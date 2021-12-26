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Новости Brexit
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Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit, - Guardian

Более 60% британцев отрицательно воспринимают результат Brexit, - Guardian

Более 60% избирателей в Британии считают, что Brexit прошел плохо или хуже, чем они ожидали.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом свидетельствует результат опроса, опубликованный The Guardian.

Опрос, проведенный институтом исследования общественного мнения Opinium, также показал, что 42% британцев, проголосовавших за выход Британии из ЕС в 2016 году, имеют негативное мнение о ходе Brexit на данный момент.

Из числа опрошенных, проголосовавших за членство в ЕС, 86% сказали, что все было даже хуже, чем они ожидали.

В общей сложности только 14% опрошенных сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось.

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Опрос был проведен через год после выхода Великобритании из ЕС.

Результат опроса был опубликован после того, как британский министр Дэвид Фрост, ответственный в правительстве за переговоры вокруг Brexit, ушел в отставку.

Он объяснил это своей обеспокоенностью по поводу того, по какому пути движется страна, но в связи с вопросами, никак не причастными к Brexit.

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Автор: 

Великобритания (4929) Brexit (266)


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Топ комментарии
+7
Тоже повелись на обещания популистов. Видишь ли брюссельской бюрократии им не хотелось. Но все иллюзии со временем проходят.
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26.12.2021 14:35
+4
Главная проблема там была в иммиграции. Они думают что лни особенные и не хотят видеть у себя всяких поляков, болгар и румын. Кстати, первые результаты уже это принесло - в стране нехватка водителей
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26.12.2021 15:30
+3
Ну да, там більшість за ЄС проголосували...
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26.12.2021 14:45
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Вечное недовольство отравляет жизнь не только тому, кто его источает, но и всем окружающим.
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26.12.2021 14:25 Ответить
вот вам и справедливей некуда способ порешать дела - референдумом ибо
Vox populi vox Dei - «голос народу - голос Божий».

