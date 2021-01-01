Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза
Великобритания за час до Нового года вышла из единого рынка и окончательно перестала быть членом Европейского Союза. С 1 января на временной основе начинает применяться соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Великобритания начинает "новый раздел" развития страны за пределами Евросоюза, поскольку переходный период выхода из ЕС завершен.
Как только стрелки часов пересекли 12 часов ночи в Брюсселе и 11 часов в Лондоне, Соединенное Королевство окончательно перестало быть составной частью Евросоюза. На это понадобился почти год - 11 месяцев - после того, как Великобритания формально вышла из блока 27 стран.
Отмечается, что завершение переходного периода является знаменательным моментом в истории Британии. Прошло четыре с половиной года с тех пор, как большинство британцев проголосовали на референдуме за выход из ЕС. Теперь Великобритания почти после пяти десятилетий членства в ЕС будет двигаться своим отдельным путем.
Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон 31 декабря во время новогоднего обращения заявил, что Великобритания будет "открытой, благородной, космополитической, интернационалистской страной, которая будет отстаивать свободную торговлю" и будет "свободной страной, которая будет действовать иначе и, если надо, лучше".
"Наша свобода в наших руках, и это будет зависеть от нас, чтобы получить от этого пользу", - отметил Джонсон.
Выход из ЕС позволит вернуть Британии собственный законодательный контроль на ее территории.
Критики выхода Британии из ЕС предупреждают, что экономика Великобритании пострадает в результате Brexit, поскольку многие бизнес-компании и предприятия не готовы к изменениям, поскольку страна "раскачивается" от последствий пандемии коронавируса.
CNN отмечает, что теперь, когда Британия покинула общий рынок и таможенный союз ЕС, товары, которые пересекать границу, подлежат таможенному и иному контролю.
На прошлой неделе лидер главной оппозиционной партии Великобритании - партии лейбористов - Кир Стармер предупредил, что "существуют серьезные вопросы относительно готовности правительства для новых процедур" после того, как переговоры по торговому соглашению с ЕС подошли к завершению.
В то же время Стармер сказал своим членам Палаты общин поддержать соглашение вместо того, чтобы встретить риск "разрушительных" последствий выхода Британии из ЕС без соглашения.
По его убеждению, достигнутое Джонсоном соглашение "не обеспечивает адекватную защиту для британских промышленников, финансовых услуг, креативных отраслей и прав работников на рабочих местах".
В свою очередь первый министр Шотландии Никола Старджен подчеркнула, что Шотландия "скоро вернется в Европу". В 2016 году шотландцы подавляющим большинством голосов проголосовали против выхода Британии из ЕС.
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Сміхота
Моя мрія...
І бачу, тут дехто зайвий.
Пам'ятає він.....
Ти ще і в роках загубивсь
пс. щось тобі Петя і опустив ))
Боже...зебіли такі зебіли...
В Луганодон вас !
Или зебилью плевать?)))
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Чого не пішов за свій край воювати ?
таке бридке, що навіть спамити гидко, не то шо шось пояснювати. крисьмнаш, тьфу.
Як ви будете мати можливість підтримати якусь церкву на гроші, то піп в якості подяки теж запрпонує Вам одягти стихар і поучаствувати в церковній службі, і навіть паламарствовирішується в межах однієї церкви.
Якщо подивитись на вибір нашої діаспори - то це завжди найкращий варіант з усіх можливих.
Але доморощені вкраїнці не такі !
Вони обирають лайно !
Лише раз-два змогли обрати когось пристойного.
Розмовляйте і надалі росіскою - будете жити як кацапи.
Українці думають, що можна раз обрати президента, навіть найкращого ( не про нинішнього членограя мова), а на місцеві вибори не з'явитись.
А потім починають жалітись на своє сіре існування.
Ще одне.
Вимагаєте боротьбу з корупцією - а самі даєте хабарі.
Вимагаєте кращого благоустрою - брудните під'їзди.
Вимагаєте доріг - ганяєте перевантажені фури.
То може справа в людях, які обрали клована, наслухавшись рашка тв, беніного кварталу ?
Ви ж себе не поважаєте. Не поважаєте тих, хто навколо вас. Не цінуєте країну, не будуєте державу. У вас ваш добробут обмежується дверима квартири. А далі - всім пофіг !
Кожний зебіл - брехливий клован. На баригу ви були зовсім не схожі. Не той формат і категорія. Не дотягнули.
Ваш удєл або зек або клован. Тоді ви щасливі і задоволені.
В нас слово громадянин синонім безвідповідального лоха. А в них - гордість.
не те виборче законодавство.
Если этого мало, то можете углубиться, например, в 3ех часовые слушания свидетельств о фальсификация в сенате Джорджии 30го декабря, ссылка внизу. При желании, на одном NTD TV можно найти десятки часов свидетельств и слушаний - первоисточников.
Делайте выводы из замалчивания этих фактов всеми СМИ, голос которых доходит до Европы и Украины (ЮКей - не исключение) - тех самых демократских СМИ вроде CNN, NBC... которые контролируют более 90% инфорпространства самих США.
Georgia Senate: https://www.youtube.com/watch?v=EjbAFuoQOvo
Інакше - все вигадки.
Є якась лабораторія в Сколково, де вас споюють бояришником, б'ють ногами по голові, а потім садять на бутилку? Тільки там можуть появитись https://censor.net/ru/user/461407 і https://censor.net/ru/user/46103
Якщо з цим не згодні то за визначенням олігарх, дайте будь ласка розгорнуту відповідь - чому ви вважаєте Порошенка олігархом, і яким чином він збагатився використовуючи державні ресурси.
...но, от Венгрии до Албании -- хрен кого сраной метлой выгонишь из ЕС...
Бритишам -- поддержал!
Разве Германия не подтанцовывает Кремлю и Газпрому? И при этом имеет наибольшее влияние в ЕС.
Разве ЕС не захлебнула война эмигрантов с пылающего войнами Ближнего Востока? А ВБ, выйдя из ЕС, уменьшило увеличение этой угрозы у себя в стране.
Теперь Германии, чтобы не ушли Италия и Испания, следует вести себя, внутри ЕС, более порядочно и не крысячнитять на Газпромовском потоке.
А перед этим самым выходом Великобритания подписала с Украиной целый ряд соглашений - безпошлинная торговля, военное соглашение, упрощённый въезд для граждан Украины а в дальнейшем безвиз. Также Великобритания спонсирует восстановление ВМС Украины и дала больше всех денег для этого.
Одним словом - с джентельменами Великобритании можно иметь дело, потому что это джентельмены, а не рузьге ********.