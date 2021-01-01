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Британія 1 січня остаточно вийшла з Євросоюзу

Британія 1 січня остаточно вийшла з Євросоюзу

Велика Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку і остаточно перестала бути членом Європейського Союзу. З 1 січня на тимчасовій основі починає застосовуватися угода про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, Велика Британія починає "новий розділ" розвитку країни за межами Євросоюзу, оскільки перехідний період виходу з ЄС завершено.

Як тільки стрілки годинника перетнули 12 годину ночі в Брюсселі і 11 годину в Лондоні, Сполучене Королівство остаточно перестало бути складовою частиною Євросоюзу. На це знадобився майже рік - 11 місяців - після того, як Велика Британія формально вийшла з блоку 27 країн.

Зазначається, що завершення перехідного періоду є знаменним моментом в історії Британії. Минуло чотири з половиною роки відтоді, як більшість британців проголосували на референдумі за вихід з ЄС. Тепер Велика Британія майже після п'яти десятиліть членства в ЄС рухатиметься своїм окремим шляхом.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Велика Британія буде "відкритою, благородною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю" і буде "вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще".

Читайте також: Джонсон припускає, що вихід Великої Британії з ЄС може відбутися без укладання угоди

"Наша свобода в наших руках, і це залежатиме від нас, щоб отримати від цього користь", - зазначив Джонсон.

Вихід з ЄС дозволить повернути Британії власний законодавчий контроль на її території.

Критики виходу Британії з ЄС попереджають, що економіка Великої Британії постраждає в результаті Brexit, оскільки багато бізнес-компаній і підприємств не готові до змін, оскільки країна "розгойдується" від наслідків пандемії коронавірусу.

CNN відзначає, що тепер, коли Британія покинула загальний ринок і митний союз ЄС, товари, які перетинатимуть кордон, підлягають митному й іншому контролю.

Минулого тижня лідер головної опозиційної партії Великої Британії - партії лейбористів - Кір Стармер попередив, що "існують серйозні питання щодо готовності уряду для нових процедур" після того, як переговори щодо торговельної угоди з ЄС підійшли до завершення.

Водночас Стармер сказав своїм членам Палати громад підтримати угоду замість того, щоб зустріти ризик "руйнівних" наслідків виходу Британії з ЄС без угоди.

На його переконання, досягнута Джонсоном угода "не забезпечує адекватний захист для британських промисловців, фінансових послуг, креативних галузей і прав працівників на робочих місцях".

У свою чергу перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підкреслила, що Шотландія "скоро повернеться в Європу". У 2016 році шотландці переважною більшістю голосів проголосували проти виходу Британії з ЄС.

Автор: 

Велика Британія (5638) Євросоюз (13604) Brexit (482)


