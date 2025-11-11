Швеция не устанавливала себе никаких ограничений на помощь Украине, - премьер Кристерссон
Швеция не устанавливала ограничений на сумму помощи, которую она предоставит Украине. Страна уже пожертвовала военного оборудования на 10 миллиардов евро.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ERR заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Помощь Украине
Он рассказал, что Швеция начала оказывать всю возможную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.
"Одним из первых решений, которое мы приняли в Швеции, было, конечно же, предоставление оружия Украине, впервые в современной истории... С начала войны мы оказали помощь, преимущественно в виде военного оборудования, на сумму 10 миллиардов евро. И мы не видим в этом никаких ограничений. Мы продолжаем оказывать поддержку. В парламенте царит полное единство", – сказал Кристерссон.
Швеция учится у Украины
По его словам, Швеция также многому научилась у Украины.
"Шведская оборонная промышленность очень активно перенимала опыт украинцев в сфере беспилотников, защиты от беспилотников, быстрого технологического развития и гражданской обороны", – рассказал он.
Кроме того, на вопрос, является ли Украина темой номер один в Швеции, или ее вытеснили события в Секторе Газа, Кристерссон ответил: "Несомненно, это ситуация в Украине. Их даже нельзя сравнивать. Хотя, конечно, есть меньшинства, которые могут больше сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке".
Ранее сообщалось, что часть соглашения о поставке истребителей Gripen E для Воздушных Сил Украины может быть профинансирована за счет военной помощи, которую Швеция уже предоставляет Киеву.
