Безопасность не бывает бесплатной: премьер Швеции Кристерссон призвал к укреплению устойчивости Европы и Украины

Европе необходимо поддерживать Украину и укреплять собственную устойчивость, мобилизовать все доступные возможности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на Берлинской конференции по безопасности.

Помощь и поддержка со стороны Швеции

"Мы помогаем Украине с самого начала. Более 10 миллиардов евро в военной и гражданской поддержке с момента начала российской агрессии - это делает Швецию одним из крупнейших в мире поставщиков военной помощи, фактически шестым в мире по абсолютным объемам", - рассказал Кристерссон.

В то же время он отметил, что если партнеры не согласуют надежную и долгосрочную финансовую рамку, то средства для Украины будут исчерпываться, и многие хорошие инициативы в различных географических форматах просто не запустятся.

Кристерссон подчеркнул, что Швеция продолжает продвигать идею членства Украины в Европейском Союзе и настойчиво действует для положительного решения по замороженным российским активам на следующем заседании Европейского совета в декабре.

"Если мы действительно имеем в виду то, что говорим — что Украина борется не только за себя, но и за нас, что она ведет войну, которую любая демократия может быть вынуждена вести, — тогда нам нужно действовать более решительно. Нам действительно нужно на практике делать то, о чем мы говорим на встречах. И я все же скажу, что в этом направлении есть пространство для улучшения", - констатировал политик.

По его словам, амбиции Путина были явно направлены на то, чтобы разделить Европу, но пока он потерпел неудачу.

"Европейские демократии поддерживают Украину уже почти четыре года и будут продолжать это делать. Для Европы усиление этой поддержки является одной из самых ответственных задач нашего поколения", - подчеркнул Кристерссон.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину разрушило мир и стабильность в нашей части мира, но также имело огромные геополитические последствия для международного порядка, который долгие годы после Второй мировой войны обеспечивал Европе благосостояние и безопасность. Глава правительства отметил, что до сих пор неизвестно, когда закончится эта жестокая война, но точно понятно, что то, как она закончится, будет определять безопасность на десятилетия вперед.

"Именно поэтому мы должны поддерживать Украину и укреплять собственную устойчивость и мобилизовать все доступные нам возможности, будь то военные, экономические, технологические, инновационные или дипломатические", - сказал премьер.

Он подчеркнул необходимость "настоящего чувства срочности", чтобы усилить эту работу. Кристерссон отметил, что безопасность не является бесплатной, и многие страны давно это знают, особенно те, которые граничат с Россией.