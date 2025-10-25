УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7687 відвідувачів онлайн
Новини Винищувачі Gripen для України
3 636 119

Перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться в Україні наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що перші зі 150 шведських винищувачів Gripen з’являться вже наступного року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у телеграмі.

Збільшення бойової авіації

Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року.

Читайте: Перші постачання винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років, - Крістерссон

Історична угода

"Гріпени" для України – це частина наших гарантій безпеки. Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати.

"Швеціє, дякую!" - подякував президент України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Швеції показав Зеленського у винищувачі Gripen: "Зараз посадка". ФОТО

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Автор: 

Зеленський Володимир (25963) Швеція (1017) Gripen (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
F-16 уже були....
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
показати весь коментар
25.10.2025 16:58 Відповісти
+15
Цей все на сцену спішить. Розказувати глядачам виключно про світле майбутнє для оплесків. І так з 2019.
показати весь коментар
25.10.2025 17:00 Відповісти
+10
Основне правило гундосиків: "Завжди в майбутньому часі"
показати весь коментар
25.10.2025 17:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Толку с них как от автомата без магазина . И всё будет когда нибудь , может быть , потом , половину . А критическая ситуация сегодня и вчера . Про три тышши пятьсот ракет уже забыли ?
показати весь коментар
25.10.2025 18:51 Відповісти
Курочка ще в гнізді,а ми вже курчат рахуємо. Оплески!
показати весь коментар
25.10.2025 18:53 Відповісти
Історія з Гріпенами починалася ще в 2010-2012 році, коли шведи пропонували Україні свої літаки для заміни радянських, але тоді було не до іноземних літаків.

Якщо ми отримаємо перші п'ять-шість літаків у наступному році, то це буде свято.
показати весь коментар
25.10.2025 19:04 Відповісти
Україна на 20 років запізнилась з Гріппенами. Коню ясно було ще в 2008 році, що якщо нам не світить НАТО, то нам потрібно переозброюватись, а Гріппени це була єдина реальна опція щоб купити, а згодом ввійти в кооперацію з виробництва. Принаймні по двигунах і планерах. 200 штук за 20 років це по ярду-два в рік плюс інфраструктура. Подякуйте кретину Ющенку, хитросракому Пєті і відбитому Зе
показати весь коментар
25.10.2025 19:12 Відповісти
із 1991 року не було закуплено жодного ЛА - тільки ремонтувалися....
А там крім Презів і МО ще були Командувачі ПС (але мовчали і отримували генеральські звання)
Зараз на пенсії і "в ус не дують"!
показати весь коментар
25.10.2025 19:57 Відповісти
а головний конструктор вертольотів зрадник експрезидент мотор-січ взагалі завів розвиток армійської авіації в глухий кут - фарбувапв вертольоти "бувшого срср" і продавав всі ті роки як нові.... Тут і не тільки ПС, тут і посадовці АА СВ України мали свій куш!!!
показати весь коментар
25.10.2025 20:04 Відповісти
За фламіндічі 3000шт нелох рік назад так само відосіки записував,
показати весь коментар
25.10.2025 19:14 Відповісти
За фламіндічі він просто промовчав....
показати весь коментар
25.10.2025 19:54 Відповісти
черговий мільярд ....
показати весь коментар
25.10.2025 20:25 Відповісти
От брехло, ну це не просто ПИ*ДЕЦЬ якийсь, сволота, просто, кончена.
показати весь коментар
25.10.2025 20:30 Відповісти
він тут нідочого, єму так сказалі в Стокгольмі, відчепись від фламінгича
показати весь коментар
25.10.2025 21:30 Відповісти
Угода про наміри, це не угода про закупівлю й поставку. Трєпло зеленосраке!
показати весь коментар
25.10.2025 20:50 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 20:51 Відповісти
Коли вже ТИ в.о. заткнеш своє брехливе ї.ало чмо смердюче.
показати весь коментар
25.10.2025 21:01 Відповісти
єму так сказалі в Стокгольме, відчепись від фламінгича
показати весь коментар
25.10.2025 21:29 Відповісти
Sledite za rukami !
показати весь коментар
25.10.2025 21:47 Відповісти
За шахедами ганятися будуть як ф-16? Кацапи он вже каби на 200км кидають.
PS. для сміття- до Барси не долетять,я в курсі.
показати весь коментар
25.10.2025 23:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 