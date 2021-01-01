Британія 1 січня остаточно вийшла з Євросоюзу
Велика Британія за годину до Нового року вийшла з єдиного ринку і остаточно перестала бути членом Європейського Союзу. З 1 січня на тимчасовій основі починає застосовуватися угода про торгівлю та співробітництво між ЄС і Великою Британією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, Велика Британія починає "новий розділ" розвитку країни за межами Євросоюзу, оскільки перехідний період виходу з ЄС завершено.
Як тільки стрілки годинника перетнули 12 годину ночі в Брюсселі і 11 годину в Лондоні, Сполучене Королівство остаточно перестало бути складовою частиною Євросоюзу. На це знадобився майже рік - 11 місяців - після того, як Велика Британія формально вийшла з блоку 27 країн.
Зазначається, що завершення перехідного періоду є знаменним моментом в історії Британії. Минуло чотири з половиною роки відтоді, як більшість британців проголосували на референдумі за вихід з ЄС. Тепер Велика Британія майже після п'яти десятиліть членства в ЄС рухатиметься своїм окремим шляхом.
Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон 31 грудня під час новорічного звернення заявив, що Велика Британія буде "відкритою, благородною, космополітичною, інтернаціоналістською країною, яка відстоюватиме вільну торгівлю" і буде "вільною країною, яка діятиме інакше і, якщо треба, краще".
"Наша свобода в наших руках, і це залежатиме від нас, щоб отримати від цього користь", - зазначив Джонсон.
Вихід з ЄС дозволить повернути Британії власний законодавчий контроль на її території.
Критики виходу Британії з ЄС попереджають, що економіка Великої Британії постраждає в результаті Brexit, оскільки багато бізнес-компаній і підприємств не готові до змін, оскільки країна "розгойдується" від наслідків пандемії коронавірусу.
CNN відзначає, що тепер, коли Британія покинула загальний ринок і митний союз ЄС, товари, які перетинатимуть кордон, підлягають митному й іншому контролю.
Минулого тижня лідер головної опозиційної партії Великої Британії - партії лейбористів - Кір Стармер попередив, що "існують серйозні питання щодо готовності уряду для нових процедур" після того, як переговори щодо торговельної угоди з ЄС підійшли до завершення.
Водночас Стармер сказав своїм членам Палати громад підтримати угоду замість того, щоб зустріти ризик "руйнівних" наслідків виходу Британії з ЄС без угоди.
На його переконання, досягнута Джонсоном угода "не забезпечує адекватний захист для британських промисловців, фінансових послуг, креативних галузей і прав працівників на робочих місцях".
У свою чергу перший міністр Шотландії Нікола Стерджен підкреслила, що Шотландія "скоро повернеться в Європу". У 2016 році шотландці переважною більшістю голосів проголосували проти виходу Британії з ЄС.
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Сміхота
Моя мрія...
І бачу, тут дехто зайвий.
Пам'ятає він.....
Ти ще і в роках загубивсь
пс. щось тобі Петя і опустив ))
Боже...зебіли такі зебіли...
В Луганодон вас !
Или зебилью плевать?)))
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Чого не пішов за свій край воювати ?
таке бридке, що навіть спамити гидко, не то шо шось пояснювати. крисьмнаш, тьфу.
Як ви будете мати можливість підтримати якусь церкву на гроші, то піп в якості подяки теж запрпонує Вам одягти стихар і поучаствувати в церковній службі, і навіть паламарствовирішується в межах однієї церкви.
Якщо подивитись на вибір нашої діаспори - то це завжди найкращий варіант з усіх можливих.
Але доморощені вкраїнці не такі !
Вони обирають лайно !
Лише раз-два змогли обрати когось пристойного.
Розмовляйте і надалі росіскою - будете жити як кацапи.
Українці думають, що можна раз обрати президента, навіть найкращого ( не про нинішнього членограя мова), а на місцеві вибори не з'явитись.
А потім починають жалітись на своє сіре існування.
Ще одне.
Вимагаєте боротьбу з корупцією - а самі даєте хабарі.
Вимагаєте кращого благоустрою - брудните під'їзди.
Вимагаєте доріг - ганяєте перевантажені фури.
То може справа в людях, які обрали клована, наслухавшись рашка тв, беніного кварталу ?
Ви ж себе не поважаєте. Не поважаєте тих, хто навколо вас. Не цінуєте країну, не будуєте державу. У вас ваш добробут обмежується дверима квартири. А далі - всім пофіг !
Кожний зебіл - брехливий клован. На баригу ви були зовсім не схожі. Не той формат і категорія. Не дотягнули.
Ваш удєл або зек або клован. Тоді ви щасливі і задоволені.
В нас слово громадянин синонім безвідповідального лоха. А в них - гордість.
не те виборче законодавство.
Если этого мало, то можете углубиться, например, в 3ех часовые слушания свидетельств о фальсификация в сенате Джорджии 30го декабря, ссылка внизу. При желании, на одном NTD TV можно найти десятки часов свидетельств и слушаний - первоисточников.
Делайте выводы из замалчивания этих фактов всеми СМИ, голос которых доходит до Европы и Украины (ЮКей - не исключение) - тех самых демократских СМИ вроде CNN, NBC... которые контролируют более 90% инфорпространства самих США.
Georgia Senate: https://www.youtube.com/watch?v=EjbAFuoQOvo
Інакше - все вигадки.
Є якась лабораторія в Сколково, де вас споюють бояришником, б'ють ногами по голові, а потім садять на бутилку? Тільки там можуть появитись https://censor.net/ru/user/461407 і https://censor.net/ru/user/46103
Якщо з цим не згодні то за визначенням олігарх, дайте будь ласка розгорнуту відповідь - чому ви вважаєте Порошенка олігархом, і яким чином він збагатився використовуючи державні ресурси.
...но, от Венгрии до Албании -- хрен кого сраной метлой выгонишь из ЕС...
Бритишам -- поддержал!
Разве Германия не подтанцовывает Кремлю и Газпрому? И при этом имеет наибольшее влияние в ЕС.
Разве ЕС не захлебнула война эмигрантов с пылающего войнами Ближнего Востока? А ВБ, выйдя из ЕС, уменьшило увеличение этой угрозы у себя в стране.
Теперь Германии, чтобы не ушли Италия и Испания, следует вести себя, внутри ЕС, более порядочно и не крысячнитять на Газпромовском потоке.
А перед этим самым выходом Великобритания подписала с Украиной целый ряд соглашений - безпошлинная торговля, военное соглашение, упрощённый въезд для граждан Украины а в дальнейшем безвиз. Также Великобритания спонсирует восстановление ВМС Украины и дала больше всех денег для этого.
Одним словом - с джентельменами Великобритании можно иметь дело, потому что это джентельмены, а не рузьге ********.