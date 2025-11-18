РУС
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты, летящие в сторону союзников

НАТО объяснило, почему не сбивает дроны и ракеты в Украине

Помощник генерального секретаря НАТО Борис Руге заявил, что внутри Альянса пока не достигли согласия относительно возможности сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, даже если они несут угрозу союзникам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью литовскому изданию LRT.

Позиция НАТО: защита своей территории

По словам Руге, НАТО сегодня сосредоточено на обороне воздушного пространства и территории стран-членов. Он подчеркнул, что некоторые государства предлагают сбивать ракеты, приближающиеся к границам Альянса, но общей позиции по этому вопросу нет.

"Сейчас нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству... мы еще не приняли такого решения", — сказал Руге.

Поддержка Украины

Руге подчеркнул, что, несмотря на осторожность в отношении вмешательства в воздушное пространство Украины, НАТО продолжает активно поддерживать украинскую оборону. Последним примером он назвал передачу Германией дополнительных систем Patriot.

По его словам, основные направления поддержки Украины со стороны НАТО:

  • поставки систем ПВО;

  • передача ракет и другого оборонного оборудования;

  • координация помощи между союзниками;

  • усиление украинских возможностей противодействия российским ударам.

Руге подчеркнул, что Альянс "постоянно прилагает усилия", чтобы обеспечить Украину средствами для защиты от российских воздушных атак.

"Последнее мирное лето для Европы"

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа может оказаться перед угрозой масштабной войны раньше, чем предполагалось ранее, и что прошлое лето могло стать "последним мирным" для континента.

По словам Писториуса, в западных военных кругах все чаще звучат оценки, что возможное нападение России на страны НАТО может произойти уже в 2028 году. Ранее наиболее вероятным сроком считался 2029 год.

Министр подчеркнул, что оборонные возможности Альянса требуют срочной модернизации и перевооружения.