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Топ коментарі
+29
Этот твой пост является наглядным подтверждением того факта ...что тупость зебилов не имеет границ...и степень их идиотизма не имеет предела...
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01.01.2021 15:03
+15
Ето шо теперь порохоботы не смогут ездить в Англию на зароботки?
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01.01.2021 15:00
+14
Мені також подобаються адепти церкви святого Петра, котрі тут відписуються, знаходячись вже років по п'ять на заробітках по чужих країнах світу. Начебто вони щось зарані знали і втекти туди від зебілів, а не із за того, що в Україні олігархат (один з котрих - їх святий Петро, котрого вони тут з ранку до ночі в дупу заціловують) зробив життя громадян жалким існуванням, а не життям людини.
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01.01.2021 15:16
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Ето шо теперь порохоботы не смогут ездить в Англию на зароботки?
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01.01.2021 15:00 Відповісти
Этот твой пост является наглядным подтверждением того факта ...что тупость зебилов не имеет границ...и степень их идиотизма не имеет предела...
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01.01.2021 15:03 Відповісти
Просто боты работают и в праздники.Сильно денег хотят.
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01.01.2021 15:25 Відповісти
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01.01.2021 16:07 Відповісти
Мені також подобаються адепти церкви святого Петра, котрі тут відписуються, знаходячись вже років по п'ять на заробітках по чужих країнах світу. Начебто вони щось зарані знали і втекти туди від зебілів, а не із за того, що в Україні олігархат (один з котрих - їх святий Петро, котрого вони тут з ранку до ночі в дупу заціловують) зробив життя громадян жалким існуванням, а не життям людини.
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01.01.2021 15:16 Відповісти
О, а ще веселіше, коли на форумі одна "канадійка" пересралась зі всіма адептами "церкви святого петра" )))) Гризлась за трампа так, що слина ядовита, аж через монітор бризгала)) Байден, каже нє, а ото трампа їй подавай.Зато в Україні вона мусить деві- отца петра всім нав"язати. Так для українців буде "краще"))))Як не петро, то ХТО?)))
Сміхота
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01.01.2021 15:27 Відповісти
Зібрати би всіх зебілів і на лугандон спровадити.
Моя мрія...
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01.01.2021 15:41 Відповісти
Зачем ты хочешь чтобы все кто против московского дячка и по совместительству члена партии рыгоаналов Петьки Мальдивского, все к тебе домой на Лугандон приехали?
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01.01.2021 15:49 Відповісти
Я на заході живу.
І бачу, тут дехто зайвий.
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01.01.2021 15:51 Відповісти
Да я помню как ты визжала что Труханов, Кернес и Ахметов кормильцы, а Мертвечук безальтернативный переговорщик. А украинцы ето лишние и их нужно уничтожить тарифным геноцидом
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01.01.2021 15:54 Відповісти
Певно ви жостко перехворіли на коронавірус і у вас пошкодився мозок
Пам'ятає він.....
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01.01.2021 15:55 Відповісти
Так ты мне скажи чучело уже достаточно подняли тарифы или еще нужно чтобы нас взяли в Европу? Ато всех порохоботов спрашиваю а в ответ тишина
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01.01.2021 16:03 Відповісти
Блін, то це тобі Петя тарифи підняв ?
Ти ще і в роках загубивсь
пс. щось тобі Петя і опустив ))
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01.01.2021 16:07 Відповісти
Понятно. Тоесть конкретного ответа не будет от очередного порохобота.
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01.01.2021 16:08 Відповісти
В свого психіатра спитайте - ХТО вам підняв тарифи ))
Боже...зебіли такі зебіли...
В Луганодон вас !
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01.01.2021 16:10 Відповісти
Справжній зебіл навіть в новинах про погоду буде Порошенко згадувати бо вірус зебілізму гірший за ковід.
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01.01.2021 16:16 Відповісти
Тарифы подняли на "карман" или на "рынок"?
Или зебилью плевать?)))
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01.01.2021 18:10 Відповісти
Потому что "щира" патриотесса з кримнашу. В известные времена припхалась на западную Украину и лежа на боевом диване, круглосуточно тролячит на цензоре, при этом не забывая регурно проветривать квартирку в севасе))) Все, что нужно знать про адептов святого петра

,
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01.01.2021 17:04 Відповісти
Оце приживала родом з Дамбасу буде ще права свої на Волині качати. Мову хоч би опанував !
Чого не пішов за свій край воювати ?
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01.01.2021 17:31 Відповісти
просто на
таке бридке, що навіть спамити гидко, не то шо шось пояснювати. крисьмнаш, тьфу.
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01.01.2021 17:37 Відповісти
трус і халявщик.
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01.01.2021 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Тут какая-то свинособака ведет анти-Украинскую пропаганду. Не узнаешь?
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01.01.2021 17:39 Відповісти
Скільки раз пояснював, як горохом об стіну. Зелений стихар, що його вдів Петро Порошенко на Трійцю в 200?році і церкві УПЦ-Мп в Ботанічному саду, нічого не значить в духовному сані.
Як ви будете мати можливість підтримати якусь церкву на гроші, то піп в якості подяки теж запрпонує Вам одягти стихар і поучаствувати в церковній службі, і навіть паламарствовирішується в межах однієї церкви.
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01.01.2021 16:46 Відповісти
А ще на форумі один ватный петух (https://censor.net/ru/user/149719) завзято захищав одну ватную курицу яка восхищалась військовими операціями Russische Schweine проти Украини.

Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза - Цензор.НЕТ 8915
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01.01.2021 15:54 Відповісти
Та багато тут під патріотів маскується. Хоча вата ватою.
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01.01.2021 15:58 Відповісти
Им то из за бугра ТОЧНО виднее кто для нас лучше . Это те кто сидя за морями считает что нам хватит и ,,шаровары-писанка-вышиванка" а достойный уровень жизни для нас это слишком, хватит с нас и того что достойно у нас живет ,,элита" небожителей из 90-х ставшая из обычных бандюков в кожанках кандидатами в ,,отцы нации" и эти напыщенные от гонора свиноматки успевшие лечь под богатых американцев, французов , немцев , канадцев и наспех обайстрючиться и заякориться в богатых и далеких странах , теперь нам по интернету стали давать навязчивые советы какому из наших украинских олигархов бандюганов отдать себя и страну насиловать и в какой извращенной форме это будет выглядеть наиболее патриотично
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01.01.2021 16:07 Відповісти
А хто тую владу обирає ?
Якщо подивитись на вибір нашої діаспори - то це завжди найкращий варіант з усіх можливих.
Але доморощені вкраїнці не такі !
Вони обирають лайно !
Лише раз-два змогли обрати когось пристойного.
Розмовляйте і надалі росіскою - будете жити як кацапи.
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01.01.2021 16:09 Відповісти
За 30 років жодного разу НЕ обрали когось пристойного, ви помиляєтесь . Тому вибір 2019 року то був акт відчаю для близько 43 % людей які голосували ні ,,за" одного з кандидатів а ,,проти " іншого кандидата . Навпаки ті два рази що ви маєте на увазі були самими болючими та гіркими розчаруваннямі бо ці розчарування були на тлі піднесення народу у 2004 року , та у 2014 роках . Зараз проходить те саме що було завжди , масове розчарування владою за її неспроможність вирішувати ті питання що обіцяла вірішити влада насамперед та негайно .Але це стосується тількі тих 30 % людей що голосували за Голобородька . Іншіх 43% це не стосується і мене у тому числі . Ми знали що так буде але ви 16 % змусили діяти нас так як ми діяли . Ми обирали МЕНШЕ зло для країни , а не добро . Саме ви 16% привели до влади Вову- політика аматора , а НЕ якісь вигадані вами 73% і навіть не ті 30% студентів перукарів , пенсіонерів та таксистів які голосували за вигаданий кіноперсонаж з комедійного серіала
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01.01.2021 16:38 Відповісти
Знаєте, в чому одна з проблем українців ?
Українці думають, що можна раз обрати президента, навіть найкращого ( не про нинішнього членограя мова), а на місцеві вибори не з'явитись.
А потім починають жалітись на своє сіре існування.
Ще одне.
Вимагаєте боротьбу з корупцією - а самі даєте хабарі.
Вимагаєте кращого благоустрою - брудните під'їзди.
Вимагаєте доріг - ганяєте перевантажені фури.
То може справа в людях, які обрали клована, наслухавшись рашка тв, беніного кварталу ?
Ви ж себе не поважаєте. Не поважаєте тих, хто навколо вас. Не цінуєте країну, не будуєте державу. У вас ваш добробут обмежується дверима квартири. А далі - всім пофіг !
