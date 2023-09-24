РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11935 посетителей онлайн
Новости За рубежом Brexit
7 647 30
Великобритания (4277) Лондон (348) Brexit (234)

В Лондоне прошли митинги за возвращение Британии в Евросоюз

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лондон

Протестующие 23 сентября вышли на улицы Лондона с лозунгами, что выход Соединенного Королевства из Европейского Союза был "большой ошибкой" и выступили за возвращение в блок.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Guardian.

Большая толпа проевропейских протестующих собралась у гостиницы Hilton на Парк-Лейн в центре Лондона на Национальный марш присоединения к ЕС (NRM). Они были одеты в голубой цвет и держали в руках флажки ЕС.

"Brexit был огромной ошибкой, мы все – особенно рабочий класс и бедные люди – платим за это, и нам нужно что-то с этим делать", - сказал один из митингующих.

По его словам, 60% населения страны и 80% людей до 25 лет по результатам опросов неизменно выступают за возвращение в ЕС.

"Мне было всего 14 лет, когда состоялся референдум, поэтому было огромное количество моих сверстников, которые никогда не имели шанса, чтобы их голоса были услышаны", - сказала 21-летняя Сейра, вышедшая с плакатом на митинг.

Читайте также: Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit, - Guardian
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
Ага. А в ********** тупа маргіналізована робітнича молодь хоче відродити "СССР" - ну от щоб "не було багатих і всі стали рівними"... Найбільшою помилкою буде якраз повернення Британії до "брюссельського стійла". Такі акції спонсорують європейські країни (Брюссель), яким конче не вистачає "донатів" від "економічних паротягів" - Німеччини та Франції - на "солідарне, щасливе і заможне європейське життя" в Чорногорії, Сербії, Португалії, Албанії, Словенії, Польщі...
показать весь комментарий
24.09.2023 02:32
+8
Що за дивні коментарі тут, ну яка більшість? Західна Німеччина вступила в праобраз ЄС у 1952 році (71 рік тому, вже всі свідки померли). Східна у 1990, а до того "східняки" тікали через берлінський мур у Західну. Може купка пенсіонерів зі Східної і шкодує за "смачним пломбіром і зеленішою травою", ніхто більше. Враження, як половина коментарів пишуть московські боти, що "євросоюз нам не нужон".
показать весь комментарий
24.09.2023 08:10
+8
Акції за вихід Британії з ЄС спонсорувала москва, пригадуємо. Була також їхня пропаганда. Москва діє за принципом розділяй і володарюй, бо поодинці легше купити політиків. Ну і сильна економічно і політично Європа їм не потрібна. Згадуємо також схожу пропаганду в Україні, що "Євросоюз вам не нужон". Власне Україна втратила важливого союзника в інституціях ЄС після виходу Британії. Тепер усе вирішують німці і це сумно. Інвестори теж тепер оминатимуть Британію, бо легше побудувати завод у ЄС і продавати товари без мит і зборів на кордоні 500 млн у ЄС, ніж тільки для мешканців Британії.
показать весь комментарий
24.09.2023 08:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це було зрозуміло..... Вийшли із ЄС, але підписали угоди із Індією.....
показать весь комментарий
24.09.2023 01:25 Ответить
Якось колега по роботі англієць розповідав мені чому він за вихід.Головним недоліком ,на його думку,було те що ЄС парламент фінансувала Британія також,й сума немала,а союз керував рішеннями зважаючи увагу й на тих,хто вносив гроші менше ніж вони,й таке сяке бла бла бла.Також він сподівався ,що вихід,то буде розквітом економіки,а чому я так і не зрозумів.
показать весь комментарий
24.09.2023 07:41 Ответить
Газети роздули... Десь роки три, як по команді, в будь-якій медіа йшло цькування ЄС. Я взагалі з того сміявся, як і багато моїх колег. На голосування не пішов, бо думав, що ті,хто хоче вийти із ЄС, добудуть не більше ніж 10%.....
показать весь комментарий
24.09.2023 11:13 Ответить
ЄС розвалиться. 🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.09.2023 09:24 Ответить
Ага. А в ********** тупа маргіналізована робітнича молодь хоче відродити "СССР" - ну от щоб "не було багатих і всі стали рівними"... Найбільшою помилкою буде якраз повернення Британії до "брюссельського стійла". Такі акції спонсорують європейські країни (Брюссель), яким конче не вистачає "донатів" від "економічних паротягів" - Німеччини та Франції - на "солідарне, щасливе і заможне європейське життя" в Чорногорії, Сербії, Португалії, Албанії, Словенії, Польщі...
показать весь комментарий
24.09.2023 02:32 Ответить
Акції за вихід Британії з ЄС спонсорувала москва, пригадуємо. Була також їхня пропаганда. Москва діє за принципом розділяй і володарюй, бо поодинці легше купити політиків. Ну і сильна економічно і політично Європа їм не потрібна. Згадуємо також схожу пропаганду в Україні, що "Євросоюз вам не нужон". Власне Україна втратила важливого союзника в інституціях ЄС після виходу Британії. Тепер усе вирішують німці і це сумно. Інвестори теж тепер оминатимуть Британію, бо легше побудувати завод у ЄС і продавати товари без мит і зборів на кордоні 500 млн у ЄС, ніж тільки для мешканців Британії.
