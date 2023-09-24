В Лондоне прошли митинги за возвращение Британии в Евросоюз
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Протестующие 23 сентября вышли на улицы Лондона с лозунгами, что выход Соединенного Королевства из Европейского Союза был "большой ошибкой" и выступили за возвращение в блок.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Guardian.
Большая толпа проевропейских протестующих собралась у гостиницы Hilton на Парк-Лейн в центре Лондона на Национальный марш присоединения к ЕС (NRM). Они были одеты в голубой цвет и держали в руках флажки ЕС.
"Brexit был огромной ошибкой, мы все – особенно рабочий класс и бедные люди – платим за это, и нам нужно что-то с этим делать", - сказал один из митингующих.
По его словам, 60% населения страны и 80% людей до 25 лет по результатам опросов неизменно выступают за возвращение в ЕС.
"Мне было всего 14 лет, когда состоялся референдум, поэтому было огромное количество моих сверстников, которые никогда не имели шанса, чтобы их голоса были услышаны", - сказала 21-летняя Сейра, вышедшая с плакатом на митинг.
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через економічний вплив проросійських країн.
а пожили без єс то вже не хочуть слухати популістів
і треба назад в єс
Почитаешь - ну одни светочи макроэкономики!