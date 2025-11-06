Швеція може профінансувати частину угоди на винищувачі Gripen для України

Частина угоди щодо постачання винищувачів Gripen E для Повітряних Сил України може бути профінансована за рахунок військової допомоги, яку Стокгольм уже надає Києву.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Розглядаються додаткові джерела оплати

За словами міністра, уряди України та Швеції ведуть тісну координацію, і питання фінансової моделі вже просувається. Серед варіантів оплати також розглядаються:

експортні кредити,

заморожені російські активи,

залучення партнерів із "Коаліції охочих".

До фінансування можуть приєднатися інші країни

Йонсон наголосив, що Велика Британія може також долучитися до фінансування, оскільки двигуни та низку систем для Gripen виробляють британські компанії.

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