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01.01.2021 16:48 Відповісти
І ще скажу. Отой недолугий клован - це те, на що заслуговує українське суспільство.
Кожний зебіл - брехливий клован. На баригу ви були зовсім не схожі. Не той формат і категорія. Не дотягнули.
Ваш удєл або зек або клован. Тоді ви щасливі і задоволені.
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01.01.2021 16:52 Відповісти
Дійсно , ми українські звичайні громадяни то не рівень САМОГО! бариги . ,,Гражданскіх атсєчь " ось його рівень , він хоче царювать тут як путєн на рассєє без усіляких моральних обмежень .Ось його мрія , ось його мета .А ви 16% лише зручний інструмент для втілення його мрій про безмежну владу в Україні , та великі бариші що потечуть йому у кармани , та у кармани його нащадків, а їх в нього багатеенько , много грошенят ще треба витягнути з українців , одних лише крамниць ,,рашен,, мало буде , треба ще посаду Гетьмена всєя України вводить щоб задовольнити всі матеріальні примхи пєтіной великой українсько-єврейсько-расєйської сім"ї
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01.01.2021 17:24 Відповісти
Навряд чи з таким ставленням більшість українців спромоглась стати повноправними громадянами в низці європейських країн.
В нас слово громадянин синонім безвідповідального лоха. А в них - гордість.
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01.01.2021 17:28 Відповісти
Тому що нема прав в людей , а є тільки обов"язки перед вашою т.з ,,елітой", яку ви вперто захищаєте , тобто олігархами. Та й ті права що нібито вже є в людей за Конституцієй існують лише на папері .
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01.01.2021 18:04 Відповісти
Саме так і саме тому ми велика європейська країна але тільки географічно і вина в цьому самих українців,подивіться тільки як у країн Балтії з'явився шанс вирватися з імперії вони відразу цим скористалися і є повноправними членами ЄС та НАТО,а що Україна був не один шанс але все змарновано через різновекторність та постійні зміни пріоритетів.
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01.01.2021 17:09 Відповісти
100 відсотків ++++++++++++++++++++++++++++++++
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01.01.2021 16:49 Відповісти
также, как и за бай дона - такого же любителя покататься на махинаторских выборных каруселяx.
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01.01.2021 17:27 Відповісти
навряд чи американці можуть дозволити собі каруселі.
не те виборче законодавство.
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01.01.2021 17:29 Відповісти
Я бы тоже так подумал до 3-го ноября, будучи поклонником американской демократии. Однако, чтобы судить адекватно, вам следовало бы ознакомиться например с содержанием доклада Наварро, ссылка внизу. Там разобрано много нарушений, включая голосующие кладбища и голосования нерезидентов штатов, и даже неграждан США, технология которых, в переводе на ваши реалии, назывались бы вбросами и каруселями.

