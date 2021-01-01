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Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза

Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза

Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза. С 1 января на временной основе начинает применяться соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Великобритания начинает "новый раздел" развития страны за пределами Евросоюза, поскольку переходный период выхода из ЕС завершен.

Как только стрелки часов пересекли 12 часов ночи в Брюсселе и 11 часов в Лондоне, Соединенное Королевство окончательно перестало быть составной частью Евросоюза. На это понадобился почти год - 11 месяцев - после того, как Великобритания формально вышла из блока 27 стран.

Отмечается, что завершение переходного периода является знаменательным моментом в истории Британии. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС. Теперь Великобритания почти после пяти десятилетий членства в ЕС будет двигаться своим отдельным путем.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон 31 декабря во время новогоднего обращения заявил, что Великобритания будет "открытой, благородной, космополитической, интернационалистской страной, которая будет отстаивать свободную торговлю" и будет "свободной страной, которая будет действовать иначе и, если надо, лучше".

"Наша свобода в наших руках, и это будет зависеть от нас, чтобы получить от этого пользу", - отметил Джонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон не исключает, что выход Великобритании из ЕС может состояться без заключения соглашения

Выход из ЕС позволит вернуть Британии собственный законодательный контроль на ее территории.

Критики выхода Британии из ЕС предупреждают, что экономика Великобритании пострадает в результате Brexit, поскольку многие бизнес-компании и предприятия не готовы к изменениям, поскольку страна "раскачивается" от последствий пандемии коронавируса.

CNN отмечает, что теперь, когда Британия покинула общий рынок и таможенный союз ЕС, товары, которые пересекать границу, подлежат таможенному и иному контролю.

На прошлой неделе лидер главной оппозиционной партии Великобритании - партии лейбористов - Кир Стармер предупредил, что "существуют серьезные вопросы относительно готовности правительства для новых процедур" после того, как переговоры по торговому соглашению с ЕС подошли к завершению.

В то же время Стармер сказал своим членам Палаты общин поддержать соглашение вместо того, чтобы встретить риск "разрушительных" последствий выхода Британии из ЕС без соглашения.

По его убеждению, достигнутое Джонсоном соглашение "не обеспечивает адекватную защиту для британских промышленников, финансовых услуг, креативных отраслей и прав работников на рабочих местах".

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Старджен подчеркнула, что Шотландия "скоро вернется в Европу". В 2016 году шотландцы подавляющим большинством голосов проголосовали против выхода Британии из ЕС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон на встрече в четверг обсудят ситуацию в Беларуси, Brexit, а также восстановление Европы после пандемии

Автор: 

Великобритания (5007) Евросоюз (17245) Brexit (266)


