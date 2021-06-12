Макрон предложил Джонсону перезагрузить отношения Франции и Великобритании
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой перезагрузить отношения с Великобританией, если британский премьер-министр Борис Джонсон будет придерживаться соглашения о Brexit, заключенного с Евросоюзом.
Об этом шла речь во время встречи французского и британского лидеров в субботу, 12 июня, в кулуарах саммита Группы семи (G7), передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Президент сказал Борису Джонсону о необходимости перезагрузки франко-британских отношений", - сообщает издание со ссылкой на свой источник.
Как говорится в публикации, это может произойти, если Джонсон "будет придерживаться своего слова перед европейцами".
В конце 2020 ЕС и Великобритания приняли соглашение о Brexit об условиях выхода Лондона из Сообщества.
В то же время, считают в ЕС, Великобритания сейчас не выполняет некоторые из своих обязательств по этой сделке.
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