Если этого мало, то можете углубиться, например, в 3ех часовые слушания свидетельств о фальсификация в сенате Джорджии 30го декабря, ссылка внизу. При желании, на одном NTD TV можно найти десятки часов свидетельств и слушаний - первоисточников.

Делайте выводы из замалчивания этих фактов всеми СМИ, голос которых доходит до Европы и Украины (ЮКей - не исключение) - тех самых демократских СМИ вроде CNN, NBC... которые контролируют более 90% инфорпространства самих США.
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01.01.2021 17:57 Відповісти
Navarro: https://www.youtube.com/watch?v=KPNs5dyqOBs
Georgia Senate: https://www.youtube.com/watch?v=EjbAFuoQOvo
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01.01.2021 17:58 Відповісти
Якщо фальсифікації були би, то діючий президент зміг би довести їх факт.
Інакше - все вигадки.
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01.01.2021 17:58 Відповісти
Kазалось бы так, как нам подсказывает вера в американскую демократию, а оказалось, что влияние агентуры компартии китая, а может и русни, демократчиков, коррумпированных китайскими деньгами, интересы олигархии уолл стрита и силиконовой долины, и левацкие бредни, навязываемые обществу США десятилетиями, способны привести к совершенно антиконституционным подлогам на выборах 2020 года, аналогов которых не было в истории США.
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01.01.2021 18:04 Відповісти
интересы глобалистической олигархии ...
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01.01.2021 18:07 Відповісти
Звідки ви лізите? Як ви розмножуєтесь? Що ви взагалі таке?
Є якась лабораторія в Сколково, де вас споюють бояришником, б'ють ногами по голові, а потім садять на бутилку? Тільки там можуть появитись https://censor.net/ru/user/461407 і https://censor.net/ru/user/46103
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01.01.2021 16:25 Відповісти
Зато при Зеленском все бандюки резко вернулись в Украину. Твой хозяин, Беня приехал в Украину на зароботки, дожимать 74% бедних оленей.
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01.01.2021 18:14 Відповісти
Клятий Порошенко, монополізував ринок цукерок і тепер впливає цим на владу щоб його цукерки держава купувала за завищеними цінами.(сарказм)
Якщо з цим не згодні то за визначенням олігарх, дайте будь ласка розгорнуту відповідь - чому ви вважаєте Порошенка олігархом, і яким чином він збагатився використовуючи державні ресурси.
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03.01.2021 10:51 Відповісти
Просто зелеботи і кремлеботи не знають, що для в'їзду в Британію треба оформлювати британську візу незалежно від того, входить Британія в ЄС чи ні
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01.01.2021 15:54 Відповісти
Британия НЕ подписывала Шенгенские соглашения и поэтому украинцам туда нужна виза .А вот интересно с сегодняшнего дня европейцам нужны визы в Великобританию и наоборот? А если нет то почему ? Ведь договор о безвизе ВБ и ЕС с сегодняшнего дня тоже утратил силу
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01.01.2021 16:16 Відповісти
Nenado vizi v britaniju jesli jedis na 90 dnej,jeesli bolse cem 90 dnej togda nuzna budet viza.Tak dogovorilis
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01.01.2021 19:57 Відповісти
Спасибо.Хотя я так и не понял , почему
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02.01.2021 00:23 Відповісти
То есть я понял что вы (ЕС) с Англией так договорились. Вопрос: почему мы 6 лет не можем с ними ТАК договориться ? У меня просьба не нужно сюда приплетать Вову ....если бы еще 5 лет сидел Петя результат , я вас уверяю, был бы тот же
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02.01.2021 00:26 Відповісти
Da no mi svobodno bez viz mozem jexat v tu ze Avstraliju ili Ameriku,tak jesli vela anglija bylo bi neponimanije,taze Irlandija strana ES vet oni na rabotu jedut drug drugu kazdi den.Pocemu vy nedogovarites s anglijej eto anglicani resajet mozet nexocet stob u nix rabotali vasi liudi
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02.01.2021 00:36 Відповісти
Вашої глибокої аналітики чекають новини про нові тарифи в Україні.
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01.01.2021 17:58 Відповісти
********
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01.01.2021 15:01 Відповісти
"Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза" - Британия уже вышла, а мы ещё и не входили в Евросоюз.
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01.01.2021 15:02 Відповісти
Хто наступний?В яких країнах ЕС капітал кацапських олігархів храниться в такій кількості що вже впливає на єкономіку та політику цих країн?
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01.01.2021 15:04 Відповісти
Шо твориться-раньше все тикали з Британской Империи,а теперь наоборот.
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01.01.2021 15:13 Відповісти
Козломордая свино-собака, позаботься о своих проблемах. У вас куранты на спасской замолчали на НГ.......... Это знак для мавзолейного колхоза свино-собак.
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01.01.2021 15:35 Відповісти
Это хорошо кацап когда из колхоза можно выйти без потерь , вот Шотландия против была НО действует цивилизованно . А когда из вашего вонючего тоталитарного колхоза выходили Чечня , Грузия , Украина , Молдова и вот теперь Беларусь собирается то вы там все кровью заливаете . Лучше с цивилизованным и умным потерять чем с вами евро-азиатскими дикарями что то приобрести
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01.01.2021 15:43 Відповісти
У цікаві часи живемо.
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01.01.2021 15:30 Відповісти
Жизнь даётся человеку один раз -- и один раз отнимется... -- интересно всё, что между ...*)
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01.01.2021 15:34 Відповісти
Я -- вообще против уравниловки...
...но, от Венгрии до Албании -- хрен кого сраной метлой выгонишь из ЕС...

