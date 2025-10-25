Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться вже наступного року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.
Збільшення бойової авіації
Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року.
Історична угода
"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати.
"Швеціє, дякую!" - подякував президент України.
Україна закупить новітні Gripen
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Якщо ми отримаємо перші п'ять-шість літаків у наступному році, то це буде свято.
А там крім Презів і МО ще були Командувачі ПС (але мовчали і отримували генеральські звання)
Зараз на пенсії і "в ус не дують"!
фламіндічі він просто промовчав....
PS. для сміття- до Барси не долетять,я в курсі.