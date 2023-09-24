У Лондоні пройшли мітинги щодо повернення Британії до Євросоюзу

Протестувальники 23 вересня вийшли на вулиці Лондону із лозунгами, що вихід Сполученого Королівства з Європейського Союзу був "великою помилкою" та виступили за повернення до блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Guardian

Великий натовп проєвропейських протестувальників зібрався біля готелю Hilton на Парк-Лейн у центрі Лондона на Національний марш приєднання до ЄС (NRM). Вони були одягнені у блакитний колір та в руках тримали прапорці ЄС.

"Brexit був величезною помилкою, ми всі – особливо робітничий клас і бідні люди – платимо за це, і нам потрібно щось з цим робити", - сказав один із мітингувальників.

За його словами, 60% населення країни та 80% людей віком до 25 років за результатами опитувань незмінно виступають за повернення до ЄС.

"Мені було лише 14 років, коли відбувся референдум, тому була величезна кількість моїх однолітків, які ніколи не мали шансу, щоб їхні голоси були почуті", — сказала 21-річна Сейра, яка вийшла із плакатом на мітинг.

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