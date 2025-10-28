УКР
Saab та Україна ще не підписували контракт на виробництво винищувачів Gripen

Шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab наразі не підписала контракт на виробництво винищувачів Gripen для України.

За словами керівника відділу зв’язків із медіа компанії Матіаса Редстрема, Saab привітала лист про наміри, який минулого тижня підписали Швеція та Україна щодо можливого постачання близько 100 винищувачів Gripen.

"Saab не підписала контракту та не отримувала замовлення щодо цієї угоди. Ми перебуваємо на початку процесу, який, сподіваємося, призведе до укладення контракту в майбутньому", — повідомив Редстрем.

У компанії також наголосили, що мають добрі стосунки з українською оборонною промисловістю та раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Radionix. Saab планує розвивати співпрацю в галузі датчиків та оборонної електроніки.

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

+7
Та і фіг з тими Гріппенами, головне що найвеличніша ЗЕлупа пофоркалась в кабіні того Гріппена, а офісні помийки вже навішали мудрому наріду локшину про стопітсот Гріпенів, мудрий нарід в черговий раз цомнув свого квартального ідола в тухєс. Все. Сценка зіграна, аплодисменти отримані. Несіть наступний фейк!
28.10.2025 18:05 Відповісти
+5
Ну как всегда с*издЕл
28.10.2025 17:56 Відповісти
+3
фламинго 2.0
28.10.2025 18:12 Відповісти
28.10.2025 17:52 Відповісти
Не на ту літеру послав!
28.10.2025 17:56 Відповісти
Навіщо було заявляти про те що навіть не підписано? Ідіоти у владі!
28.10.2025 18:27 Відповісти
Ну как всегда с*издЕл
28.10.2025 17:56 Відповісти
А нам обов'язково знати про факт підписання контракту? Хай краще інфа буде закритою, ворог менше знатиме
28.10.2025 17:57 Відповісти
Вам краще зелені сики межи очі. То вам найбільше заходить...
28.10.2025 18:25 Відповісти
А навіщо ж тоді найвеличніший гундосно звездів про це цілий тиждень? Ще б місце розташування цього заводу розповів би. Я вже не кажу про ідіотизм самої ідеї будувати таке в Україні.
Чи це чергові шашлики?
28.10.2025 18:28 Відповісти
Ворог уже давно зрозумів що це брехня і словоблудiе.
Такі заводи свого часу виробляли для байракторів та паладинів.
Лише на папері.
Але наш лохторат такий, що має прохавати як і раніше.
Тому чекайте й надалі новин про грипени, ніхто цю куйню секретити не буде.
28.10.2025 18:33 Відповісти
"І прінєсєт дєсять тисяч люстр!" (С)
28.10.2025 18:00 Відповісти
Та і фіг з тими Гріппенами, головне що найвеличніша ЗЕлупа пофоркалась в кабіні того Гріппена, а офісні помийки вже навішали мудрому наріду локшину про стопітсот Гріпенів, мудрий нарід в черговий раз цомнув свого квартального ідола в тухєс. Все. Сценка зіграна, аплодисменти отримані. Несіть наступний фейк!
28.10.2025 18:05 Відповісти
фламинго 2.0
28.10.2025 18:12 Відповісти
ФуфЛаМіндо теж ще не підписане,а кошти вже пішли
28.10.2025 18:24 Відповісти
вже 100? було -150
обстукай коксові камінці з волохатого носа, конь *********
28.10.2025 18:24 Відповісти
зЄля бреше, як диха 🤬
28.10.2025 18:25 Відповісти
Дихає він значно рідше!
28.10.2025 18:35 Відповісти
Тобто, це був знов сеанс ЗЕленого художнього свисту.
28.10.2025 18:40 Відповісти
1 Gripen коштує десь до 250млн.дол в максимальні комплектації! - ми ж "нелохи" якісь там і будемо по максимуму брати! Всього вироблено в Світі десь біля 250-270 штук (до 100 є у самої Швеції!)!
І тут...потужна заява зепотужного пдрса нещодавно, що буде поставлено 100-150 штук (ну 50 штук похибка для квартального буратіни то таке - зематематика улі)...
Тоб-то щоб закупити 100-150 штук потрібно до 25-38млрд.дол.! Перший літак буде виготовлено аж блдь через 3 роки і де брати стільки дол. ніхто потужно не завляє чогось, але зелохторат і таке схаває бо за три роки ху зна шо може бути і буде інша потужна заява більш потужніша, яка перекриє потужну заяву і всі забудуть бо в каші потужних заяв ху зна як можно взагалі всі потужні заяви запам`ятати від ***************************!!!
28.10.2025 18:56 Відповісти
Потужна новина.
Показує Зеленського в усій красі!
Не збрехав, день прожив даремно!!!
🤭😄😆😂
28.10.2025 19:27 Відповісти
 
 