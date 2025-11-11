Швеция не устанавливала себе никаких ограничений на помощь Украине, - премьер Кристерссон

Швеция не устанавливала ограничений на сумму помощи, которую она предоставит Украине. Страна уже пожертвовала военного оборудования на 10 миллиардов евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью ERR заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Помощь Украине

Он рассказал, что Швеция начала оказывать всю возможную помощь Украине с первых дней полномасштабного вторжения России.

"Одним из первых решений, которое мы приняли в Швеции, было, конечно же, предоставление оружия Украине, впервые в современной истории... С начала войны мы оказали помощь, преимущественно в виде военного оборудования, на сумму 10 миллиардов евро. И мы не видим в этом никаких ограничений. Мы продолжаем оказывать поддержку. В парламенте царит полное единство", – сказал Кристерссон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первые поставки истребителей Gripen Украине станут возможны в течение 3 лет, - Кристерссон

Швеция учится у Украины

По его словам, Швеция также многому научилась у Украины.

"Шведская оборонная промышленность очень активно перенимала опыт украинцев в сфере беспилотников, защиты от беспилотников, быстрого технологического развития и гражданской обороны", – рассказал он.

Читайте также: Швеция выделит еще $48 миллионов для Фонда поддержки энергетики Украины

Кроме того, на вопрос, является ли Украина темой номер один в Швеции, или ее вытеснили события в Секторе Газа, Кристерссон ответил: "Несомненно, это ситуация в Украине. Их даже нельзя сравнивать. Хотя, конечно, есть меньшинства, которые могут больше сосредоточиться на ситуации на Ближнем Востоке".

Ранее сообщалось, что часть соглашения о поставке истребителей Gripen E для Воздушных Сил Украины может быть профинансирована за счет военной помощи, которую Швеция уже предоставляет Киеву.