Туск назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"

Туск про загрозу РФ для Заходу

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що вважає вихід Великої Британії із ЄС однією з найбільших помилок Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.

"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - заявив політик.

Читайте також: Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit, - Guardian

Туск вважає Brexit помилкою 

"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (європейській, - ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - сказав польський прем’єр.

За словами очільника уряду Польщі, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", - додав Туск.

Читайте також: У Лондоні пройшли мітинги щодо повернення Британії до Євросоюзу

+20
Брексіт - чудове рішення британців.. суверентет

їх не крутять на бую як ЄС кремлівські холуї орбан та фіцо
26.10.2025 17:50 Відповісти
26.10.2025 17:50 Відповісти
+11
Найбільша помилка Європи це право вето окремих країн. Пуйлу вистарчає підкупити дешевими енергоресурсами одну з країн членів, щоб заблокувати рішення усіх.
26.10.2025 17:48 Відповісти
26.10.2025 17:48 Відповісти
+10
"Брексіт" - суверенне рішення британців. Що хочуть - те й роблять. І саме цікаве - дійсно, не мусять ні з ким узгоджувать свої рішення... Ато "кожен прищ на сраці буде з себе "бугра" корчить" - і треба враховувать його думку...
26.10.2025 17:56 Відповісти
26.10.2025 17:56 Відповісти
Если глянуть на импотентов и популистов в Европе, то все верно было
26.10.2025 17:40 Відповісти
26.10.2025 17:40 Відповісти
імпотенти спілкуються росіянською. це я тобі кажу як мешканець Донецької області.
26.10.2025 17:43 Відповісти
26.10.2025 17:43 Відповісти
Януковищ твій протеже?
26.10.2025 18:20 Відповісти
26.10.2025 18:20 Відповісти
Найбільша помилка Європи це право вето окремих країн. Пуйлу вистарчає підкупити дешевими енергоресурсами одну з країн членів, щоб заблокувати рішення усіх.
26.10.2025 17:48 Відповісти
26.10.2025 17:48 Відповісти
не одну країну на жаль. угорці,словаки. нафтовий концерн який захищає орбан один-це так званий МОЛ.
26.10.2025 17:54 Відповісти
26.10.2025 17:54 Відповісти
Потрібно на постійній основі купити дві країни, бо якщо в одній влада помінялась, щоб в іншій були ті хто готовий лобіювати проросійські рішення і ветувати рішення більшості.
26.10.2025 17:57 Відповісти
26.10.2025 17:57 Відповісти
так їх в євро союзі більше ***** купив.
26.10.2025 17:58 Відповісти
26.10.2025 17:58 Відповісти
Брексіт - чудове рішення британців.. суверентет

їх не крутять на бую як ЄС кремлівські холуї орбан та фіцо
26.10.2025 17:50 Відповісти
26.10.2025 17:50 Відповісти
Красномрвною Ознакою, того, що брекзіт, то бкла помилка, це вихваляння цього рішення роісянами.
26.10.2025 18:03 Відповісти
26.10.2025 18:03 Відповісти
зверніться в дєрьмаковську ОПу, бот наталія за новими вказівками

Британія одна з найпослідовніших союзників України ..і їх ніхто не блокує...

слєйтєсь наталія в ОПу дєрьмака
26.10.2025 18:06 Відповісти
26.10.2025 18:06 Відповісти
Найгірше. Їхній суверенітет ніхто не чіпав. А от економічні проблеми після брекзіту посипалися....
26.10.2025 18:06 Відповісти
26.10.2025 18:06 Відповісти
скажіть це орбану та фіцо. гнида зельона ))

а економічні питання вони вирішили
26.10.2025 18:07 Відповісти
26.10.2025 18:07 Відповісти
А до чого тут Орбан і Фіцо?

Нічого вони не вирішили....
26.10.2025 19:29 Відповісти
26.10.2025 19:29 Відповісти
кукушка наталія хваліт петушка оникса . за то что хваліт он кукушку наталію )))

басня Крилова
26.10.2025 18:12 Відповісти
26.10.2025 18:12 Відповісти
Хах, а нічого, що на наступних виборах у Британії скоріш за все переможе любитель ***** і сімейних цінностей Найджел Фарадж.
26.10.2025 18:25 Відповісти
26.10.2025 18:25 Відповісти
на виборах в Україні в 2019 році переміг любитель пуйла зеленьский що побачив мир в очах пуйла і сошолся пасередінє

як Вам таке ?

