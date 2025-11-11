Швеція не встановлювала собі жодних обмежень на допомогу Україні, - прем’єр Крістерссон

Швеція не встановлювала обмежень щодо суми допомоги, яку вона надасть Україні. Країна вже пожертвувала військового обладнання на 10 мільярдів євро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ERR заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Допомога Україні

Він розповів, що Швеція почала надавати всю можливу допомогу Україні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Одним із перших рішень, яке ми ухвалили у Швеції, було, звичайно ж, надання зброї Україні, вперше в сучасній історії… З початку війни ми надали допомоги, переважно у вигляді військового обладнання, на суму 10 мільярдів євро. І ми не бачимо в цьому жодних обмежень. Ми продовжуємо надавати підтримку. У парламенті панує повна єдність", – сказав Крістерссон.

Швеція вчиться в України

За його словами, Швеція також багато навчилася від України.

"Шведська оборонна промисловість дуже активно переймала досвід українців у сфері безпілотників, захисту від безпілотників, швидкого технологічного розвитку та цивільної оборони", – розповів він.

Крім того, на запитання, чи є Україна темою номер один у Швеції, чи її витіснили події в Секторі Газа, Крістерссон відповів: "Безсумнівно, це ситуація в Україні. Їх навіть не можна порівнювати. Хоча, звичайно, є меншини, які можуть більше зосередитися на ситуації на Близькому Сході".

Раніше повідомлялося, що частина угоди щодо постачання винищувачів Gripen E для Повітряних Сил України може бути профінансована за рахунок військової допомоги, яку Швеція вже надає Києву.