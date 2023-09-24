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У Лондоні пройшли мітинги щодо повернення Британії до Євросоюзу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

лондон

Протестувальники 23 вересня вийшли на вулиці Лондону із лозунгами, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу був "великою помилкою" та виступили за повернення до блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Guardian

Великий натовп проєвропейських протестувальників зібрався біля готелю Hilton на Парк-Лейн у центрі Лондона на Національний марш приєднання до ЄС (NRM). Вони були одягнені у блакитний колір та в руках тримали прапорці ЄС.

"Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідні люди – платимо за це, і нам потрібно щось з цим робити", - сказав один із мітингувальників.

За його словами, 60% населення країни та 80% людей віком до 25 років за результатами опитувань незмінно виступають за повернення до ЄС.

"Мені було лише 14 років, коли відбувся референдум, тому була величезна кількість моїх однолітків, які ніколи не мали шансу, щоб їхні голоси були почуті", — сказала 21-річна Сейра, яка вийшла із плакатом на мітинг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Ага. А в ********** тупа маргіналізована робітнича молодь хоче відродити "СССР" - ну от щоб "не було багатих і всі стали рівними"... Найбільшою помилкою буде якраз повернення Британії до "брюссельського стійла". Такі акції спонсорують європейські країни (Брюссель), яким конче не вистачає "донатів" від "економічних паротягів" - Німеччини та Франції - на "солідарне, щасливе і заможне європейське життя" в Чорногорії, Сербії, Португалії, Албанії, Словенії, Польщі...
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24.09.2023 02:32
+8
Що за дивні коментарі тут, ну яка більшість? Західна Німеччина вступила в праобраз ЄС у 1952 році (71 рік тому, вже всі свідки померли). Східна у 1990, а до того "східняки" тікали через берлінський мур у Західну. Може купка пенсіонерів зі Східної і шкодує за "смачним пломбіром і зеленішою травою", ніхто більше. Враження, як половина коментарів пишуть московські боти, що "євросоюз нам не нужон".
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24.09.2023 08:10
+8
Акції за вихід Британії з ЄС спонсорувала москва, пригадуємо. Була також їхня пропаганда. Москва діє за принципом розділяй і володарюй, бо поодинці легше купити політиків. Ну і сильна економічно і політично Європа їм не потрібна. Згадуємо також схожу пропаганду в Україні, що "Євросоюз вам не нужон". Власне Україна втратила важливого союзника в інституціях ЄС після виходу Британії. Тепер усе вирішують німці і це сумно. Інвестори теж тепер оминатимуть Британію, бо легше побудувати завод у ЄС і продавати товари без мит і зборів на кордоні 500 млн у ЄС, ніж тільки для мешканців Британії.
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24.09.2023 08:32
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Це було зрозуміло..... Вийшли із ЄС, але підписали угоди із Індією.....
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24.09.2023 01:25 Відповісти
Якось колега по роботі англієць розповідав мені чому він за вихід.Головним недоліком ,на його думку,було те що ЄС парламент фінансувала Британія також,й сума немала,а союз керував рішеннями зважаючи увагу й на тих,хто вносив гроші менше ніж вони,й таке сяке бла бла бла.Також він сподівався ,що вихід,то буде розквітом економіки,а чому я так і не зрозумів.
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24.09.2023 07:41 Відповісти
Газети роздули... Десь роки три, як по команді, в будь-якій медіа йшло цькування ЄС. Я взагалі з того сміявся, як і багато моїх колег. На голосування не пішов, бо думав, що ті,хто хоче вийти із ЄС, добудуть не більше ніж 10%.....
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24.09.2023 11:13 Відповісти
ЄС розвалиться. 🤣🤣🤣🤣🤣
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24.09.2023 09:24 Відповісти
Ага. А в ********** тупа маргіналізована робітнича молодь хоче відродити "СССР" - ну от щоб "не було багатих і всі стали рівними"... Найбільшою помилкою буде якраз повернення Британії до "брюссельського стійла". Такі акції спонсорують європейські країни (Брюссель), яким конче не вистачає "донатів" від "економічних паротягів" - Німеччини та Франції - на "солідарне, щасливе і заможне європейське життя" в Чорногорії, Сербії, Португалії, Албанії, Словенії, Польщі...
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24.09.2023 02:32 Відповісти
Акції за вихід Британії з ЄС спонсорувала москва, пригадуємо. Була також їхня пропаганда. Москва діє за принципом розділяй і володарюй, бо поодинці легше купити політиків. Ну і сильна економічно і політично Європа їм не потрібна. Згадуємо також схожу пропаганду в Україні, що "Євросоюз вам не нужон". Власне Україна втратила важливого союзника в інституціях ЄС після виходу Британії. Тепер усе вирішують німці і це сумно. Інвестори теж тепер оминатимуть Британію, бо легше побудувати завод у ЄС і продавати товари без мит і зборів на кордоні 500 млн у ЄС, ніж тільки для мешканців Британії.
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24.09.2023 08:32 Відповісти
Британці дуже швидко зрозуміли і відчули диктат Брюсселя, який свідомо знищував цілі сектори британського виробництва на користь Німеччини та Франції і особливо "старався" в фінансовому секторі (банки, біржі). Молодь зараз в усьому світі порівняно з попереднім поколінням не розумна і лінива. Без смартфона під рукою не здатна не то що думати, а навіть згадати хоч якусь логічну аргументацію. Світ тупішає...
