Путіну бракує грошей на війну: Росія вперше почала розпродавати золотий запас

Центробанк Росії вперше почав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.

Як пише The Moscow Times, ЦБ Росії почав "дзеркалити" угоди із золотом Фонду національного добробуту (ФНД), які проводить уряд.

Ідеться про продаж золота ФНД, які Мінфін Росії здійснював останніми роками.

Донедавна ці операції були віртуальними: уряд продавав дорогоцінний метал не на ринку, а Центробанку РФ, де-факто перекладаючи золотий запас "з кишені в кишеню". В результаті зливки залишалися у складі золотих резервів країни, які перевищують 2,3 тис. тонн і є п'ятими за розміром у світі.

Тепер ситуація змінилася: ЦБ Росії почав проводити реальні операції з продажу фізичного золота, як це вже робиться з китайськими юанями з Фонду.

"Оскільки ліквідність внутрішнього ринку золота в останні роки зросла, то у зв'язку з виконанням бюджетного правила та інших операцій ФНД Банк Росії здійснює зазначені еквівалентні операції на внутрішньому ринку не тільки шляхом купівлі-продажу юанів за рублі, а й частково шляхом купівлі-продажу золота", – пояснили в російському Центробанку.

Коли саме почалися продажі золота і в якому обсязі, російський ЦБ не уточнив.

Перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України у ​​ФНД було накопичено 405,7 тонн золота. Відтоді Мінфін РФ розпродав для латання бюджетних дірок 57% цього запасу, або 232,6 тонн.

У результаті на 1 листопада 2025 року обсяг золота у Фонді опустився до 173,1 тонни. Загальний обсяг ліквідних активів у ФНД, до яких крім золота відносяться китайські юані, скоротився на 55% – зі $113,5 млрд до $51,6 млрд. По відношенню до ВВП невитрачені запаси фонду стали менше вчетверо – 1,9% ВВП проти 7,3% ВВП перед початком повномасштабної війни.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Стан справ у Фонді національного добробуту РФ

На початку жовтня повідомлялося, що російський уряд вирішив припинити великі витрати з Фонду національного добробуту (ФНД), який активно використовував для латання бюджетних дірок, витративши з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України майже дві третини його ліквідних активів.

У липні повідомлялося, що російська влада прискорює продаж валюти з Фонду національного добробуту, щоб компенсувати провал нафтогазових доходів бюджету, які в червні впали на 34% і відкотилися на мінімуми з січня 2023 року.

Раніше стало відомо, що Фонд національного добробуту Росії – резервний фонд російської влади – продовжує швидко танути. За підсумками травня цього року його розмір зменшився з 11,8 трлн до 11,7 трлн руб., але реально доступні кошти скоротилися набагато більше.

На початку квітня повідомлялося, що бюджетне правило змусило російський Мінфін перейти до витрачання Фонду національного добробуту не лише на підтримку держкомпаній та інфраструктурних проєктів, а й на поповнення бюджету.

Перед тим міністр фінансів Росії Антон Силуанов заявив, що низькі ціни на нафту та міцний рубль навряд чи дозволять цього року поповнити Фонд національного добробуту на заплановані російським бюджетом 1,8 трлн руб.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.