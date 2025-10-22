Перші постачання винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років, - Крістерссон
Перші постачання новітніх винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж трьох років.
Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз ми говоримо про останнє покоління, яке було представлено днями тут, у Швеції. Наразі виробничі потужності тільки створюються, тож на практиці ми говоримо про три роки. Десь тоді ми зможемо розпочати поставки", - сказав очільник уряду Швеції.
Він додав, що неможливо поставити всі 150 літаків однією партією. Це, за його словами, довгостроковий процес.
Україна закупить новітні Gripen
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
