Туск назвав Brexit "однією з найбільших помилок Європи"

Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що вважає вихід Великої Британії із ЄС однією з найбільших помилок Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Туск заявив, що не до кінця розуміє рішення колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона організувати у 2016 році референдум про вихід країни з ЄС.

"Я не збираюся нікого звинувачувати, бо це було самостійне рішення ваших громадян. Але Кемерон був дуже відвертий зі мною. Він був абсолютно впевнений, що виграє референдум, і це була одна з найбільших помилок в нашій історії - організувати референдум з ілюзією, що він обов'язково виграє, а причина для цього була дуже незначною", - заявив політик.

Туск вважає Brexit помилкою

"Я вважаю, що це одна з найбільших помилок в нашій (європейській, - ред.) історії. І сьогодні, на мою думку, це вже набагато очевидніше", - сказав польський прем’єр.

За словами очільника уряду Польщі, Велика Британія є не лише частиною, а й джерелом цінностей та принципів об'єднаної Європи.

"Коли на початку 90-х років ми тут, у Польщі, говорили про наше майбутнє членство в ЄС, одним з найсильніших аргументів на користь вступу Польщі до ЄС був той факт, що Велика Британія була його частиною", - додав Туск.