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Топ комментарии
+29
Этот твой пост является наглядным подтверждением того факта ...что тупость зебилов не имеет границ...и степень их идиотизма не имеет предела...
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01.01.2021 15:03
+15
Ето шо теперь порохоботы не смогут ездить в Англию на зароботки?
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01.01.2021 15:00
+14
Мені також подобаються адепти церкви святого Петра, котрі тут відписуються, знаходячись вже років по п'ять на заробітках по чужих країнах світу. Начебто вони щось зарані знали і втекти туди від зебілів, а не із за того, що в Україні олігархат (один з котрих - їх святий Петро, котрого вони тут з ранку до ночі в дупу заціловують) зробив життя громадян жалким існуванням, а не життям людини.
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01.01.2021 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Ето шо теперь порохоботы не смогут ездить в Англию на зароботки?
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01.01.2021 15:00 Ответить
Этот твой пост является наглядным подтверждением того факта ...что тупость зебилов не имеет границ...и степень их идиотизма не имеет предела...
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01.01.2021 15:03 Ответить
Просто боты работают и в праздники.Сильно денег хотят.
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01.01.2021 15:25 Ответить
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01.01.2021 16:07 Ответить
Мені також подобаються адепти церкви святого Петра, котрі тут відписуються, знаходячись вже років по п'ять на заробітках по чужих країнах світу. Начебто вони щось зарані знали і втекти туди від зебілів, а не із за того, що в Україні олігархат (один з котрих - їх святий Петро, котрого вони тут з ранку до ночі в дупу заціловують) зробив життя громадян жалким існуванням, а не життям людини.
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01.01.2021 15:16 Ответить
О, а ще веселіше, коли на форумі одна "канадійка" пересралась зі всіма адептами "церкви святого петра" )))) Гризлась за трампа так, що слина ядовита, аж через монітор бризгала)) Байден, каже нє, а ото трампа їй подавай.Зато в Україні вона мусить деві- отца петра всім нав"язати. Так для українців буде "краще"))))Як не петро, то ХТО?)))
Сміхота
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01.01.2021 15:27 Ответить
Зібрати би всіх зебілів і на лугандон спровадити.
Моя мрія...
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01.01.2021 15:41 Ответить
Зачем ты хочешь чтобы все кто против московского дячка и по совместительству члена партии рыгоаналов Петьки Мальдивского, все к тебе домой на Лугандон приехали?
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01.01.2021 15:49 Ответить
Я на заході живу.
І бачу, тут дехто зайвий.
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01.01.2021 15:51 Ответить
Да я помню как ты визжала что Труханов, Кернес и Ахметов кормильцы, а Мертвечук безальтернативный переговорщик. А украинцы ето лишние и их нужно уничтожить тарифным геноцидом
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01.01.2021 15:54 Ответить
Певно ви жостко перехворіли на коронавірус і у вас пошкодився мозок
Пам'ятає він.....
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01.01.2021 15:55 Ответить
Так ты мне скажи чучело уже достаточно подняли тарифы или еще нужно чтобы нас взяли в Европу? Ато всех порохоботов спрашиваю а в ответ тишина
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01.01.2021 16:03 Ответить
Блін, то це тобі Петя тарифи підняв ?
Ти ще і в роках загубивсь
пс. щось тобі Петя і опустив ))
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01.01.2021 16:07 Ответить
Понятно. Тоесть конкретного ответа не будет от очередного порохобота.
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01.01.2021 16:08 Ответить
В свого психіатра спитайте - ХТО вам підняв тарифи ))
Боже...зебіли такі зебіли...
В Луганодон вас !
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01.01.2021 16:10 Ответить
Справжній зебіл навіть в новинах про погоду буде Порошенко згадувати бо вірус зебілізму гірший за ковід.
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01.01.2021 16:16 Ответить
Тарифы подняли на "карман" или на "рынок"?
Или зебилью плевать?)))
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01.01.2021 18:10 Ответить
Потому что "щира" патриотесса з кримнашу. В известные времена припхалась на западную Украину и лежа на боевом диване, круглосуточно тролячит на цензоре, при этом не забывая регурно проветривать квартирку в севасе))) Все, что нужно знать про адептов святого петра

,
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01.01.2021 17:04 Ответить
Оце приживала родом з Дамбасу буде ще права свої на Волині качати. Мову хоч би опанував !
Чого не пішов за свій край воювати ?
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01.01.2021 17:31 Ответить
просто на
таке бридке, що навіть спамити гидко, не то шо шось пояснювати. крисьмнаш, тьфу.
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01.01.2021 17:37 Ответить
трус і халявщик.
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01.01.2021 17:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Тут какая-то свинособака ведет анти-Украинскую пропаганду. Не узнаешь?
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01.01.2021 17:39 Ответить
Скільки раз пояснював, як горохом об стіну. Зелений стихар, що його вдів Петро Порошенко на Трійцю в 200?році і церкві УПЦ-Мп в Ботанічному саду, нічого не значить в духовному сані.
Як ви будете мати можливість підтримати якусь церкву на гроші, то піп в якості подяки теж запрпонує Вам одягти стихар і поучаствувати в церковній службі, і навіть паламарствовирішується в межах однієї церкви.
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01.01.2021 16:46 Ответить
А ще на форумі один ватный петух (https://censor.net/ru/user/149719) завзято захищав одну ватную курицу яка восхищалась військовими операціями Russische Schweine проти Украини.

Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза - Цензор.НЕТ 8915
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01.01.2021 15:54 Ответить
Та багато тут під патріотів маскується. Хоча вата ватою.
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01.01.2021 15:58 Ответить
Им то из за бугра ТОЧНО виднее кто для нас лучше . Это те кто сидя за морями считает что нам хватит и ,,шаровары-писанка-вышиванка" а достойный уровень жизни для нас это слишком, хватит с нас и того что достойно у нас живет ,,элита" небожителей из 90-х ставшая из обычных бандюков в кожанках кандидатами в ,,отцы нации" и эти напыщенные от гонора свиноматки успевшие лечь под богатых американцев, французов , немцев , канадцев и наспех обайстрючиться и заякориться в богатых и далеких странах , теперь нам по интернету стали давать навязчивые советы какому из наших украинских олигархов бандюганов отдать себя и страну насиловать и в какой извращенной форме это будет выглядеть наиболее патриотично
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01.01.2021 16:07 Ответить
А хто тую владу обирає ?
Якщо подивитись на вибір нашої діаспори - то це завжди найкращий варіант з усіх можливих.
Але доморощені вкраїнці не такі !
Вони обирають лайно !
Лише раз-два змогли обрати когось пристойного.
Розмовляйте і надалі росіскою - будете жити як кацапи.
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01.01.2021 16:09 Ответить
За 30 років жодного разу НЕ обрали когось пристойного, ви помиляєтесь . Тому вибір 2019 року то був акт відчаю для близько 43 % людей які голосували ні ,,за" одного з кандидатів а ,,проти " іншого кандидата . Навпаки ті два рази що ви маєте на увазі були самими болючими та гіркими розчаруваннямі бо ці розчарування були на тлі піднесення народу у 2004 року , та у 2014 роках . Зараз проходить те саме що було завжди , масове розчарування владою за її неспроможність вирішувати ті питання що обіцяла вірішити влада насамперед та негайно .Але це стосується тількі тих 30 % людей що голосували за Голобородька . Іншіх 43% це не стосується і мене у тому числі . Ми знали що так буде але ви 16 % змусили діяти нас так як ми діяли . Ми обирали МЕНШЕ зло для країни , а не добро . Саме ви 16% привели до влади Вову- політика аматора , а НЕ якісь вигадані вами 73% і навіть не ті 30% студентів перукарів , пенсіонерів та таксистів які голосували за вигаданий кіноперсонаж з комедійного серіала
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01.01.2021 16:38 Ответить
Знаєте, в чому одна з проблем українців ?
Українці думають, що можна раз обрати президента, навіть найкращого ( не про нинішнього членограя мова), а на місцеві вибори не з'явитись.
А потім починають жалітись на своє сіре існування.
Ще одне.
Вимагаєте боротьбу з корупцією - а самі даєте хабарі.
Вимагаєте кращого благоустрою - брудните під'їзди.
Вимагаєте доріг - ганяєте перевантажені фури.
То може справа в людях, які обрали клована, наслухавшись рашка тв, беніного кварталу ?