и это в благословенной демократичнской Англии !!!
а у нас что будет когда "референдум" будет проводить АбраХамия с бегающими как мышки жуликоватыми глазками ?
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26.12.2021 15:07 Ответить
Fake
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26.12.2021 14:26 Ответить
Громадяни Британії проголосували проти ЄС і за брекзіт. Тепер, спонсоровані глобалістами і соціалістами мас-медіа видають політично вмотивовані наративи. Світ вже починає розуміти що відбувається.
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26.12.2021 14:29 Ответить
Ну дійсно не всім добре - Хонда і Нісан оголосили наміри закривати там заводи, наприклад, бо вони на ЄС працювали, а якщо ЄС мито введе, то невигідно машини виготовляти буде!
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26.12.2021 14:32 Ответить
Про що і мова-глобалісти впроваджують закони і правила вигідні для новітньої еліти. Якщо розібратись, що змінив Трамп в NAFTA-стає біль зрозумілим що відбувається. Ніхто не буде вивчати і вичитувати якісь домовленості між державами поки хтось не впроваджує зміни.
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26.12.2021 14:56 Ответить
Яка новітня еліта? Будь-який автомобіль є плодом глобалізації останні років 40! Ну, крім хіба лади фекаліни... Із ноутбуками чи смартфонами так само років 25 уже!
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26.12.2021 15:01 Ответить
З НАФТА ніхто не вийшов і зона вільної торгівлі там діє. А Британія вийде із зони вільної торгівлі - це значить, що Хонди і Нісани (80% яких продають в ЄС) подорожчають на 7-10% через мито! Ніссан і Хонда - не глобалісти з ЄС, це ЯПОНЦІ. І навіщо Нісану робити Кашкай чи Джук для ЄС в Британії, як у них є ще й у Іспанії завод?
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26.12.2021 15:17 Ответить
из НАФТА не выходили . НАФТА изменили чтобы Америке было выгодно там находиться .
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27.12.2021 00:15 Ответить
Какие глобалисты? Это как дурачки из Каталонии. Там бизнес просто бежал. По 2000 предприятий в день. Никому не интересна бамбуковая Каталония. А Британия еще и развалится под эту тему. Потому что против выхода было 80% молодежи в Шотландии и Уэльсе.
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26.12.2021 15:24 Ответить
Ну да и все заживут счастливым стадом как в советском союзе . без своей страны культуры истории и языка .
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27.12.2021 00:16 Ответить
А це тисячі безробітних... Плюс, завод Тойоти під питанням - там, скоріше за все, не закриються, але скоротять працівників!
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26.12.2021 14:33 Ответить
И плюс желание шотландцев провести повторный референдум по отделению от UK. Они то брексита никогда не хотели.
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26.12.2021 14:39 Ответить
Ну да, там більшість за ЄС проголосували...
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26.12.2021 14:45 Ответить
Шотландія, Уельс це депресивні регіони!
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26.12.2021 14:58 Ответить
Після того як Тетчар по закривала шахти вони існують на соціальні виплати від ЄС.
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26.12.2021 14:59 Ответить
только в Шотландии и Уэльсе не догадываются, что они в депрессии и весело пьют свой скотч
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26.12.2021 15:09 Ответить
вы туда съездите в зимнее время . потом расскажите .
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27.12.2021 00:12 Ответить
убежать от одного хозяина и воткнуться к другому . невелика разница .
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27.12.2021 00:17 Ответить
Тоже повелись на обещания популистов. Видишь ли брюссельской бюрократии им не хотелось. Но все иллюзии со временем проходят.
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26.12.2021 14:35 Ответить
мудрый и простой нарид Британии...
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26.12.2021 14:37 Ответить
ну не настільки мудрий і простий, як ваш, московитський
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26.12.2021 15:00 Ответить
Та не говори. На фоне таких новостей становится не так стыдно за 73% голосующих по приколу в нашей стране
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26.12.2021 15:29 Ответить
14% за - тех кто у корыта, против 86% которых объегорили политики, Вы сделали это сами как в Украине.
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26.12.2021 14:57 Ответить
епідемія довбонатизму
одні голосують за брекзіт, інші - за клована
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26.12.2021 14:58 Ответить
Ога, а інші за Трампа!- чули вже. Історія вас нічому не вчить. Ось пішов вами так ненавидимий чомусь Трамп і що? Х
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26.12.2021 15:01 Ответить
хлопчику, мені взагалі покласти на тебе і твого Трампа
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26.12.2021 15:03 Ответить
Це ж брехня . Британія ближчими собі сприймає Австралію , США чи Канаду ніж будь яку європейську країну . Ну і Британії точно не потрібна скорумпована по самі вуха Європа , в якій кожен президент , прем'єр чи канцлер німчури , жабоїдів чи макаронників , як потаскана шльондра працевлаштовувалися б в москальському газпромі .
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26.12.2021 15:01 Ответить
Великобритания без ЕС, как единое государство, закончится. Там против выхода была молодежь и прежде всего в Шотландии и Уэльсе. Так что на ближайшем референдуме они выйдут из состава. Они не видят себя вне ЕС, а Королева им до лампочки.
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26.12.2021 15:21 Ответить
Ни Уэльс, а Северная Ирландия, конечно.
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26.12.2021 15:30 Ответить
Главная проблема там была в иммиграции. Они думают что лни особенные и не хотят видеть у себя всяких поляков, болгар и румын. Кстати, первые результаты уже это принесло - в стране нехватка водителей
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26.12.2021 15:30 Ответить
Ничего, африканцы им в помощь
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26.12.2021 15:53 Ответить

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26.12.2021 17:57 Ответить
Тут не тільки водіїв не вистачає,також по агентствам сотні вакансій на роботу не вистачає працівників.Водіїв таксі,курьерів і так далі про то що ніхто не хоче іти працювати на сільгосп роботи то це факт Раніше тільки но приїхавши без знання умови ішли на такі важкі роботи потім трохи освоювались і шли на більш менш легше.По весні нікому буде працювати в полях факт.
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26.12.2021 19:31 Ответить
Понемногу решат проблему. Переходной период всегда сложно. Главное чтобы он не затянулся
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26.12.2021 23:29 Ответить
Поляки вважають Британію своїм 17им воєводством 😁. Бо там проживає гігантська кількість британських підданих польського походження . Тож все залежить від того , як і за що проголосують поляки з британським паспортом 😁😁😁
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26.12.2021 20:02 Ответить
Я не думаю що вони ходять на вибори.
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27.12.2021 00:39 Ответить
Все как везде. 73 процента сейчас тоже недовольны и не думали что может быть хуже чем было и что?😂😂😂
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26.12.2021 15:19 Ответить
Они вообще ни о чем не думали. Голосовали по приколу, не понимая, что живут в воюющей стране. Идиоты
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26.12.2021 23:31 Ответить
Треба було думати - коли голосували за цей брекзіт.
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26.12.2021 15:28 Ответить
Хто знає е як позитивні так і негативні сторони,поживемо побачимо.
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27.12.2021 00:41 Ответить
какой референдум, если у них есть королева?
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26.12.2021 16:13 Ответить
протрезвление.
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27.12.2021 03:19 Ответить
 
 