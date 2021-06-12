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Новости Brexit
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Макрон предложил Джонсону перезагрузить отношения Франции и Великобритании

Макрон предложил Джонсону перезагрузить отношения Франции и Великобритании

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой перезагрузить отношения с Великобританией, если британский премьер-министр Борис Джонсон будет придерживаться соглашения о Brexit, заключенного с Евросоюзом.

Об этом шла речь во время встречи французского и британского лидеров в субботу, 12 июня, в кулуарах саммита Группы семи (G7), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Президент сказал Борису Джонсону о необходимости перезагрузки франко-британских отношений", - сообщает издание со ссылкой на свой источник.

Как говорится в публикации, это может произойти, если Джонсон "будет придерживаться своего слова перед европейцами".

В конце 2020 ЕС и Великобритания приняли соглашение о Brexit об условиях выхода Лондона из Сообщества.

В то же время, считают в ЕС, Великобритания сейчас не выполняет некоторые из своих обязательств по этой сделке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США и Великобритания договорились о дальнейшем укреплении сотрудничестве в сфере обороны, - Байден провел встречу с Джонсоном

Brexit (266) Джонсон_Борис (504) Макрон (1293)


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Топ комментарии
+17
французская проститутка зашевелилась....
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12.06.2021 15:55
+11
Боюсь, что одновременно "перезагрузить" отношения с Джонсом и хутиным, у Макарона не получицца.
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12.06.2021 15:51
+8
Своє відношення до паПаші перезавантаж, ватничок.
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12.06.2021 16:02
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Боюсь, что одновременно "перезагрузить" отношения с Джонсом и хутиным, у Макарона не получицца.
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12.06.2021 15:51 Ответить
французская проститутка зашевелилась....
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12.06.2021 15:55 Ответить
Боря! Та дай ему по морде! Делов то...
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12.06.2021 15:57 Ответить
Своє відношення до паПаші перезавантаж, ватничок.
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12.06.2021 16:02 Ответить
а бритам Вискарь и Єль лучше заходит чем Вино ...
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12.06.2021 16:19 Ответить
Бритиша красавцы. Послали Европу и живут без печалей. Думаю, что нам нужно рваться в союз с бритами, а не с Европой. Все кто были и остаются в Британском союзе живут очень даже не плохо. Готов признать Королеву и отказаться от президента!!! Даешь референдум!!!
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12.06.2021 16:26 Ответить
я - ЗА!
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12.06.2021 16:28 Ответить
Ідея супер!
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12.06.2021 16:39 Ответить
Забавно...на момбасе так же говорили! Так чем же вы отличаетесь от плебса, которому лишь бы ничего не делать и жрать-бухать в три пуза?
Так и живем...
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12.06.2021 17:42 Ответить
Обе столицы плотно заселены исламистами ( в Париже их 45% населения).
Легко договорятся.
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12.06.2021 16:31 Ответить
как и в мацкве...
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12.06.2021 16:42 Ответить
ну им до мацквы еще стонать и стонать, но мысль правильная...
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12.06.2021 16:46 Ответить
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12.06.2021 17:00 Ответить
МАкрон хочет в грязьпром !
Чікі-чікі-чікі-чікі-чікі та!)))
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12.06.2021 17:43 Ответить
Мікрон в історії Франції на підтанцьовках Кремля
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13.06.2021 00:24 Ответить
 
 