у вас методічка пробзділа в дєрьмаковській ОПі
26.10.2025 18:28 Відповісти
26.10.2025 18:28 Відповісти
"...одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною ..."

Після чого польська мова стала другою за чисельністю після англійської в Лондоні...

п.Туску, нехай громадяни Королівства оцінюють правильність/неправильність drexit-у.

До чого тут Польща?
26.10.2025 17:53 Відповісти
26.10.2025 17:53 Відповісти
Ну так Туск так і відповів.
"Я нее збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Джерело: https://censor.net/ua/n3581726

А сама тема була не Туском генерована, а була відповідями на питання.
26.10.2025 18:05 Відповісти
26.10.2025 18:05 Відповісти
"Брексіт" - суверенне рішення британців. Що хочуть - те й роблять. І саме цікаве - дійсно, не мусять ні з ким узгоджувать свої рішення... Ато "кожен прищ на сраці буде з себе "бугра" корчить" - і треба враховувать його думку...
26.10.2025 17:56 Відповісти
26.10.2025 17:56 Відповісти
Ти знову несеш пургу, не прочивавши першоджерело?
Відкрий інтерв'ю, потім будеш " потік свідомості " із себе доставати.
Розумне інтерв'ю.
Питання про брекзіт виникло із оцінки Туском ролі Британії із майбутньому конфлікті із роісією.
У запитах жкрналііста виникла тема Брекзіту, на що Туск і дав відповідь.
Основна ідея-"у протистоянні із рф, Британія, як головна опора Європи, у майлутній віні із рф, на жаль покинула ЄС
Що не так тобі сказала " невістка"?
26.10.2025 18:15 Відповісти
26.10.2025 18:15 Відповісти
Навіжена! Що саме тобі не подобається зі мною написаного? Візьми мій коментар, і на кожний мій вислів напиши заперечення... Аргументоване... А не беззмістовний "словесний понос", як ти часто робиш...
26.10.2025 18:20 Відповісти
26.10.2025 18:20 Відповісти
Ти на повному розуму, хтів би, щоб хтось коментував, чи, " писав запереречення на ОЦЕ? ?

" Ато "кожен прищ на с...іі буде з себе "бугра" корчить" - і треба враховувать його думку..."

Ти справді впевнений, що твій рівень ментального здоров'я задовільний?
26.10.2025 18:29 Відповісти
26.10.2025 18:29 Відповісти
Рибонько! Вже не один я пишу тут, що у тебе "не всі дома, і хата на замку...". Так що не тобі робить висновки про моє "ментальне здоров"я"...
26.10.2025 18:39 Відповісти
26.10.2025 18:39 Відповісти
Вони тут напару з Оніксом намагаються щось втюхнути про країну, в якій не тільки НЕ живуть, але ніколи і НЕ були, навіть, на екскурсіЇ.
А от зараз, якраз, ВСІ притомні британці і зрозуміли, що створили Меркель і Саркозі - війти в Союз складно, але вийти ще важче, а от когось примусити робити те, що більшість вважає за потрібне - взагалі не можливо! Особливо зараз, на тлі вторгнення рашки в Україну і всіх отих шантажів з боку Орбана і фіци, коли вирішувати треба швидко, а два куплених пуйлом уйоПка роблять все, щоб рішень не було.
А ці, що тут щось там накидують на бритів, просто недалекі придурки.
26.10.2025 19:40 Відповісти
26.10.2025 19:40 Відповісти
Brexit - це найкраще, що зробила Велика Британія.
26.10.2025 18:02 Відповісти
26.10.2025 18:02 Відповісти
Найгірше.
26.10.2025 18:08 Відповісти
26.10.2025 18:08 Відповісти
Не помилка ЕС, а осознанный выбор британцев.
26.10.2025 18:04 Відповісти
26.10.2025 18:04 Відповісти
Мазурам увірвався вільний вїзд-виїзд до бритів з правом працювати. Щоправда й брити зіткнулися з браком рабсили бо місцеві чорні до роботи не беруться
26.10.2025 18:06 Відповісти
26.10.2025 18:06 Відповісти
а непогано так зельона ботоферма активізувалась на темі ))

ОПа дєрьмака підгоріла ?

