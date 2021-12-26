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Новини Brexit
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Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

Понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП, про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian.

Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.

З числа опитаних, хто проголосував за членство у ЄС, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.

Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.

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Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.

Результат опитування опублікували після того, як британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку.

Він пояснив це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.

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Велика Британія (5551) Brexit (482)


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Топ коментарі
+7
Тоже повелись на обещания популистов. Видишь ли брюссельской бюрократии им не хотелось. Но все иллюзии со временем проходят.
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26.12.2021 14:35
+4
Главная проблема там была в иммиграции. Они думают что лни особенные и не хотят видеть у себя всяких поляков, болгар и румын. Кстати, первые результаты уже это принесло - в стране нехватка водителей
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26.12.2021 15:30
+3
Ну да, там більшість за ЄС проголосували...
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26.12.2021 14:45
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Вечное недовольство отравляет жизнь не только тому, кто его источает, но и всем окружающим.
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26.12.2021 14:25 Відповісти
вот вам и справедливей некуда способ порешать дела - референдумом ибо
Vox populi vox Dei - «голос народу - голос Божий».

и это в благословенной демократичнской Англии !!!
а у нас что будет когда "референдум" будет проводить АбраХамия с бегающими как мышки жуликоватыми глазками ?
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26.12.2021 15:07 Відповісти
Fake
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26.12.2021 14:26 Відповісти
Громадяни Британії проголосували проти ЄС і за брекзіт. Тепер, спонсоровані глобалістами і соціалістами мас-медіа видають політично вмотивовані наративи. Світ вже починає розуміти що відбувається.
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26.12.2021 14:29 Відповісти
Ну дійсно не всім добре - Хонда і Нісан оголосили наміри закривати там заводи, наприклад, бо вони на ЄС працювали, а якщо ЄС мито введе, то невигідно машини виготовляти буде!
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26.12.2021 14:32 Відповісти
Про що і мова-глобалісти впроваджують закони і правила вигідні для новітньої еліти. Якщо розібратись, що змінив Трамп в NAFTA-стає біль зрозумілим що відбувається. Ніхто не буде вивчати і вичитувати якісь домовленості між державами поки хтось не впроваджує зміни.
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26.12.2021 14:56 Відповісти
Яка новітня еліта? Будь-який автомобіль є плодом глобалізації останні років 40! Ну, крім хіба лади фекаліни... Із ноутбуками чи смартфонами так само років 25 уже!
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26.12.2021 15:01 Відповісти
З НАФТА ніхто не вийшов і зона вільної торгівлі там діє. А Британія вийде із зони вільної торгівлі - це значить, що Хонди і Нісани (80% яких продають в ЄС) подорожчають на 7-10% через мито! Ніссан і Хонда - не глобалісти з ЄС, це ЯПОНЦІ. І навіщо Нісану робити Кашкай чи Джук для ЄС в Британії, як у них є ще й у Іспанії завод?
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26.12.2021 15:17 Відповісти
из НАФТА не выходили . НАФТА изменили чтобы Америке было выгодно там находиться .
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27.12.2021 00:15 Відповісти
Какие глобалисты? Это как дурачки из Каталонии. Там бизнес просто бежал. По 2000 предприятий в день. Никому не интересна бамбуковая Каталония. А Британия еще и развалится под эту тему. Потому что против выхода было 80% молодежи в Шотландии и Уэльсе.
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26.12.2021 15:24 Відповісти
Ну да и все заживут счастливым стадом как в советском союзе . без своей страны культуры истории и языка .
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27.12.2021 00:16 Відповісти
А це тисячі безробітних... Плюс, завод Тойоти під питанням - там, скоріше за все, не закриються, але скоротять працівників!
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26.12.2021 14:33 Відповісти
И плюс желание шотландцев провести повторный референдум по отделению от UK. Они то брексита никогда не хотели.
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26.12.2021 14:39 Відповісти
Ну да, там більшість за ЄС проголосували...
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26.12.2021 14:45 Відповісти
Шотландія, Уельс це депресивні регіони!
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26.12.2021 14:58 Відповісти
Після того як Тетчар по закривала шахти вони існують на соціальні виплати від ЄС.
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26.12.2021 14:59 Відповісти
только в Шотландии и Уэльсе не догадываются, что они в депрессии и весело пьют свой скотч
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26.12.2021 15:09 Відповісти
вы туда съездите в зимнее время . потом расскажите .
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27.12.2021 00:12 Відповісти
убежать от одного хозяина и воткнуться к другому . невелика разница .
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27.12.2021 00:17 Відповісти
Тоже повелись на обещания популистов. Видишь ли брюссельской бюрократии им не хотелось. Но все иллюзии со временем проходят.
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26.12.2021 14:35 Відповісти
мудрый и простой нарид Британии...
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26.12.2021 14:37 Відповісти
ну не настільки мудрий і простий, як ваш, московитський
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26.12.2021 15:00 Відповісти
Та не говори. На фоне таких новостей становится не так стыдно за 73% голосующих по приколу в нашей стране
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26.12.2021 15:29 Відповісти
14% за - тех кто у корыта, против 86% которых объегорили политики, Вы сделали это сами как в Украине.
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26.12.2021 14:57 Відповісти
епідемія довбонатизму
одні голосують за брекзіт, інші - за клована
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26.12.2021 14:58 Відповісти
Ога, а інші за Трампа!- чули вже. Історія вас нічому не вчить. Ось пішов вами так ненавидимий чомусь Трамп і що? Х
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26.12.2021 15:01 Відповісти
хлопчику, мені взагалі покласти на тебе і твого Трампа
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26.12.2021 15:03 Відповісти
Це ж брехня . Британія ближчими собі сприймає Австралію , США чи Канаду ніж будь яку європейську країну . Ну і Британії точно не потрібна скорумпована по самі вуха Європа , в якій кожен президент , прем'єр чи канцлер німчури , жабоїдів чи макаронників , як потаскана шльондра працевлаштовувалися б в москальському газпромі .
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26.12.2021 15:01 Відповісти
Великобритания без ЕС, как единое государство, закончится. Там против выхода была молодежь и прежде всего в Шотландии и Уэльсе. Так что на ближайшем референдуме они выйдут из состава. Они не видят себя вне ЕС, а Королева им до лампочки.
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26.12.2021 15:21 Відповісти
Ни Уэльс, а Северная Ирландия, конечно.
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26.12.2021 15:30 Відповісти
Главная проблема там была в иммиграции. Они думают что лни особенные и не хотят видеть у себя всяких поляков, болгар и румын. Кстати, первые результаты уже это принесло - в стране нехватка водителей
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26.12.2021 15:30 Відповісти
Ничего, африканцы им в помощь
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26.12.2021 15:53 Відповісти

