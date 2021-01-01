Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза.

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза. С 1 января на временной основе начинает применяться соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Великобритания начинает "новый раздел" развития страны за пределами Евросоюза, поскольку переходный период выхода из ЕС завершен.

Как только стрелки часов пересекли 12 часов ночи в Брюсселе и 11 часов в Лондоне, Соединенное Королевство окончательно перестало быть составной частью Евросоюза. На это понадобился почти год - 11 месяцев - после того, как Великобритания формально вышла из блока 27 стран.

Отмечается, что завершение переходного периода является знаменательным моментом в истории Британии. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС. Теперь Великобритания почти после пяти десятилетий членства в ЕС будет двигаться своим отдельным путем.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон 31 декабря во время новогоднего обращения заявил, что Великобритания будет "открытой, благородной, космополитической, интернационалистской страной, которая будет отстаивать свободную торговлю" и будет "свободной страной, которая будет действовать иначе и, если надо, лучше".

"Наша свобода в наших руках, и это будет зависеть от нас, чтобы получить от этого пользу", - отметил Джонсон.

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Выход из ЕС позволит вернуть Британии собственный законодательный контроль на ее территории.

Критики выхода Британии из ЕС предупреждают, что экономика Великобритании пострадает в результате Brexit, поскольку многие бизнес-компании и предприятия не готовы к изменениям, поскольку страна "раскачивается" от последствий пандемии коронавируса.

CNN отмечает, что теперь, когда Британия покинула общий рынок и таможенный союз ЕС, товары, которые пересекать границу, подлежат таможенному и иному контролю.

На прошлой неделе лидер главной оппозиционной партии Великобритании - партии лейбористов - Кир Стармер предупредил, что "существуют серьезные вопросы относительно готовности правительства для новых процедур" после того, как переговоры по торговому соглашению с ЕС подошли к завершению.

В то же время Стармер сказал своим членам Палаты общин поддержать соглашение вместо того, чтобы встретить риск "разрушительных" последствий выхода Британии из ЕС без соглашения.

По его убеждению, достигнутое Джонсоном соглашение "не обеспечивает адекватную защиту для британских промышленников, финансовых услуг, креативных отраслей и прав работников на рабочих местах".

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Старджен подчеркнула, что Шотландия "скоро вернется в Европу". В 2016 году шотландцы подавляющим большинством голосов проголосовали против выхода Британии из ЕС.

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