Путін може напасти на країну НАТО ще до завершення війни в Україні, - ексгенерал Бундесверу Браус

Президент Росії Володимир Путін може ризикнути здійснити атаку на країну НАТО, найімовірніше - на одну з балтійських держав, не чекаючи завершення війни проти України.

Про це сказав генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російський керівник може планувати "швидкий, раптовий напад на одну з країн Балтії", адже саме вони є найбільш уразливими до агресії з боку РФ. Браус зазначив, що Путін уже веде "нелінійну" або гібридну війну не лише проти України, а й проти західних демократій, але може перейти до конвенційної атаки.

"Я боюся, що гравець-авантюрист у Кремлі може планувати інший варіант - одночасно з нападом на Україну завдати швидкого удару по одній або кількох Балтійських країнах, і тоді він зможе розраховувати на те, що ми не будемо вчасно готові до оборони", - сказав Браус.

Він додав, що якщо Путін поєднає такий напад із ядерним шантажем, НАТО може виявитися паралізованим страхом перед ескалацією і не встигнути перекинути сили для оборони Балтії.

