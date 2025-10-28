Saab та Україна ще не підписували контракт на виробництво винищувачів Gripen

Шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab наразі не підписала контракт на виробництво винищувачів Gripen для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

За словами керівника відділу зв’язків із медіа компанії Матіаса Редстрема, Saab привітала лист про наміри, який минулого тижня підписали Швеція та Україна щодо можливого постачання близько 100 винищувачів Gripen.

"Saab не підписала контракту та не отримувала замовлення щодо цієї угоди. Ми перебуваємо на початку процесу, який, сподіваємося, призведе до укладення контракту в майбутньому", — повідомив Редстрем.

У компанії також наголосили, що мають добрі стосунки з українською оборонною промисловістю та раніше підписали меморандум про взаєморозуміння з компанією Radionix. Saab планує розвивати співпрацю в галузі датчиків та оборонної електроніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.