Ви ж себе не поважаєте. Не поважаєте тих, хто навколо вас. Не цінуєте країну, не будуєте державу. У вас ваш добробут обмежується дверима квартири. А далі - всім пофіг !
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01.01.2021 16:48 Ответить
І ще скажу. Отой недолугий клован - це те, на що заслуговує українське суспільство.
Кожний зебіл - брехливий клован. На баригу ви були зовсім не схожі. Не той формат і категорія. Не дотягнули.
Ваш удєл або зек або клован. Тоді ви щасливі і задоволені.
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01.01.2021 16:52 Ответить
Дійсно , ми українські звичайні громадяни то не рівень САМОГО! бариги . ,,Гражданскіх атсєчь " ось його рівень , він хоче царювать тут як путєн на рассєє без усіляких моральних обмежень .Ось його мрія , ось його мета .А ви 16% лише зручний інструмент для втілення його мрій про безмежну владу в Україні , та великі бариші що потечуть йому у кармани , та у кармани його нащадків, а їх в нього багатеенько , много грошенят ще треба витягнути з українців , одних лише крамниць ,,рашен,, мало буде , треба ще посаду Гетьмена всєя України вводить щоб задовольнити всі матеріальні примхи пєтіной великой українсько-єврейсько-расєйської сім"ї
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01.01.2021 17:24 Ответить
Навряд чи з таким ставленням більшість українців спромоглась стати повноправними громадянами в низці європейських країн.
В нас слово громадянин синонім безвідповідального лоха. А в них - гордість.
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01.01.2021 17:28 Ответить
Тому що нема прав в людей , а є тільки обов"язки перед вашою т.з ,,елітой", яку ви вперто захищаєте , тобто олігархами. Та й ті права що нібито вже є в людей за Конституцієй існують лише на папері .
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01.01.2021 18:04 Ответить
Саме так і саме тому ми велика європейська країна але тільки географічно і вина в цьому самих українців,подивіться тільки як у країн Балтії з'явився шанс вирватися з імперії вони відразу цим скористалися і є повноправними членами ЄС та НАТО,а що Україна був не один шанс але все змарновано через різновекторність та постійні зміни пріоритетів.
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01.01.2021 17:09 Ответить
100 відсотків ++++++++++++++++++++++++++++++++
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01.01.2021 16:49 Ответить
также, как и за бай дона - такого же любителя покататься на махинаторских выборных каруселяx.
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01.01.2021 17:27 Ответить
навряд чи американці можуть дозволити собі каруселі.
не те виборче законодавство.
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01.01.2021 17:29 Ответить
Я бы тоже так подумал до 3-го ноября, будучи поклонником американской демократии. Однако, чтобы судить адекватно, вам следовало бы ознакомиться например с содержанием доклада Наварро, ссылка внизу. Там разобрано много нарушений, включая голосующие кладбища и голосования нерезидентов штатов, и даже неграждан США, технология которых, в переводе на ваши реалии, назывались бы вбросами и каруселями.