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24.09.2023 15:04 Відповісти
Так "знищували", що Лондон зараз вважається світовим фінансовим центром. За даними останніх соцопитувань кількість мешканців, які не задоволені виходом зросла до 54%, задоволені лише 35%. На цьому завершую дискусію.
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24.09.2023 16:13 Відповісти
Commonwealth of Nations ...
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24.09.2023 19:12 Відповісти
Щоб потім колишні країни соцлагерю встромляли пали у колеса? Воно їм надо...
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24.09.2023 03:42 Відповісти
Ще приклад ідіотізму проголосувати за вихід з ЄС,отримати проблеми в економиці(і не тіки)а потім мітінгувати за повернення.
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24.09.2023 04:49 Відповісти
Ще дивує коментарі, які оправдують вихід Британіі з ЄС,а потім ху...сять "украінську" владу яка не виконує вимоги для вступу в ЄС.
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24.09.2023 05:05 Відповісти
За моніку зєлєнскі голосував?
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24.09.2023 06:32 Відповісти
ну в этом логика как раз есть. Всупление в ЕС много даёт для развивающихся стран, но ничего не даёт для мощных экономик
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24.09.2023 08:04 Відповісти
Марення. Наприклад, Маск хотів побудувати завод Тесла у Британії. Але після виходу останньої побудував у Німеччині, тому що ЄС - це єдиний митний союз, де ви можете продавати товари без мит 500 млн мешканців. Без мит означає нижчі ціни і більший прибуток. І це тільки за перший рік. За наступні 50 років економіка Британії ще просяде, бо ще більше інвесторів обиратимуть ЄС.
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24.09.2023 08:17 Відповісти
Да, вы правы, я был уверен, что Великобритани входит в Европейскую ассоциацию свободной торговли вместе с Норвегией и Швейцарией, и которая даёт практически те же права по движению товаров в Европе, что и ЕС. Но, оказывается, нет, они совсем сами по себе.
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24.09.2023 08:30 Відповісти
Досить дивно і несподівано. Наприклад більшість німців стверджують, що їм краще жилось до ЄС.
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24.09.2023 07:27 Відповісти
Що за дивні коментарі тут, ну яка більшість? Західна Німеччина вступила в праобраз ЄС у 1952 році (71 рік тому, вже всі свідки померли). Східна у 1990, а до того "східняки" тікали через берлінський мур у Західну. Може купка пенсіонерів зі Східної і шкодує за "смачним пломбіром і зеленішою травою", ніхто більше. Враження, як половина коментарів пишуть московські боти, що "євросоюз нам не нужон".
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24.09.2023 08:10 Відповісти
Що хотіли сказати?
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24.09.2023 08:29 Відповісти
чому це майже всі свідки померли? навіть 10-літні діти, яким зараз має бути по 82 роки в той час вже хоч щось та розуміли, та й від своїх батьків могли дізнатися, яке було життя, тобто були хоч і не прямими свідками, але носіями знань про те життя
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24.09.2023 11:16 Відповісти
Россіяне проплачують митинги . Пора рашу развалити
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24.09.2023 08:56 Відповісти
Хочуть загинути під руїнами ЄС
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24.09.2023 09:02 Відповісти
Если бы они были в ЕС то поддержка Украины от Евросоюза была бы больше.
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24.09.2023 09:14 Відповісти
Якби Британія була в ЄС, підтримка України була б менша
через економічний вплив проросійських країн.
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24.09.2023 09:49 Відповісти
ти серйозно вважаєш, що на Британію можуть в ЄС впливати економічно? ти при своєму розумі?
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24.09.2023 11:21 Відповісти
послухали якогось популіста і вийшли з єс,
а пожили без єс то вже не хочуть слухати популістів
і треба назад в єс
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24.09.2023 09:47 Відповісти
Порахували витрати і втрати - і вийшли з ЄС.
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24.09.2023 09:51 Відповісти
Да хрен там. Наоборот. Их провели популисты, а теперь до них дошло что они лохонулись.
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24.09.2023 10:04 Відповісти
не просто складається враження , а точно що тут сидить ціла купа кацапських тролеботів як гамна на очисних спорудах. Люди ви про що взагалі ??? Об"єднуватися - це ж прекрасно , щоб не було кордонів , обмін культурами , вільні товари і робоча сила і тд і тп і тд і тп... Це вам не козломордий мордор , який заганяє в своє ж стійло насильно і тримається зубами за нього . Кацапи не дозволять нікому, щоб хтось жив краще за них. Навіть той же вихід Британії - це вже позитивний факт , що з нього таки можна вийти. З кацапами - це неможливо . Чому ті срані мадяри не виходять , тому що їм нормально так. ЕС надає підтримку Україні ОКРЕМО від інших. Тролів баньте і крапка
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24.09.2023 10:47 Відповісти
Млять!
Почитаешь - ну одни светочи макроэкономики!
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25.09.2023 10:33 Відповісти
 
 