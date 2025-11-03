Україна вже застосовує власні ракети "Фламінго" та "Рута". Масове виробництво очікуємо до кінця року, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже використовує нові ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Також до кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.
Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
Про вітчизняні ракети
Зеленський ухилився від відповіді на запитання журналістів, чи вироблятиме Україна 3 000 ракет до кінця цього року.
"Ми дуже непогано просуваємося у виробництві наших ракет і вже сьогодні застосовуємо нові "Фламінго" і "Рута". Я вам не скажу кількість, але до кінця цього року, як я і говорив, очікуємо масове виробництво. Є ще наші "Нептуни". Кількість також не скажу, скільки ми застосували. У нас є "звичайний" і є "довгий" — він теж вже добре себе показав", - розповів голова держави.
Дрони-перехоплювачі
За його словами, до кінця осені в Україні можуть виробляти до 600-800 дронів-перехоплювачів на добу, цитує "Укрінформ".
"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600-800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", - заявив президент.
Далекобійна зброя
Зеленський також повідомив, що підприємництва з виробництва далекобійної зброї усі працюють попри російські атаки.
"Ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент - ред.), це правда. Але і ми б'ємо по росіянах", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Якщо ротом шевелить - бреше.
Без мультика не повіримо!
🤡 тупорилий.
https://patrioty.org.ua/blogs/voroh-spratsiuvav-na-vyperedzhennia-rosiiany-vybyly-praktychno-vse-shcho-u-nas-mohlo-vypuskaty-balistyku--aviaekspert-573871.html
Немає в голові, купленим дипломом не добавиш!! Аксіома!!
Міндіч з чернишовим, у три зміни в Козині, на Мівіні,
«забезпечують» Захисників України на Покровському відтинку фронту, усим необхідним!! Єрмак з аброхамієм, глибоко проявляють незатребуваність…!! Акакаяразніца?!?!?
Як брехав раніше так і зараз бреше.
Як не було ніякого Фламінго так і досі поки що не має.
Чекаємо, коли покажуть застосування хоч однієї ракети Фламінго.
/Сонцесяйний віслючий під@рас/.
І "заходить" же отаке комусь...
https://tsn.ua/********/dovichne-utrymannia-suddiv-ye-ne-podarunkom-a-harantiyeiu-nezaleznosti-suddia-maryna-barsuk-2896037.html
Томогавк не дал ...
Сказка про 140 или 160 гриппен не зашла..
Прходится .... лучшая в мире фламинга мендичина...скоро вот вот ...уже .но ж о не точно ...
Интересно оно и в правду верит ??? Само.
Але пора вже сказати куда прилетіли "Фламінги", якщо наші діти вже знають звук "шахеда" чи звук ракети, то інформація про прильот "Фламінга" точно не може бути таємною.
Хіба для нас.