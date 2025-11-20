РУС
Новости РФ готовится к войне против Европы
626 2

Брюссель переквалифицирует 600 тыс. работников для работы в оборонке

ЕС переквалифицирует 600 тысяч работников для оборонного сектора

Европейский Союз столкнулся с большой проблемой при подготовке к масштабному перевооружению: оборонным предприятиям не хватает людей с нужными навыками. Из-за этого Европейская комиссия представила план переквалификации до 600 тысяч работников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

Этот план стал важной частью дорожной карты трансформации оборонной промышленности ЕС.

Серьезная нехватка кадров в оборонной отрасли

В Еврокомиссии признают: дефицит квалифицированных специалистов стал существенной угрозой для выполнения оборонных планов. Один из представителей ЕК, комментируя ситуацию, подчеркнул:
"Нам необходимо обеспечить навыки, которые нужны для обороны. Нехватка квалифицированных кадров привела к жесткой конкуренции как внутри отрасли, так и между секторами".

Причины проблемы накапливались годами — большинство стран ЕС долго недофинансировали оборонную отрасль. Из-за этого сегодня предприятия не успевают наращивать производство, хотя спрос стремительно растет.

Новые шаги ЕС: переквалификация

Чтобы ускорить подготовку кадров и увеличить производственные возможности, Еврокомиссия представила инициативы, которые должны поддержать бизнес и людей, желающих работать в оборонном секторе.

Основные элементы плана:

  • переквалификация до 600 тыс. работников;

  • поддержка стажировок в малых и средних предприятиях двойного назначения;

  • помощь оборонным стартапам и быстрорастущим компаниям;

  • создание условий для долгосрочного развития европейского оборонного сектора.

Цель Европейского Союза — до конца десятилетия значительно усилить собственную оборонную промышленность и вооружаться преимущественно европейской техникой. В Брюсселе считают, что к тому времени Россия может восстановить силы настолько, чтобы создать новую военную угрозу для других стран Европы.

РФ готовится к войне с ЕС?

Также Европа модернизирует инфраструктуру: НАТО сокращает время переброски войск к границам с Россией до 3-5 дней, ведь от этого зависит способность Альянса оперативно реагировать на угрозы на восточном фланге.

Уже сейчас политики решают вопросы, которым не уделяли должного внимания много лет:

  • различная ширина железнодорожных путей в ЕС;

  • устаревшие туннели, непригодные для крупногабаритной техники;

  • ограничения по массе военной техники на автобанах;

  • длительные бюрократические процедуры на границах;

  • недостаточная пропускная способность железнодорожных и автомобильных маршрутов.

Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение ближайших 2-4 лет может решиться на атаку против страны НАТО. Под ударом могут оказаться Латвия, Литва и Эстония.

Чого Україна так не може зробити, замість бусифікації зробіть так щоб вона могла працювати на державу це принесе більше користі, страшно уявити скількох токарів , слюсарів , єлектриків забусярили ці тупі совки, добові поставки понадо усе!
показать весь комментарий
20.11.2025 19:24 Ответить
Я ще влітку 2022-го року про це писав, що війна затягується і потрібно відкликати з фронту всіх тих, кого ви перелічили. А тепер прийшло розуміння, що дрон на колінках не складеш. Точніше - складеш, але хіба що для дозвілля
показать весь комментарий
20.11.2025 21:31 Ответить
 
 