Британія 1 січня остаточно вийшла з Євросоюзу

Велика Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку і остаточно перестала бути членом Європейського Союзу. З 1 січня на тимчасовій основі починає застосовуватися угода про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, Велика Британія починає "новий розділ" розвитку країни за межами Євросоюзу, оскільки перехідний період виходу з ЄС завершено.

Як тільки стрілки годинника перетнули 12 годину ночі в Брюсселі і 11 годину в Лондоні, Сполучене Королівство остаточно перестало бути складовою частиною Євросоюзу. На це знадобився майже рік - 11 місяців - після того, як Велика Британія формально вийшла з блоку 27 країн.

Зазначається, що завершення перехідного періоду є знаменним моментом в історії Британії. Минуло чотири з половиною роки відтоді, як більшість британців проголосували на референдумі за вихід з ЄС. Тепер Велика Британія майже після п'яти десятиліть членства в ЄС рухатиметься своїм окремим шляхом.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Велика Британія буде "відкритою, благородною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю" і буде "вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще".

Читайте також: Джонсон припускає, що вихід Великої Британії з ЄС може відбутися без укладання угоди

"Наша свобода в наших руках, і це залежатиме від нас, щоб отримати від цього користь", - зазначив Джонсон.

Вихід з ЄС дозволить повернути Британії власний законодавчий контроль на її території.

Критики виходу Британії з ЄС попереджають, що економіка Великої Британії постраждає в результаті Brexit, оскільки багато бізнес-компаній і підприємств не готові до змін, оскільки країна "розгойдується" від наслідків пандемії коронавірусу.

CNN відзначає, що тепер, коли Британія покинула загальний ринок і митний союз ЄС, товари, які перетинатимуть кордон, підлягають митному й іншому контролю.

Минулого тижня лідер головної опозиційної партії Великої Британії - партії лейбористів - Кір Стармер попередив, що "існують серйозні питання щодо готовності уряду для нових процедур" після того, як переговори щодо торговельної угоди з ЄС підійшли до завершення.

Водночас Стармер сказав своїм членам Палати громад підтримати угоду замість того, щоб зустріти ризик "руйнівних" наслідків виходу Британії з ЄС без угоди.

На його переконання, досягнута Джонсоном угода "не забезпечує адекватний захист для британських промисловців, фінансових послуг, креативних галузей і прав працівників на робочих місцях".

У свою чергу перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підкреслила, що Шотландія "скоро повернеться в Європу". У 2016 році шотландці переважною більшістю голосів проголосували проти виходу Британії з ЄС.