговля полностью не остановилась. Например, Германия уменьшила импорт российских товаров на 92%, однако товарооборот все еще достигает почти 9,5 миллиарда долларов.
Подобное падение наблюдается в Италии, Бельгии, Испании, Чехии и Словакии. А вот Венгрия, наоборот, увеличила торговлю с Москвой на треть - до 6,2 миллиарда долларов.
Франция и Нидерланды тоже остаются среди крупнейших партнеров России в Европе - по 6 миллиардов долларов торговли каждая. Всего в 2024 году российский экспорт вырос на 18% и достиг 330 миллиардов долларов.
Больше всего Москва торгует с Китаем, продавая туда нефть, газ и уголь. На втором месте - Индия. Также увеличилась торговля с Арменией, Турцией, Израилем, Бразилией, Узбекистаном, Египтом и Азербайджаном.
Эксперты говорят, что Россия пытается заменить рынки ЕС странами Азии и Ближнего Востока.
Санкции против России
23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных ограничений - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против крупнейших нефтяных российских компаний ударят по доходам федерального бюджета РФ. Потери неизбежны, хотя пока их трудно оценить, рассказал близкий к Кремлю российский чиновник агентству Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зате у 2019 коли вперше в історії незалежності України до влади прийшла однопартійна більшість на чолі із Зеленським - то нова ''весела'' влада з червня 2019 по лютий 2022 суттєво наростила об'єми торгівлі з москальськими окупантами і майже догнали по об'ємах ''економічну співпрацю'' з москалями бандитського режиму Януковича.
Зі всіх президентів України найбільше торгували з москальськими окупантами Янукович (2010-14) і Зеленський (2019-22).
європа плазує перед китаєм!
фольцик терплячі біду, по причині китаю, будує заводи в китаї.
отакі вони! стратегічні буржуї!
паранджі та хиджабу мало! давайте вузькооких побільше!
білі ж все одно вимирають.