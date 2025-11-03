УКР
Україна вже застосовує власні ракети "Фламінго" та "Рута". Масове виробництво очікуємо до кінця року, - Зеленський

Індустрія дронів

Ракета Фламінго

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже використовує нові ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Також до кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу. 

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Про вітчизняні ракети

Зеленський ухилився від відповіді на запитання журналістів, чи вироблятиме Україна 3 000 ракет до кінця цього року.

"Ми дуже непогано просуваємося у виробництві наших ракет і вже сьогодні застосовуємо нові "Фламінго" і "Рута". Я вам не скажу кількість, але до кінця цього року, як я і говорив, очікуємо масове виробництво.  Є ще наші "Нептуни". Кількість також не скажу, скільки ми застосували. У нас є "звичайний" і є "довгий" — він теж вже добре себе показав", - розповів голова держави.

Дрони-перехоплювачі

За його словами, до кінця осені в Україні можуть виробляти до 600-800 дронів-перехоплювачів на добу, цитує "Укрінформ".

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600-800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", - заявив президент.

Далекобійна зброя

Зеленський також повідомив, що підприємництва з виробництва далекобійної зброї усі працюють попри російські атаки.

"Ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент - ред.), це правда. Але і ми б'ємо по росіянах", - додав він.

Автор: 

+21
Шо опятть?
показати весь коментар
03.11.2025 20:21 Відповісти
Будєм всєх бамбіть!
показати весь коментар
03.11.2025 20:24 Відповісти
...І не відчуває падло з цього приводу ніяких докорів сумління.
показати весь коментар
03.11.2025 20:35 Відповісти
- Як визначити, чи бреше Зеленський?
- Якщо ротом шевелить - бреше.
показати весь коментар
03.11.2025 20:41 Відповісти
Може він про це: Фламі́нго рожевокри́лий або Фламінго великий (************** roseus) - найпоширеніший птах родини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96 Фламінгових, один із 6 ******** видів фламінго. В Україні - рідкісний залітний вид, відомий один випадок гніздування. 🤔
показати весь коментар
03.11.2025 20:54 Відповісти
казка була,лапи хвіст мити,на горщик і в люлю....🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
03.11.2025 20:22 Відповісти
А мультик де?!
Без мультика не повіримо!
показати весь коментар
03.11.2025 20:23 Відповісти
Де три тисячі обіцяних ракет? Гроші "освоїли",а нас обіцянками годують!
показати весь коментар
03.11.2025 20:24 Відповісти
Не обіцяних, а обісцяних. І не ракет, а золотих унітазів міндіча.
показати весь коментар
03.11.2025 20:37 Відповісти
Вони гадали що нададуть Першингі чі Тамагавкі , та вони зможуть міксануть перемогу без запуска жодного хламінго. А профіт у кріпту.
показати весь коментар
03.11.2025 20:45 Відповісти
На нари мудака брехливого! Чмо щоденно вішає лапшу.
показати весь коментар
03.11.2025 20:25 Відповісти
Дайте йому селёдку!
🤡 тупорилий.
показати весь коментар
03.11.2025 20:26 Відповісти
Обіцянка - то цяцянка
показати весь коментар
03.11.2025 20:26 Відповісти
На 31 грудня/1 січня планується випустити вже 3000 шт, президент же обісцяв!
показати весь коментар
03.11.2025 20:27 Відповісти
Ти ж моя радість, Фламінгич, не зупиняйся! Більше аглесіі!
показати весь коментар
03.11.2025 20:27 Відповісти
Який забористий кокс сьогодні!
показати весь коментар
03.11.2025 20:27 Відповісти
тиць пердиць ..кінчене Оманське Трепло
показати весь коментар
03.11.2025 20:27 Відповісти
Цікаво,який з 5-6 безцінних манегерів дає ці цифри та строки цій голові,що говорить?
показати весь коментар
03.11.2025 20:27 Відповісти
А де результати застосування?
показати весь коментар
03.11.2025 20:28 Відповісти
це секретний секрет. але він однозначно дуже потужний
показати весь коментар
03.11.2025 20:28 Відповісти
Як зараз пам'ятаю той комбінований удар по Москві... Пекло, палиниці, наші шахеди, довгі нептуни, фламінго, Путін у бункері, світла нема, москалі ховаються по метро.
показати весь коментар
03.11.2025 20:29 Відповісти
До речі, він ніколи не каже про нашу балістику. Тількі крилаті поделкі. Йому Єрмак заборонив навіть мріяти про це.
показати весь коментар
03.11.2025 20:31 Відповісти
а осьо і балістика...
https://patrioty.org.ua/blogs/voroh-spratsiuvav-na-vyperedzhennia-rosiiany-vybyly-praktychno-vse-shcho-u-nas-mohlo-vypuskaty-balistyku--aviaekspert-573871.html
показати весь коментар
03.11.2025 21:24 Відповісти

