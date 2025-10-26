РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10094 посетителя онлайн
Новости Выход Британии из ЕС
736 10

Туск назвал Brexit "одной из самых больших ошибок Европы"

Туск об угрозе РФ для Запада

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что считает выход Великобритании из ЕС одной из самых больших ошибок Европы.

Об этом он сказал в интервью изданию The Sunday Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Туск заявил, что не до конца понимает решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона организовать в 2016 году референдум о выходе страны из ЕС.

"Я не собираюсь никого обвинять, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории - организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной", - заявил политик.

Читайте также: Более 60% британцев негативно воспринимают результат Brexit, - Guardian

Туск считает Brexit ошибкой

"Я считаю, что это одна из самых больших ошибок в нашей (европейской. - Ред.) истории. И сегодня, по моему мнению, это уже гораздо очевиднее", - сказал польский премьер.

По словам главы правительства Польши, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов объединенной Европы.

"Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, говорили о нашем будущем членстве в ЕС, одним из самых сильных аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью", - добавил Туск.

Читайте также: В Лондоне прошли митинги по возвращению Британии в Евросоюз

Автор: 

Великобритания (5182) Туск Дональд (822) Евросоюз (17748) Brexit (266)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Если глянуть на импотентов и популистов в Европе, то все верно было
показать весь комментарий
26.10.2025 17:40 Ответить
імпотенти спілкуються росіянською. це я тобі кажу як мешканець Донецької області.
показать весь комментарий
26.10.2025 17:43 Ответить
Найбільша помилка Європи це право вето окремих країн. Пуйлу вистарчає підкупити дешевими енергоресурсами одну з країн членів, щоб заблокувати рішення усіх.
показать весь комментарий
26.10.2025 17:48 Ответить
не одну країну на жаль. угорці,словаки. нафтовий концерн який захищає орбан один-це так званий МОЛ.
показать весь комментарий
26.10.2025 17:54 Ответить
Потрібно на постійній основі купити дві країни, бо якщо в одній влада помінялась, щоб в іншій були ті хто готовий лобіювати проросійські рішення і ветувати рішення більшості.
показать весь комментарий
26.10.2025 17:57 Ответить
так їх в євро союзі більше ***** купив.
показать весь комментарий
26.10.2025 17:58 Ответить
Брексіт - чудове рішення британців.. суверентет

їх не крутять на бую як ЄС кремлівські холуї орбан та фіцо
показать весь комментарий
26.10.2025 17:50 Ответить
"...одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною ..."

Після чого польська мова стала другою за чисельністю після англійської в Лондоні...

п.Туску, нехай громадяни Королівства оцінюють правильність/неправильність drexit-у.

До чого тут Польща?
показать весь комментарий
26.10.2025 17:53 Ответить
"Брексіт" - суверенне рішення британців. Що хочуть - те й роблять. І саме цікаве - дійсно, не мусять ні з ким узгоджувать свої рішення... Ато "кожен прищ на сраці буде з себе "бугра" корчить" - і треба враховувать його думку...
показать весь комментарий
26.10.2025 17:56 Ответить
Brexit - це найкраще, що зробила Велика Британія.
показать весь комментарий
26.10.2025 18:02 Ответить
 
 