Если этого мало, то можете углубиться, например, в 3ех часовые слушания свидетельств о фальсификация в сенате Джорджии 30го декабря, ссылка внизу. При желании, на одном NTD TV можно найти десятки часов свидетельств и слушаний - первоисточников.

Делайте выводы из замалчивания этих фактов всеми СМИ, голос которых доходит до Европы и Украины (ЮКей - не исключение) - тех самых демократских СМИ вроде CNN, NBC... которые контролируют более 90% инфорпространства самих США.
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01.01.2021 17:57 Ответить
Navarro: https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
Georgia Senate: https://www.youtube.com/watch?v=EjbAFuoQOvo
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01.01.2021 17:58 Ответить
Якщо фальсифікації були би, то діючий президент зміг би довести їх факт.
Інакше - все вигадки.
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01.01.2021 17:58 Ответить
Kазалось бы так, как нам подсказывает вера в американскую демократию, а оказалось, что влияние агентуры компартии китая, а может и русни, демократчиков, коррумпированных китайскими деньгами, интересы олигархии уолл стрита и силиконовой долины, и левацкие бредни, навязываемые обществу США десятилетиями, способны привести к совершенно антиконституционным подлогам на выборах 2020 года, аналогов которых не было в истории США.
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01.01.2021 18:04 Ответить
интересы глобалистической олигархии ...
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01.01.2021 18:07 Ответить
Звідки ви лізите? Як ви розмножуєтесь? Що ви взагалі таке?
Є якась лабораторія в Сколково, де вас споюють бояришником, б'ють ногами по голові, а потім садять на бутилку? Тільки там можуть появитись https://censor.net/ru/user/461407 і https://censor.net/ru/user/46103
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01.01.2021 16:25 Ответить
Зато при Зеленском все бандюки резко вернулись в Украину. Твой хозяин, Беня приехал в Украину на зароботки, дожимать 74% бедних оленей.
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01.01.2021 18:14 Ответить
Клятий Порошенко, монополізував ринок цукерок і тепер впливає цим на владу щоб його цукерки держава купувала за завищеними цінами.(сарказм)
Якщо з цим не згодні то за визначенням олігарх, дайте будь ласка розгорнуту відповідь - чому ви вважаєте Порошенка олігархом, і яким чином він збагатився використовуючи державні ресурси.
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03.01.2021 10:51 Ответить
Просто зелеботи і кремлеботи не знають, що для в'їзду в Британію треба оформлювати британську візу незалежно від того, входить Британія в ЄС чи ні
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01.01.2021 15:54 Ответить
Британия НЕ подписывала Шенгенские соглашения и поэтому украинцам туда нужна виза .А вот интересно с сегодняшнего дня европейцам нужны визы в Великобританию и наоборот? А если нет то почему ? Ведь договор о безвизе ВБ и ЕС с сегодняшнего дня тоже утратил силу
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01.01.2021 16:16 Ответить
Nenado vizi v britaniju jesli jedis na 90 dnej,jeesli bolse cem 90 dnej togda nuzna budet viza.Tak dogovorilis
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01.01.2021 19:57 Ответить
Спасибо.Хотя я так и не понял , почему
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02.01.2021 00:23 Ответить
То есть я понял что вы (ЕС) с Англией так договорились. Вопрос: почему мы 6 лет не можем с ними ТАК договориться ? У меня просьба не нужно сюда приплетать Вову ....если бы еще 5 лет сидел Петя результат , я вас уверяю, был бы тот же
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02.01.2021 00:26 Ответить
Da no mi svobodno bez viz mozem jexat v tu ze Avstraliju ili Ameriku,tak jesli vela anglija bylo bi neponimanije,taze Irlandija strana ES vet oni na rabotu jedut drug drugu kazdi den.Pocemu vy nedogovarites s anglijej eto anglicani resajet mozet nexocet stob u nix rabotali vasi liudi
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02.01.2021 00:36 Ответить
Вашої глибокої аналітики чекають новини про нові тарифи в Україні.
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01.01.2021 17:58 Ответить
********
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01.01.2021 15:01 Ответить
"Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза" - Британия уже вышла, а мы ещё и не входили в Евросоюз.
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01.01.2021 15:02 Ответить
Хто наступний?В яких країнах ЕС капітал кацапських олігархів храниться в такій кількості що вже впливає на єкономіку та політику цих країн?
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01.01.2021 15:04 Ответить
Шо твориться-раньше все тикали з Британской Империи,а теперь наоборот.
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01.01.2021 15:13 Ответить
Козломордая свино-собака, позаботься о своих проблемах. У вас куранты на спасской замолчали на НГ.......... Это знак для мавзолейного колхоза свино-собак.
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01.01.2021 15:35 Ответить
Это хорошо кацап когда из колхоза можно выйти без потерь , вот Шотландия против была НО действует цивилизованно . А когда из вашего вонючего тоталитарного колхоза выходили Чечня , Грузия , Украина , Молдова и вот теперь Беларусь собирается то вы там все кровью заливаете . Лучше с цивилизованным и умным потерять чем с вами евро-азиатскими дикарями что то приобрести
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01.01.2021 15:43 Ответить
У цікаві часи живемо.
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01.01.2021 15:30 Ответить
Жизнь даётся человеку один раз -- и один раз отнимется... -- интересно всё, что между ...*)
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01.01.2021 15:34 Ответить
Я -- вообще против уравниловки...
...но, от Венгрии до Албании -- хрен кого сраной метлой выгонишь из ЕС...

