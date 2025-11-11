Путін може напасти на країну НАТО ще до завершення війни в Україні, - ексгенерал Бундесверу Браус
Президент Росії Володимир Путін може ризикнути здійснити атаку на країну НАТО, найімовірніше - на одну з балтійських держав, не чекаючи завершення війни проти України.
Про це сказав генерал-лейтенант Бундесверу у відставці Хайнріх Браус в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, російський керівник може планувати "швидкий, раптовий напад на одну з країн Балтії", адже саме вони є найбільш уразливими до агресії з боку РФ. Браус зазначив, що Путін уже веде "нелінійну" або гібридну війну не лише проти України, а й проти західних демократій, але може перейти до конвенційної атаки.
"Я боюся, що гравець-авантюрист у Кремлі може планувати інший варіант - одночасно з нападом на Україну завдати швидкого удару по одній або кількох Балтійських країнах, і тоді він зможе розраховувати на те, що ми не будемо вчасно готові до оборони", - сказав Браус.
Він додав, що якщо Путін поєднає такий напад із ядерним шантажем, НАТО може виявитися паралізованим страхом перед ескалацією і не встигнути перекинути сили для оборони Балтії.
