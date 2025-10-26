РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8482 посетителя онлайн
Новости Отношения Евросоюза и России
1 820 12

Европа до сих пор торгует с Россией, несмотря на войну в Украине, - СМИ

Европа продолжает торговать с Россией несмотря на санкции

Несмотря на все санкции из-за войны против Украины, Россия продолжает активно торговать со странами Евросоюза.

По данным Bild и Немецкого экономического института, в 2024 году объем торговли между РФ и ЕС составил 67,5 миллиарда евро, сообщает Цензор.НЕТ.

Большинство стран ЕС сократили закупки у России, но торговля полностью не остановилась. Например, Германия уменьшила импорт российских товаров на 92%, однако товарооборот все еще достигает почти 9,5 миллиарда долларов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евросоюз закрыл россиянам лазейку для получения карт Visa и Mastercard в Беларуси

Подобное падение наблюдается в Италии, Бельгии, Испании, Чехии и Словакии. А вот Венгрия, наоборот, увеличила торговлю с Москвой на треть - до 6,2 миллиарда долларов.

Франция и Нидерланды тоже остаются среди крупнейших партнеров России в Европе - по 6 миллиардов долларов торговли каждая. Всего в 2024 году российский экспорт вырос на 18% и достиг 330 миллиардов долларов.

Больше всего Москва торгует с Китаем, продавая туда нефть, газ и уголь. На втором месте - Индия. Также увеличилась торговля с Арменией, Турцией, Израилем, Бразилией, Узбекистаном, Египтом и Азербайджаном.

Эксперты говорят, что Россия пытается заменить рынки ЕС странами Азии и Ближнего Востока.

Читайте: Туск назвал Brexit "одной из самых больших ошибок Европы"

Санкции против России

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных ограничений - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против крупнейших нефтяных российских компаний ударят по доходам федерального бюджета РФ. Потери неизбежны, хотя пока их трудно оценить, рассказал близкий к Кремлю российский чиновник агентству Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

россия (97819) торговля (980) Евросоюз (17748)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ЕС спонсирует военную машину рашки на 67,5 млрд. евро.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:23 Ответить
+4
Однією рукою торгують на десятки мільярдів, іншою закликають "триматись доки у росії закінчаться гроші".
показать весь комментарий
26.10.2025 19:29 Ответить
+2
Угорщина попри потужні зусилля ОПи, продовжує купувати невідомий товар, за сприяння невідомої країни, яка забезпечує його транспортування трубопроводом «Дружба». Малюк пробує ідентифікувати злочинців, але поки безрезультатно. Важко йому сконцентруватися на чомусь одному, крім НАБУ.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
унітазами ?
показать весь комментарий
26.10.2025 19:18 Ответить
Та вроде Трамп сделал баш на баш: вава ему разбомбил перекачку из Ср. Азии углеводородки, рудий разрушил ваве кацап бизнес.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:37 Ответить
ЕС спонсирует военную машину рашки на 67,5 млрд. евро.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:23 Ответить
і шо ? , Україньська влада зразка 1014-2019 року після окупації Криму та Донбасу не тільки не розірвала дипстосунки з РФ а весело торгувала. а ви ображаєтесь на ЕС в якої РФ не окупувало нічого.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:55 Ответить
Это вы так Порошенко критикуете?
показать весь комментарий
26.10.2025 19:57 Ответить
Ви все правильно критикуєте Українську владу 2014-2019 - вони хоча суттєво зменшили торгівлю з *********** - але все одно залишились великі мільярдні об'єми взаємної торгівлі.
Зате у 2019 коли вперше в історії незалежності України до влади прийшла однопартійна більшість на чолі із Зеленським - то нова ''весела'' влада з червня 2019 по лютий 2022 суттєво наростила об'єми торгівлі з москальськими окупантами і майже догнали по об'ємах ''економічну співпрацю'' з москалями бандитського режиму Януковича.
Зі всіх президентів України найбільше торгували з москальськими окупантами Янукович (2010-14) і Зеленський (2019-22).
показать весь комментарий
26.10.2025 21:02 Ответить
Однією рукою торгують на десятки мільярдів, іншою закликають "триматись доки у росії закінчаться гроші".
показать весь комментарий
26.10.2025 19:29 Ответить
з кацапньою все ясно!
європа плазує перед китаєм!
фольцик терплячі біду, по причині китаю, будує заводи в китаї.
отакі вони! стратегічні буржуї!
паранджі та хиджабу мало! давайте вузькооких побільше!
білі ж все одно вимирають.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:30 Ответить
А ми прокачуємо нафту на Європу. То хто гірший?
показать весь комментарий
26.10.2025 19:33 Ответить
Угорщина попри потужні зусилля ОПи, продовжує купувати невідомий товар, за сприяння невідомої країни, яка забезпечує його транспортування трубопроводом «Дружба». Малюк пробує ідентифікувати злочинців, але поки безрезультатно. Важко йому сконцентруватися на чомусь одному, крім НАБУ.
показать весь комментарий
26.10.2025 19:43 Ответить
что тут сказать....********** они как были ********** и отались!а ещё ссыкунами,соплежуями и невояками!жалко только Украинцев которые собственными жизнями оберегают этих уродов от рашки!если ***** решит их захватить-а он это точно решит,им уже никто не поможет!и поделом!
показать весь комментарий
26.10.2025 20:06 Ответить
 
 