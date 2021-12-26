Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

Понад 60% виборців у Британії вважають, що Brexit відбувся погано або гірше, ніж вони очікували.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП, про це свідчить результат опитування, опублікований The Guardian.

Опитування, проведене інститутом дослідження громадської думки Opinium, також показало, що 42% британців, які проголосували за вихід Британії з ЄС у 2016 році, мають негативну думку про хід Brexit на цей момент.

З числа опитаних, хто проголосував за членство у ЄС, 86% сказали, що все було навіть гірше, ніж вони очікували.

Загалом лише 14% опитаних сказали, що Brexit пройшов краще, ніж очікувалося.

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Опитування провели через рік після виходу Великої Британії з ЄС.

Результат опитування опублікували після того, як британський міністр Девід Фрост, відповідальний в уряді за перемовини довкола Brexit, пішов у відставку.

Він пояснив це своєю стурбованістю з приводу того, яким шляхом рухається країна - але у зв’язку з питаннями, ніяк не дотичними до Brexit.

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