показать весь комментарий
24.09.2023 08:32 Ответить
Британці дуже швидко зрозуміли і відчули диктат Брюсселя, який свідомо знищував цілі сектори британського виробництва на користь Німеччини та Франції і особливо "старався" в фінансовому секторі (банки, біржі). Молодь зараз в усьому світі порівняно з попереднім поколінням не розумна і лінива. Без смартфона під рукою не здатна не то що думати, а навіть згадати хоч якусь логічну аргументацію. Світ тупішає...
показать весь комментарий
24.09.2023 15:04 Ответить
Так "знищували", що Лондон зараз вважається світовим фінансовим центром. За даними останніх соцопитувань кількість мешканців, які не задоволені виходом зросла до 54%, задоволені лише 35%. На цьому завершую дискусію.
показать весь комментарий
24.09.2023 16:13 Ответить
Commonwealth of Nations ...
показать весь комментарий
24.09.2023 19:12 Ответить
Щоб потім колишні країни соцлагерю встромляли пали у колеса? Воно їм надо...
показать весь комментарий
24.09.2023 03:42 Ответить
Ще приклад ідіотізму проголосувати за вихід з ЄС,отримати проблеми в економиці(і не тіки)а потім мітінгувати за повернення.
показать весь комментарий
24.09.2023 04:49 Ответить
Ще дивує коментарі, які оправдують вихід Британіі з ЄС,а потім ху...сять "украінську" владу яка не виконує вимоги для вступу в ЄС.
показать весь комментарий
24.09.2023 05:05 Ответить
За моніку зєлєнскі голосував?
показать весь комментарий
24.09.2023 06:32 Ответить
ну в этом логика как раз есть. Всупление в ЕС много даёт для развивающихся стран, но ничего не даёт для мощных экономик
показать весь комментарий
24.09.2023 08:04 Ответить
Марення. Наприклад, Маск хотів побудувати завод Тесла у Британії. Але після виходу останньої побудував у Німеччині, тому що ЄС - це єдиний митний союз, де ви можете продавати товари без мит 500 млн мешканців. Без мит означає нижчі ціни і більший прибуток. І це тільки за перший рік. За наступні 50 років економіка Британії ще просяде, бо ще більше інвесторів обиратимуть ЄС.
показать весь комментарий
24.09.2023 08:17 Ответить
Да, вы правы, я был уверен, что Великобритани входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли вместе с Норвегией и Швейцарией, и которая даёт практически те же права по движению товаров в Европе, что и ЕС. Но, оказывается, нет, они совсем сами по себе.
показать весь комментарий
24.09.2023 08:30 Ответить
Досить дивно і несподівано. Наприклад більшість німців стверджують, що їм краще жилось до ЄС.
показать весь комментарий
24.09.2023 07:27 Ответить
Що за дивні коментарі тут, ну яка більшість? Західна Німеччина вступила в праобраз ЄС у 1952 році (71 рік тому, вже всі свідки померли). Східна у 1990, а до того "східняки" тікали через берлінський мур у Західну. Може купка пенсіонерів зі Східної і шкодує за "смачним пломбіром і зеленішою травою", ніхто більше. Враження, як половина коментарів пишуть московські боти, що "євросоюз нам не нужон".
показать весь комментарий
24.09.2023 08:10 Ответить
Що хотіли сказати?
показать весь комментарий
24.09.2023 08:29 Ответить
чому це майже всі свідки померли? навіть 10-літні діти, яким зараз має бути по 82 роки в той час вже хоч щось та розуміли, та й від своїх батьків могли дізнатися, яке було життя, тобто були хоч і не прямими свідками, але носіями знань про те життя
показать весь комментарий
24.09.2023 11:16 Ответить
Россіяне проплачують митинги . Пора рашу развалити
показать весь комментарий
24.09.2023 08:56 Ответить
Хочуть загинути під руїнами ЄС
показать весь комментарий
24.09.2023 09:02 Ответить
Если бы они были в ЕС то поддержка Украины от Евросоюза была бы больше.
показать весь комментарий
24.09.2023 09:14 Ответить
Якби Британія була в ЄС, підтримка України була б менша
через економічний вплив проросійських країн.
показать весь комментарий
24.09.2023 09:49 Ответить
ти серйозно вважаєш, що на Британію можуть в ЄС впливати економічно? ти при своєму розумі?
показать весь комментарий
24.09.2023 11:21 Ответить
послухали якогось популіста і вийшли з єс,
а пожили без єс то вже не хочуть слухати популістів
і треба назад в єс
показать весь комментарий
24.09.2023 09:47 Ответить
Порахували витрати і втрати - і вийшли з ЄС.
показать весь комментарий
24.09.2023 09:51 Ответить
Да хрен там. Наоборот. Их провели популисты, а теперь до них дошло что они лохонулись.
показать весь комментарий
24.09.2023 10:04 Ответить
не просто складається враження , а точно що тут сидить ціла купа кацапських тролеботів як гамна на очисних спорудах. Люди ви про що взагалі ??? Об"єднуватися - це ж прекрасно , щоб не було кордонів , обмін культурами , вільні товари і робоча сила і тд і тп і тд і тп... Це вам не козломордий мордор , який заганяє в своє ж стійло насильно і тримається зубами за нього . Кацапи не дозволять нікому, щоб хтось жив краще за них. Навіть той же вихід Британії - це вже позитивний факт , що з нього таки можна вийти. З кацапами - це неможливо . Чому ті срані мадяри не виходять , тому що їм нормально так. ЕС надає підтримку Україні ОКРЕМО від інших. Тролів баньте і крапка
показать весь комментарий
24.09.2023 10:47 Ответить
Млять!
Почитаешь - ну одни светочи макроэкономики!
показать весь комментарий
25.09.2023 10:33 Ответить
 
 