а що не так - Оманська Гнида навіть Октопус там представила

зеботи ..у вас всє дома ? ))
26.10.2025 18:09 Відповісти
26.10.2025 18:09 Відповісти
Йди на йух путинська хвойдо
26.10.2025 18:22 Відповісти
26.10.2025 18:22 Відповісти
Британці не захотіли мати польських сантехніків у великих кількостях
26.10.2025 18:14 Відповісти
26.10.2025 18:14 Відповісти
Не захотіли польських, будуть мати сомалійських та пакистанських сантехніків.
26.10.2025 18:28 Відповісти
26.10.2025 18:28 Відповісти
І що це змінює? Замислитись не пробувала?
26.10.2025 19:43 Відповісти
26.10.2025 19:43 Відповісти
та практично нічого, ну кроме того, що мусліми рано чи пізно побудують свій "ісламській мір" в Лондоні, а так все норм
26.10.2025 19:53 Відповісти
26.10.2025 19:53 Відповісти
ЕС показло свою слабость и, соответственно, ненужность. А слабость Европы нужна путлеру. К сожалению Польша является последними оплотом путлера в Европе. Орбан уже не в счет, Сиряйто тоже. У путлера осталось "легетимить" только премьера Польши. Даже в далекой Италии у путлера фиаско...
26.10.2025 18:39 Відповісти
26.10.2025 18:39 Відповісти
мені подобається акцент кокні!
але, я застарий його вивчити....
26.10.2025 18:41 Відповісти
26.10.2025 18:41 Відповісти
Велика Британія мала рацію...вона сама вирішує чи потрібна їй ЄС чи Україна , бо не була згодна з корумпованним Заходом майже ні вчому ...всьому ЄС , дуже далеко до економічного рівня з Великою Британією ...сьогодні є договір на 100 років з Україною ,і повірьте Захід ще буде втюхуватися до цієї годівниці ...
26.10.2025 18:59 Відповісти
26.10.2025 18:59 Відповісти
Так. Європа помилилась коли стала доїти Британію не даючи натомість нічого крім бюрократичних вказівок, які вбивали британську економіку. Тепер замість вказівок ЄС дає пропаганду спрямовану на нове покоління яке не відчуло на собі "прєлєстєй" брюсельського диктату.
26.10.2025 19:15 Відповісти
26.10.2025 19:15 Відповісти
та ладно, це було передовсім про гроші, і ні про що інше

очевидно, британці досі фінансують багато чого за межами Європи, тому їм складно було цим ділитися з Європою, і схоже, що французькі чи нідерландські інвестиції (приватні, не публічні) поза межами Європи набагато менше британських
26.10.2025 19:19 Відповісти
26.10.2025 19:19 Відповісти
Які ж йолопи коментують. Або проплачені, з о зна.
З точки зору сили і розвитку і для ЄС і тим більше для Британії, залишатися в союзі було найвигідніше. Навіть з точки зору захисту від зовнішніх ворогів, і зберігання величезного ринку об'єднаних країн.
Оці всі думки "самі вирішують тепер", " не повинні доповідати" і т.п. - це все якісь дитячі Гештальти недорозвинених істот, на кшалт "на зло мамі відморожу собі вуха".
26.10.2025 19:24 Відповісти
26.10.2025 19:24 Відповісти
У британцев есть свой союз, английский. Это все бывшие белые колонии, включая США. Немцы и французы, тем более румыны им чужие.
26.10.2025 19:33 Відповісти
26.10.2025 19:33 Відповісти
Головна помилка Европи в тому що вони не утворили СШЕ. Сполучені Штати Европи, єдину країну, і досі вірить в концепцію "національного суверенітету", що давно застарів і лише шкодить.
26.10.2025 19:32 Відповісти
26.10.2025 19:32 Відповісти
Когда-то кацапы создали что-то подобное. Теперь все в этой совковой помойке ненавидят друг друга. Нельзя повторять чужих ошибок.
26.10.2025 19:48 Відповісти
26.10.2025 19:48 Відповісти
Ну так ви розумніші за Природу(симбіоз це обєднання всіх симбіотичних організмів в один - це співіснування де кожен виконує свою роль і не лізе в імператори ) - крім того від вашого коменту імперскістью тхне за версту . Крім того state перекладається як держава як шо шо .
26.10.2025 19:49 Відповісти
26.10.2025 19:49 Відповісти
"симбіоз це не обєднання всіх симбіотичних організмів в один"
26.10.2025 19:51 Відповісти
26.10.2025 19:51 Відповісти
вообще то,это референдум...а воля народа это закон. это вам не Германия с мАкрелью,и уж точно не нынешняя Польша.
26.10.2025 19:35 Відповісти
26.10.2025 19:35 Відповісти
 
 