Бритишам -- поддержал!
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01.01.2021 15:30 Відповісти
Сделали большую глупость на радость и под диктовку кацапов .Потом будут жалеть что приняли самое активное участие в политическом расколе Европы
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01.01.2021 15:36 Відповісти
А может в лечении ЕС?
Разве Германия не подтанцовывает Кремлю и Газпрому? И при этом имеет наибольшее влияние в ЕС.
Разве ЕС не захлебнула война эмигрантов с пылающего войнами Ближнего Востока? А ВБ, выйдя из ЕС, уменьшило увеличение этой угрозы у себя в стране.
Теперь Германии, чтобы не ушли Италия и Испания, следует вести себя, внутри ЕС, более порядочно и не крысячнитять на Газпромовском потоке.
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01.01.2021 16:44 Відповісти
Это правильно все НО а безВиз с ВБ как теперь получать будем ? Через ЕС это проще было сделать . Это чисто практический вопрос , и для Украины оч. важный
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02.01.2021 00:33 Відповісти
Все-таки отказались от услуг кота-консультанта и вышли.
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01.01.2021 15:37 Відповісти
Лоханулисть британцы, конечно, по полной. Тоже на клоуна повелись...
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01.01.2021 15:38 Відповісти
ЕС в том виде как оно сейчас есть, это одна большая ошибка. По крайней мере богатые и бедные страны не должны иметь одинаковых прав. Хоть и идёт замыливание того, что у всех на устах, но горькая правда всё равно лезет наружу из всех щелей.
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01.01.2021 15:43 Відповісти
Британцам вообще не стоило входить в ЕС. Британия самодостаточная, богатая страна с сильной армией в арсенале которой ЯО. Им важнее суверенитет, чтобы, например им не указывали, сколько беженцев по квоте та должна принять из Африки и Азии. Другое дело Польша, Чехия и т.д. Эти страны только выиграли от ЕС.
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01.01.2021 15:46 Відповісти
Большинство "понаехалов" в СК из стран Содружества наций.
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01.01.2021 15:57 Відповісти
Nebyla u nix kvot po bezencam do brexita takze.Realno mnogo sto obcego ostalos i posle brexita.Podpisali vet svobodnoj torgovli dogovor tam 2000 listov vsiakix iskliucenyji.Viso ravno budet zavisit ot ES.
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01.01.2021 16:14 Відповісти
Dvobodnoje torgovlia no tomoznia budet.Nemozno bydet pokupat s angliji v internet magazinax poskolku togda poslenyje tam kak slozit dva raza cena vyrastajet teper vse pisma budet proveriat.Studentam podorozajet ucioba v angliji,Jexat mozno svobodna v angliju no rabotat net.
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01.01.2021 16:21 Відповісти
Я знаю одно: До сотворения ЕС Великобритания была процветающей страной с сильной экономикой. После вступления стали кормить бедные страны и слушать, что им говорят из Брюсселя. Да, выгода была для Британии, но повторюсь, что и до вступления в ЕС они неплохо жили. Для таких стран, как Польша, страны Балтии и далее по списку, ЕС это спасательный круг. Тем более для Украины, но Британия совсем другое дело.
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01.01.2021 16:39 Відповісти
Angliji byl ekonomiceski krizis do vstuplenija v ES u nejio situacija byla xuze cem Ukraine v te goda.ES.MVF pomog jej stat nanogi.Takze i Irlandiji i Portugaliji pomog ES stat cem teper oni jest.Vsem stranam kotoryje vstupili ES pomog ,posmotryte v tu ze Ruminiju teper tam zarplati uze vyse 1000 evro
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01.01.2021 17:02 Відповісти
Vir realno tak dumajete sto britanskije predprijatyja luce rabotajet za nasi?Ja bi skazal raznici net po urovniu sto imejem teper.Vot ot nix i zavysset dengi zarplati biudzetnikam,pensiji i t.d.Nikto krome nas nicego ********** stob zyli luce.Da v angliji silno razvyta finansovo sektor,no teper tviordo nemogu skazat sto ******** bolsaja cast ot nix,tocnej uze i ubezala na Frankfurt bolsaja cast i drugyje strani.Tut kak bi mozno poniat evro operaciji provodit strane kotoraja ne v ES
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01.01.2021 20:09 Відповісти
vas javno durachat nemeckie skazki evrosoyuza. pora otkazyvatsya ot privychki ot sovkovoj privychki sledovat kurso starshego brata i stanovitsya nezavisimee, kak pol'sha i vengrja.
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02.01.2021 01:22 Відповісти
Вітаю британців зі звільненням від брюсельської бюрократії і початком відновлення традиційної британської економіки. Нарешті здоровий глузд і практицизм остаточно повернувся на береги Альбіону.
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01.01.2021 16:35 Відповісти
