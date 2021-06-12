Макрон запропонував Джонсону перезавантажити відносини Франції та Великої Британії

Президент Франції Емманюель Макрон виступив з ініціативою перезавантажити відносини з Великою Британією, якщо британський прем'єр-міністр Борис Джонсон дотримуватиметься угоди про Brexit, укладеної із Євросоюзом.

Про це йшлося під час зустрічі французького і британського лідерів у суботу, 12 червня, у кулуарах саміту Групи семи (G7), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент сказав Борису Джонсону про необхідність перезавантаження франко-британських відносин", - повідомляє видання із посиланням на своє джерело.

Як сказано в публікації, це може відбутися, якщо Джонсон "дотримуватиметься свого слова перед європейцями".

Наприкінці 2020 року ЄС і Велика Британія ухвалили угоду про Brexit щодо умов виходу Лондона зі Спільноти.

Водночас, вважають в ЄС, Британія нині не виконує деякі зі своїх зобов'язань за цієї угодою.

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