Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian
Понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП, про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian.
Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.
З числа опитаних, хто проголосував за членство у ЄС, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.
Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.
Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.
Результат опитування опублікували після того, як британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку.
Він пояснив це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.
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и это в благословенной демократичнской Англии !!!
а у нас что будет когда "референдум" будет проводить АбраХамия с бегающими как мышки жуликоватыми глазками ?
одні голосують за брекзіт, інші - за клована