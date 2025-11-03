Украина уже применяет собственные ракеты "Фламинго" и "Рута". Массовое производство ожидаем до конца года, - Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина уже использует новые ракеты "Фламинго", "Рута" и "Нептун". Также до конца ноября планируется выпускать до 800 дронов-перехватчиков в сутки.

Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

О отечественных ракетах

Зеленский уклонился от ответа на вопрос журналистов, будет ли Украина производить 3 000 ракет до конца этого года.

"Мы очень неплохо продвигаемся в производстве наших ракет и уже сегодня применяем новые "Фламинго" и "Рута". Я вам не скажу количество, но до конца этого года, как я и говорил, ожидаем массовое производство. Есть еще наши "Нептуны". Количество также не скажу, сколько мы применили. У нас есть "обычный" и есть "длинный" — он тоже уже хорошо себя показал", — рассказал глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина продолжает расширять линейку средств дальнего поражения, - Зеленский

Дроны-перехватчики

По его словам, до конца осени в Украине могут производить до 600-800 дронов-перехватчиков в сутки, цитирует "Укринформ".

"Я говорил, что осенью будет до тысячи перехватчиков производиться в сутки. И это будет производиться в сутки. Безусловно, непростая история. Мы считаем, что до конца ноября будет 600-800 производиться дронов-перехватчиков в сутки. Если ничего не сорвется, потому что иногда, мы понимаем, прилетает. Иногда прилетает у нас не только по энергетике, вы должны также это знать", - заявил президент.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дальнобойное оружие

Зеленский также сообщил, что предприятия по производству дальнобойного оружия все работают, несмотря на российские атаки.

"Мы не потеряли на сегодняшний день ни одного вида дальнобойного оружия. Иногда массовое производство замедляется из-за того, что теряем тот или иной (элемент. - Ред.), это правда. Но и мы бьем по россиянам", - добавил он.

Читайте также: Зеленский: На следующей неделе в Украине будет команда США по "дрон-deal"