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26.12.2021 17:57 Відповісти
Тут не тільки водіїв не вистачає,також по агентствам сотні вакансій на роботу не вистачає працівників.Водіїв таксі,курьерів і так далі про то що ніхто не хоче іти працювати на сільгосп роботи то це факт Раніше тільки но приїхавши без знання умови ішли на такі важкі роботи потім трохи освоювались і шли на більш менш легше.По весні нікому буде працювати в полях факт.
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26.12.2021 19:31 Відповісти
Понемногу решат проблему. Переходной период всегда сложно. Главное чтобы он не затянулся
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26.12.2021 23:29 Відповісти
Поляки вважають Британію своїм 17им воєводством 😁. Бо там проживає гігантська кількість британських підданих польського походження . Тож все залежить від того , як і за що проголосують поляки з британським паспортом 😁😁😁
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26.12.2021 20:02 Відповісти
Я не думаю що вони ходять на вибори.
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27.12.2021 00:39 Відповісти
Все как везде. 73 процента сейчас тоже недовольны и не думали что может быть хуже чем было и что?😂😂😂
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26.12.2021 15:19 Відповісти
Они вообще ни о чем не думали. Голосовали по приколу, не понимая, что живут в воюющей стране. Идиоты
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26.12.2021 23:31 Відповісти
Треба було думати - коли голосували за цей брекзіт.
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26.12.2021 15:28 Відповісти
Хто знає е як позитивні так і негативні сторони,поживемо побачимо.
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27.12.2021 00:41 Відповісти
какой референдум, если у них есть королева?
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26.12.2021 16:13 Відповісти
протрезвление.
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27.12.2021 03:19 Відповісти
 
 