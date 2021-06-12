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Новини Brexit
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Макрон запропонував Джонсону перезавантажити відносини Франції та Великої Британії

Макрон запропонував Джонсону перезавантажити відносини Франції та Великої Британії

Президент Франції Емманюель Макрон виступив з ініціативою перезавантажити відносини з Великою Британією, якщо британський прем'єр-міністр Борис Джонсон дотримуватиметься угоди про Brexit, укладеної із Євросоюзом.

Про це йшлося під час зустрічі французького і британського лідерів у суботу, 12 червня, у кулуарах саміту Групи семи (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сказав Борису Джонсону про необхідність перезавантаження франко-британських відносин", - повідомляє видання із посиланням на своє джерело.

Як сказано в публікації, це може відбутися, якщо Джонсон "дотримуватиметься свого слова перед європейцями".

Наприкінці 2020 року ЄС і Велика Британія ухвалили  угоду про Brexit щодо умов виходу Лондона зі Спільноти.

Водночас, вважають в ЄС, Британія нині не виконує деякі зі своїх зобов'язань за цієї угодою.

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Автор: 

Brexit (482) Джонсон Борис (582) Макрон Емманюель (1448)


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Топ коментарі
+17
французская проститутка зашевелилась....
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12.06.2021 15:55
+11
Боюсь, что одновременно "перезагрузить" отношения с Джонсом и хутиным, у Макарона не получицца.
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12.06.2021 15:51
+8
Своє відношення до паПаші перезавантаж, ватничок.
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12.06.2021 16:02
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Боюсь, что одновременно "перезагрузить" отношения с Джонсом и хутиным, у Макарона не получицца.
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12.06.2021 15:51 Відповісти
французская проститутка зашевелилась....
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12.06.2021 15:55 Відповісти
Боря! Та дай ему по морде! Делов то...
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12.06.2021 15:57 Відповісти
Своє відношення до паПаші перезавантаж, ватничок.
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12.06.2021 16:02 Відповісти
а бритам Вискарь и Єль лучше заходит чем Вино ...
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12.06.2021 16:19 Відповісти
Бритиша красавцы. Послали Европу и живут без печалей. Думаю, что нам нужно рваться в союз с бритами, а не с Европой. Все кто были и остаются в Британском союзе живут очень даже не плохо. Готов признать Королеву и отказаться от президента!!! Даешь референдум!!!
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12.06.2021 16:26 Відповісти
я - ЗА!
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12.06.2021 16:28 Відповісти
Ідея супер!
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12.06.2021 16:39 Відповісти
Забавно...на момбасе так же говорили! Так чем же вы отличаетесь от плебса, которому лишь бы ничего не делать и жрать-бухать в три пуза?
Так и живем...
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12.06.2021 17:42 Відповісти
Обе столицы плотно заселены исламистами ( в Париже их 45% населения).
Легко договорятся.
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12.06.2021 16:31 Відповісти
как и в мацкве...
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12.06.2021 16:42 Відповісти
ну им до мацквы еще стонать и стонать, но мысль правильная...
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12.06.2021 16:46 Відповісти
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12.06.2021 17:00 Відповісти
МАкрон хочет в грязьпром !
Чікі-чікі-чікі-чікі-чікі та!)))
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12.06.2021 17:43 Відповісти
Мікрон в історії Франції на підтанцьовках Кремля
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13.06.2021 00:24 Відповісти
 
 