Мы поддерживали Брекзит, хотя это угрожало нашему будущему нахождению здесь и интересу наших стран, как мы их ощущаем, иметь в Евросоюзе мощный противовес еврократским, немецким и французским попыткам передать еще большую часть нашего суверенитета в Брюссель. Теперь придется приспосабливаться. Но мы раду за Великобританию, сумевшую выпутаться из еврократского болота. К сожалению, некоторые пункты соглашения с ЕС заставляет опасаться не создаст ли Великобритания свой собственный аппарат для менеджнета отношений с Евросоюзом, который будет паразитировать на наших налогах и при этом становиться органом иньекции евросоюзовских интересов в ЮКей.
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01.01.2021 16:49 Відповісти
Британія, як і сумнозвісна коняка Болівар, "не витримає двох". З неї достатньо Британської Співдружності. Утримувати на додачу ще й паразитичні структури Європи, зокрема фінансувати трансформацію економік в Східній Європі та Португалії це вже занадто. Всі економічні дивіденди отримує Німеччина, але ж другим "паротягом" була Британія і не мала з цього ніякого зиску роками! Лише втрати - цілі сектори британської економіки були зруйновані на догоду Євросоюзу. Тепер ситуація повертається до норми.
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01.01.2021 17:19 Відповісти
Британия 1 января окончательно вышла из Евросоюза.
А перед этим самым выходом Великобритания подписала с Украиной целый ряд соглашений - безпошлинная торговля, военное соглашение, упрощённый въезд для граждан Украины а в дальнейшем безвиз. Также Великобритания спонсирует восстановление ВМС Украины и дала больше всех денег для этого.
Одним словом - с джентельменами Великобритании можно иметь дело, потому что это джентельмены, а не рузьге ********.
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01.01.2021 17:29 Відповісти
Ждём украинских арбузов, помидоров, баклажанов, мёда, гречки и кваса ... вместо ненужных французских сыров, немецких иогуртов и пива, прозрачных голландских помидоров и тепличной испанской клубники... Думаю, польские магазины в ЮКей начнут возить продукты не только из польши и литвы, но и с Украины!
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01.01.2021 18:15 Відповісти
pocemu tolko v polskije magazini vy nasu produkciju pokupajete v liubom supermarkete LIDL<TESCO,Walmart .
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01.01.2021 20:51 Відповісти
oni ot nas daleko i my podderzhivaem melkij biznes, a ne oligarhicheskij.
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02.01.2021 01:11 Відповісти
З Євросоюзу вийшла Британія, а срач між зєбілами і петерасами про те, хто ж з них справжні поцреоти...
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01.01.2021 18:21 Відповісти
Теперь шотландцы проведут новый референдум, и как знать, какими будут его итоги, ведь в прошлый раз многие были против выхода из королевства из-за нежелания покидать ЕС. Но в любом случае, это их дело.
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01.01.2021 18:52 Відповісти
nadeyus, chto prosto pojmut, chto provokatory SNP ne predstavlyaet ih interesov.
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02.01.2021 01:16 Відповісти
развод всегда болезненно проходит, но в данном случае из-за подстилки путинской меркель и ее французских чертей старая проститутка Европа получила заслуженный результат, англичане сначала чуть потеряют но потом как всегда обгонят в экономике, но самое главное что Бриты не согласны со внешней политикой ЕС, раша и тут поднасрала
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01.01.2021 19:39 Відповісти
Вопрос: зачем входили?
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01.01.2021 20:05 Відповісти
Potomu sto byli te vremena na bankrote ix strana .Im pomog i ES i MVF stat nanogi.Mne kazetsia az 71% liudej progolosovali za ES kogda vstupali v nejio
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01.01.2021 20:15 Відповісти
Типа, пасиб, но у нас уже все ОК, а вы со своим ЕС можете идти лесом?
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01.01.2021 20:35 Відповісти
dostal diktat neizbrannoj nikem brusselskoj evrokratii. litve ne ponjat'. u nee logika evroprostitutki, hot i s zaprosami i net britanskogo urovnja **************. postsovetskij sindrom.
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02.01.2021 00:49 Відповісти
evropu spasali posle WW2.
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02.01.2021 00:50 Відповісти
Вместе со своими вирусами
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01.01.2021 20:36 Відповісти
ЕС в нынешнем виде - бред , не зря САМАЯ БОГАТАЯ страна в мире - ШВЕЙЦАРИЯ - послала этот ЕС на три буквы и живет припеваючи , мало того - граждане этой страны имеют право хранить дома автоматическое оружие , и еще один важный момент - швейцарцы практически не пользуются карточками - ТОЛЬКО НАЛИЧНЫЕ , самая ходовая купюра в стране - 1000 франков (32 000 гривен ) ......
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01.01.2021 23:38 Відповісти
Батько Бориса Джонсона публічно заявив, що подає заяву на французький паспорт, а діти Найджела Фараджа мають німецьке громадянство. Ще один мульті-мільйонер - брекситер є резидентом Монако. Так що Брекзіт, такий Брекзіт)
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02.01.2021 07:13 Відповісти
Молодцы!
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02.01.2021 09:17 Відповісти
 
 