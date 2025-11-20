Брюссель переквалифицирует 600 тыс. работников для работы в оборонке
Европейский Союз столкнулся с большой проблемой при подготовке к масштабному перевооружению: оборонным предприятиям не хватает людей с нужными навыками. Из-за этого Европейская комиссия представила план переквалификации до 600 тысяч работников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
Этот план стал важной частью дорожной карты трансформации оборонной промышленности ЕС.
Серьезная нехватка кадров в оборонной отрасли
В Еврокомиссии признают: дефицит квалифицированных специалистов стал существенной угрозой для выполнения оборонных планов. Один из представителей ЕК, комментируя ситуацию, подчеркнул:
"Нам необходимо обеспечить навыки, которые нужны для обороны. Нехватка квалифицированных кадров привела к жесткой конкуренции как внутри отрасли, так и между секторами".
Причины проблемы накапливались годами — большинство стран ЕС долго недофинансировали оборонную отрасль. Из-за этого сегодня предприятия не успевают наращивать производство, хотя спрос стремительно растет.
Новые шаги ЕС: переквалификация
Чтобы ускорить подготовку кадров и увеличить производственные возможности, Еврокомиссия представила инициативы, которые должны поддержать бизнес и людей, желающих работать в оборонном секторе.
Основные элементы плана:
-
переквалификация до 600 тыс. работников;
-
поддержка стажировок в малых и средних предприятиях двойного назначения;
-
помощь оборонным стартапам и быстрорастущим компаниям;
-
создание условий для долгосрочного развития европейского оборонного сектора.
Цель Европейского Союза — до конца десятилетия значительно усилить собственную оборонную промышленность и вооружаться преимущественно европейской техникой. В Брюсселе считают, что к тому времени Россия может восстановить силы настолько, чтобы создать новую военную угрозу для других стран Европы.
РФ готовится к войне с ЕС?
Также Европа модернизирует инфраструктуру: НАТО сокращает время переброски войск к границам с Россией до 3-5 дней, ведь от этого зависит способность Альянса оперативно реагировать на угрозы на восточном фланге.
Уже сейчас политики решают вопросы, которым не уделяли должного внимания много лет:
-
различная ширина железнодорожных путей в ЕС;
-
устаревшие туннели, непригодные для крупногабаритной техники;
-
ограничения по массе военной техники на автобанах;
-
длительные бюрократические процедуры на границах;
-
недостаточная пропускная способность железнодорожных и автомобильных маршрутов.
Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение ближайших 2-4 лет может решиться на атаку против страны НАТО. Под ударом могут оказаться Латвия, Литва и Эстония.