показати весь коментар
03.11.2025 20:39 Відповісти
Втратили Міндіча/з 4 - ма лярдами\ і виробництво спинилось до ***** - який там новий спритник присів на дрони і ракети?
показати весь коментар
03.11.2025 20:29 Відповісти
Так кінець року вже менше ніж через два місяця!
показати весь коментар
03.11.2025 20:30 Відповісти
Фламіндич ,ракета яке переміщає наші гроші в Ізраїль і в офшори
показати весь коментар
03.11.2025 20:30 Відповісти
А вдруг не пи-дит?!
показати весь коментар
03.11.2025 20:31 Відповісти
Цього бути не може.
показати весь коментар
03.11.2025 20:34 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 20:31 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 21:11 Відповісти
Сказав СРАТЬєх-ухилянт про це, як і не вперший раз! Щось подібне, було і з спасінням вагнерівців у Білорусії!?!? Шифери з шурмою, бакановим і богданом, можуть засвідчити!!
Немає в голові, купленим дипломом не добавиш!! Аксіома!!
Міндіч з чернишовим, у три зміни в Козині, на Мівіні,
«забезпечують» Захисників України на Покровському відтинку фронту, усим необхідним!! Єрмак з аброхамієм, глибоко проявляють незатребуваність…!! Акакаяразніца?!?!?
показати весь коментар
03.11.2025 20:32 Відповісти
Члєнограй -не бреши.
показати весь коментар
03.11.2025 20:33 Відповісти
Нічого нового зеля не сказав.
Як брехав раніше так і зараз бреше.
Як не було ніякого Фламінго так і досі поки що не має.
Чекаємо, коли покажуть застосування хоч однієї ракети Фламінго.
показати весь коментар
03.11.2025 20:34 Відповісти
- Я вам не скажу, скільки точно ми спNздили, але до кінця року додеребанимо весь біджет цього року і запустимо хобот у наступний - навіть вашім онукам вистачить згадок про це та боргів.
/Сонцесяйний віслючий під@рас/.
показати весь коментар
03.11.2025 20:36 Відповісти
Вовандр Зеленомордый в ЭТОМ году обещал ТРИ тысячи рокет. Получается что и массовое производство НЕ запущено ? Так звиздели чтот по 7 ракет в сутки выпускают . Семь ракет в сутки это НЕ массовое производство ? Массовое это штук сто в сутки ?
показати весь коментар
03.11.2025 20:37 Відповісти
Тобто до кінця року все ж будуть 3000 ракет? Ти ж не лох якийсь, правда, зєлєбубачка? А потім як настане блекаут в москві (після запуску отих 3000 ракет), правда, янєлох? А потім ми офігіємо на що ти виміняєш землі Курщини, так, найвеличніше? І "контрольним в голову" буде кава в Ялті навесні? Ти ж ніколи не брешеш і виконав усі свої обісцянки: і про 4тис долярів зарплати вчителям, і про Діснейленд, і про мільярд дерев, і про боротьбу з корупцією, і про травневі шашлики, і про гігаватт енергії, і про 8 мільйонів дронів і т.д., і т.п.

І "заходить" же отаке комусь...
показати весь коментар
03.11.2025 20:38 Відповісти
показати весь коментар
03.11.2025 20:39 Відповісти
Хламинго це у честь арахаміі?
показати весь коментар
03.11.2025 20:39 Відповісти
******
показати весь коментар
03.11.2025 20:41 Відповісти
Не у кожної країни з топ-10 економік є своя балістична ракета, а цей будучи бомжем у всьому, висирає по новому виду ракет кожний місяць.
показати весь коментар
03.11.2025 20:50 Відповісти
Чого ви всі напали , не бачили фламінго , то сходіть у київський зоопарк , вони саме там .
показати весь коментар
03.11.2025 20:54 Відповісти
Турбо-пАтужний гетьман наш, світоч
показати весь коментар
03.11.2025 20:54 Відповісти
У суддів немає пенсій і зарплат у звичайному сенсі

https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
показати весь коментар
03.11.2025 20:59 Відповісти
Так твій же ж брат по крові Мойша Сракі ще півтора місяця тому, вслід за тобою, 3,14здив шо вже по 50 одиниць виготавлюють.
показати весь коментар
03.11.2025 21:00 Відповісти
Тяжело.бедному...
Томогавк не дал ...
Сказка про 140 или 160 гриппен не зашла..
Прходится .... лучшая в мире фламинга мендичина...скоро вот вот ...уже .но ж о не точно ...
Интересно оно и в правду верит ??? Само.
показати весь коментар
03.11.2025 21:04 Відповісти
Мій-звичайний, а в мойого друга - довший. Чомусь усі дівчата віддають йому перевагу 😁
показати весь коментар
03.11.2025 21:08 Відповісти
Розмова хлопчика в пісочниці.
показати весь коментар
03.11.2025 21:19 Відповісти
Яке ти кончене,чмо брехливе!
показати весь коментар
03.11.2025 21:19 Відповісти
Дуже хочеться вірити.
Але пора вже сказати куда прилетіли "Фламінги", якщо наші діти вже знають звук "шахеда" чи звук ракети, то інформація про прильот "Фламінга" точно не може бути таємною.
Хіба для нас.
показати весь коментар
03.11.2025 21:31 Відповісти
слово "фламинго" на ботов одной секты в Украине и раша-ботов действует как красная тряпка!
показати весь коментар
03.11.2025 21:39 Відповісти
Балаболістіше зі всіх балаболів,навіть,віктора федоровича перещеголяв.Один обіцяв покращення вже з сьогоднішнього дня(мабуть для своєї сім'ї),другий взагалі чого тільки не обіцяв: смартфон,мільярд дерев,з війною покінчити (Порошенко був винуватий,бо заробляв на ній).Вже з півроку обіцяє асиметричні відповіді на рашинські удари.Тільки не разу не чув щоб ми запустили 700 БПЛА по болотам за одну ніч.Щось нагадує випуск ракет як зарплата для вчителів 4000$.
показати весь коментар
03.11.2025 21:44 Відповісти
 
 