Бритишам -- поддержал!
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01.01.2021 15:30 Ответить
Сделали большую глупость на радость и под диктовку кацапов .Потом будут жалеть что приняли самое активное участие в политическом расколе Европы
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01.01.2021 15:36 Ответить
А может в лечении ЕС?
Разве Германия не подтанцовывает Кремлю и Газпрому? И при этом имеет наибольшее влияние в ЕС.
Разве ЕС не захлебнула война эмигрантов с пылающего войнами Ближнего Востока? А ВБ, выйдя из ЕС, уменьшило увеличение этой угрозы у себя в стране.
Теперь Германии, чтобы не ушли Италия и Испания, следует вести себя, внутри ЕС, более порядочно и не крысячнитять на Газпромовском потоке.
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01.01.2021 16:44 Ответить
Это правильно все НО а безВиз с ВБ как теперь получать будем ? Через ЕС это проще было сделать . Это чисто практический вопрос , и для Украины оч. важный
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02.01.2021 00:33 Ответить
Все-таки отказались от услуг кота-консультанта и вышли.
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01.01.2021 15:37 Ответить
Лоханулисть британцы, конечно, по полной. Тоже на клоуна повелись...
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01.01.2021 15:38 Ответить
ЕС в том виде как оно сейчас есть, это одна большая ошибка. По крайней мере богатые и бедные страны не должны иметь одинаковых прав. Хоть и идёт замыливание того, что у всех на устах, но горькая правда всё равно лезет наружу из всех щелей.
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01.01.2021 15:43 Ответить
Британцам вообще не стоило входить в ЕС. Британия самодостаточная, богатая страна с сильной армией в арсенале которой ЯО. Им важнее суверенитет, чтобы, например им не указывали, сколько беженцев по квоте та должна принять из Африки и Азии. Другое дело Польша, Чехия и т.д. Эти страны только выиграли от ЕС.
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01.01.2021 15:46 Ответить
Большинство "понаехалов" в СК из стран Содружества наций.
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01.01.2021 15:57 Ответить
Nebyla u nix kvot po bezencam do brexita takze.Realno mnogo sto obcego ostalos i posle brexita.Podpisali vet svobodnoj torgovli dogovor tam 2000 listov vsiakix iskliucenyji.Viso ravno budet zavisit ot ES.
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01.01.2021 16:14 Ответить
Dvobodnoje torgovlia no tomoznia budet.Nemozno bydet pokupat s angliji v internet magazinax poskolku togda poslenyje tam kak slozit dva raza cena vyrastajet teper vse pisma budet proveriat.Studentam podorozajet ucioba v angliji,Jexat mozno svobodna v angliju no rabotat net.
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01.01.2021 16:21 Ответить
Я знаю одно: До сотворения ЕС Великобритания была процветающей страной с сильной экономикой. После вступления стали кормить бедные страны и слушать, что им говорят из Брюсселя. Да, выгода была для Британии, но повторюсь, что и до вступления в ЕС они неплохо жили. Для таких стран, как Польша, страны Балтии и далее по списку, ЕС это спасательный круг. Тем более для Украины, но Британия совсем другое дело.
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01.01.2021 16:39 Ответить
Angliji byl ekonomiceski krizis do vstuplenija v ES u nejio situacija byla xuze cem Ukraine v te goda.ES.MVF pomog jej stat nanogi.Takze i Irlandiji i Portugaliji pomog ES stat cem teper oni jest.Vsem stranam kotoryje vstupili ES pomog ,posmotryte v tu ze Ruminiju teper tam zarplati uze vyse 1000 evro
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01.01.2021 17:02 Ответить
Vir realno tak dumajete sto britanskije predprijatyja luce rabotajet za nasi?Ja bi skazal raznici net po urovniu sto imejem teper.Vot ot nix i zavysset dengi zarplati biudzetnikam,pensiji i t.d.Nikto krome nas nicego ********** stob zyli luce.Da v angliji silno razvyta finansovo sektor,no teper tviordo nemogu skazat sto ******** bolsaja cast ot nix,tocnej uze i ubezala na Frankfurt bolsaja cast i drugyje strani.Tut kak bi mozno poniat evro operaciji provodit strane kotoraja ne v ES
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01.01.2021 20:09 Ответить
vas javno durachat nemeckie skazki evrosoyuza. pora otkazyvatsya ot privychki ot sovkovoj privychki sledovat kurso starshego brata i stanovitsya nezavisimee, kak pol'sha i vengrja.
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02.01.2021 01:22 Ответить
Вітаю британців зі звільненням від брюсельської бюрократії і початком відновлення традиційної британської економіки. Нарешті здоровий глузд і практицизм остаточно повернувся на береги Альбіону.
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01.01.2021 16:35 Ответить
Мы поддерживали Брекзит, хотя это угрожало нашему будущему нахождению здесь и интересу наших стран, как мы их ощущаем, иметь в Евросоюзе мощный противовес еврократским, немецким и французским попыткам передать еще большую часть нашего суверенитета в Брюссель. Теперь придется приспосабливаться. Но мы раду за Великобританию, сумевшую выпутаться из еврократского болота. К сожалению, некоторые пункты соглашения с ЕС заставляет опасаться не создаст ли Великобритания свой собственный аппарат для менеджнета отношений с Евросоюзом, который будет паразитировать на наших налогах и при этом становиться органом иньекции евросоюзовских интересов в ЮКей.
