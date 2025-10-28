Saab та Україна ще не підписували контракт на виробництво винищувачів Gripen
Шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab наразі не підписала контракт на виробництво винищувачів Gripen для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.
За словами керівника відділу зв’язків із медіа компанії Матіаса Редстрема, Saab привітала лист про наміри, який минулого тижня підписали Швеція та Україна щодо можливого постачання близько 100 винищувачів Gripen.
"Saab не підписала контракту та не отримувала замовлення щодо цієї угоди. Ми перебуваємо на початку процесу, який, сподіваємося, призведе до укладення контракту в майбутньому", — повідомив Редстрем.
У компанії також наголосили, що мають добрі стосунки з українською оборонною промисловістю та раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Radionix. Saab планує розвивати співпрацю в галузі датчиків та оборонної електроніки.
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи це чергові шашлики?
Такі заводи свого часу виробляли для байракторів та паладинів.
Лише на папері.
Але наш лохторат такий, що має прохавати як і раніше.
Тому чекайте й надалі новин про грипени, ніхто цю куйню секретити не буде.
обстукай коксові камінці з волохатого носа, конь *********
І тут...потужна заява зепотужного пдрса нещодавно, що буде поставлено 100-150 штук (ну 50 штук похибка для квартального буратіни то таке - зематематика улі)...
Тоб-то щоб закупити 100-150 штук потрібно до 25-38млрд.дол.! Перший літак буде виготовлено аж блдь через 3 роки і де брати стільки дол. ніхто потужно не завляє чогось, але зелохторат і таке схаває бо за три роки ху зна шо може бути і буде інша потужна заява більш потужніша, яка перекриє потужну заяву і всі забудуть бо в каші потужних заяв ху зна як можно взагалі всі потужні заяви запам`ятати від ***************************!!!
Показує Зеленського в усій красі!
Не збрехав, день прожив даремно!!!
🤭😄😆😂