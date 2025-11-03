Україна вже застосовує власні ракети "Фламінго" та "Рута". Масове виробництво очікуємо до кінця року, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна вже використовує нові ракети "Фламінго", "Рута" та "Нептун". Також до кінця листопада планується випускати до 800 дронів-перехоплювачів на добу.

Про це він сказав на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

Про вітчизняні ракети

Зеленський ухилився від відповіді на запитання журналістів, чи вироблятиме Україна 3 000 ракет до кінця цього року.

"Ми дуже непогано просуваємося у виробництві наших ракет і вже сьогодні застосовуємо нові "Фламінго" і "Рута". Я вам не скажу кількість, але до кінця цього року, як я і говорив, очікуємо масове виробництво. Є ще наші "Нептуни". Кількість також не скажу, скільки ми застосували. У нас є "звичайний" і є "довгий" — він теж вже добре себе показав", - розповів голова держави.

Дрони-перехоплювачі

За його словами, до кінця осені в Україні можуть виробляти до 600-800 дронів-перехоплювачів на добу, цитує "Укрінформ".

"Я казав, що восени буде до тисячі перехоплювачів вироблятись на добу. І воно буде вироблятись на добу. Безумовно, непроста історія. Ми вважаємо, що до кінця листопада буде 600-800 вироблятись дронів-перехоплювачів на добу. Якщо нічого не зірветься, тому що іноді, ми розуміємо, прилітає. Іноді прилітає у нас не тільки по енергетиці, ви повинні також це знати", - заявив президент.

Далекобійна зброя

Зеленський також повідомив, що підприємництва з виробництва далекобійної зброї усі працюють попри російські атаки.

"Ми не втратили на сьогодні жодного виду далекобійної зброї. Іноді масове виробництво уповільнюється через те, що втрачаємо той чи інший (елемент - ред.), це правда. Але і ми б'ємо по росіянах", - додав він.

