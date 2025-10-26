Туск назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"
Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що вважає вихід Великої Британії із ЄС однією з найбільших помилок Європи.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ.
Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.
"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - заявив політик.
Туск вважає Brexit помилкою
"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (європейській, - ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - сказав польський прем’єр.
За словами очільника уряду Польщі, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.
"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", - додав Туск.
Британія одна з найпослідовніших союзників України ..і їх ніхто не блокує...
Після чого польська мова стала другою за чисельністю після англійської в Лондоні...
А от зараз, якраз, ВСІ притомні британці і зрозуміли, що створили Меркель і Саркозі - війти в Союз складно, але вийти ще важче, а от когось примусити робити те, що більшість вважає за потрібне - взагалі не можливо! Особливо зараз, на тлі вторгнення рашки в Україну і всіх отих шантажів з боку Орбана і фіци, коли вирішувати треба швидко, а два куплених пуйлом уйоПка роблять все, щоб рішень не було.
очевидно, британці досі фінансують багато чого за межами Європи, тому їм складно було цим ділитися з Європою, і схоже, що французькі чи нідерландські інвестиції (приватні, не публічні) поза межами Європи набагато менше британських
З точки зору сили і розвитку і для ЄС і тим більше для Британії, залишатися в союзі було найвигідніше. Навіть з точки зору захисту від зовнішніх ворогів, і зберігання величезного ринку об'єднаних країн.