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01.01.2021 16:49 Ответить
Британія, як і сумнозвісна коняка Болівар, "не витримає двох". З неї достатньо Британської Співдружності. Утримувати на додачу ще й паразитичні структури Європи, зокрема фінансувати трансформацію економік в Східній Європі та Португалії це вже занадто. Всі економічні дивіденди отримує Німеччина, але ж другим "паротягом" була Британія і не мала з цього ніякого зиску роками! Лише втрати - цілі сектори британської економіки були зруйновані на догоду Євросоюзу. Тепер ситуація повертається до норми.
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01.01.2021 17:19 Ответить
Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза.
А перед этим самым выходом Великобритания подписала с Украиной целый ряд соглашений - безпошлинная торговля, военное соглашение, упрощённый въезд для граждан Украины а в дальнейшем безвиз. Также Великобритания спонсирует восстановление ВМС Украины и дала больше всех денег для этого.
Одним словом - с джентельменами Великобритании можно иметь дело, потому что это джентельмены, а не рузьге ********.
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01.01.2021 17:29 Ответить
Ждём украинских арбузов, помидоров, баклажанов, мёда, гречки и кваса ... вместо ненужных французских сыров, немецких иогуртов и пива, прозрачных голландских помидоров и тепличной испанской клубники... Думаю, польские магазины в ЮКей начнут возить продукты не только из польши и литвы, но и с Украины!
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01.01.2021 18:15 Ответить
pocemu tolko v polskije magazini vy nasu produkciju pokupajete v liubom supermarkete LIDL<TESCO,Walmart .
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01.01.2021 20:51 Ответить
oni ot nas daleko i my podderzhivaem melkij biznes, a ne oligarhicheskij.
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02.01.2021 01:11 Ответить
З Євросоюзу вийшла Британія, а срач між зєбілами і петерасами про те, хто ж з них справжні поцреоти...
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01.01.2021 18:21 Ответить
Теперь шотландцы проведут новый референдум, и как знать, какими будут его итоги, ведь в прошлый раз многие были против выхода из королевства из-за нежелания покидать ЕС. Но в любом случае, это их дело.
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01.01.2021 18:52 Ответить
nadeyus, chto prosto pojmut, chto provokatory SNP ne predstavlyaet ih interesov.
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02.01.2021 01:16 Ответить
развод всегда болезненно проходит, но в данном случае из-за подстилки путинской меркель и ее французских чертей старая проститутка Европа получила заслуженный результат, англичане сначала чуть потеряют но потом как всегда обгонят в экономике, но самое главное что Бриты не согласны со внешней политикой ЕС, раша и тут поднасрала
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01.01.2021 19:39 Ответить
Вопрос: зачем входили?
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01.01.2021 20:05 Ответить
Potomu sto byli te vremena na bankrote ix strana .Im pomog i ES i MVF stat nanogi.Mne kazetsia az 71% liudej progolosovali za ES kogda vstupali v nejio
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01.01.2021 20:15 Ответить
Типа, пасиб, но у нас уже все ОК, а вы со своим ЕС можете идти лесом?
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01.01.2021 20:35 Ответить
dostal diktat neizbrannoj nikem brusselskoj evrokratii. litve ne ponjat'. u nee logika evroprostitutki, hot i s zaprosami i net britanskogo urovnja **************. postsovetskij sindrom.
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02.01.2021 00:49 Ответить
evropu spasali posle WW2.
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02.01.2021 00:50 Ответить
Вместе со своими вирусами
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01.01.2021 20:36 Ответить
ЕС в нынешнем виде - бред , не зря САМАЯ БОГАТАЯ страна в мире - ШВЕЙЦАРИЯ - послала этот ЕС на три буквы и живет припеваючи , мало того - граждане этой страны имеют право хранить дома автоматическое оружие , и еще один важный момент - швейцарцы практически не пользуются карточками - ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ , самая ходовая купюра в стране - 1000 франков (32 000 гривен ) ......
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01.01.2021 23:38 Ответить
Батько Бориса Джонсона публічно заявив, що подає заяву на французький паспорт, а діти Найджела Фараджа мають німецьке громадянство. Ще один мульті-мільйонер - брекситер є резидентом Монако. Так що Брекзіт, такий Брекзіт)
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02.01.2021 07:13 Ответить
Молодцы!
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02.01.2021 09:17 Ответить
 
 