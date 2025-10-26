Туск назвал Brexit "одной из самых больших ошибок Европы"

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что считает выход Великобритании из ЕС одной из самых больших ошибок Европы.

Туск заявил, что не до конца понимает решение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона организовать в 2016 году референдум о выходе страны из ЕС.

"Я не собираюсь никого обвинять, потому что это было самостоятельное решение ваших граждан. Но Кэмерон был очень откровенен со мной. Он был абсолютно уверен, что выиграет референдум, и это была одна из самых больших ошибок в нашей истории - организовать референдум с иллюзией, что он обязательно выиграет, а причина для этого была очень незначительной", - заявил политик.

Туск считает Brexit ошибкой

"Я считаю, что это одна из самых больших ошибок в нашей (европейской. - Ред.) истории. И сегодня, по моему мнению, это уже гораздо очевиднее", - сказал польский премьер.

По словам главы правительства Польши, Великобритания является не только частью, но и источником ценностей и принципов объединенной Европы.

"Когда в начале 90-х годов мы здесь, в Польше, говорили о нашем будущем членстве в ЕС, одним из самых сильных аргументов в пользу вступления Польши в ЕС был тот факт, что Великобритания была его частью", - добавил Туск.

