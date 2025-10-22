УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11756 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Швеції Винищувачі Gripen для України
1 199 32

Перші постачання винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж 3 років, - Крістерссон

Візит Орбана до Москви є образою для українського народу, - прем’єр Швеції Крістерссон

Перші постачання новітніх винищувачів Gripen Україні стануть можливі впродовж трьох років.

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз ми говоримо про останнє покоління, яке було представлено днями тут, у Швеції. Наразі виробничі потужності тільки створюються, тож на практиці ми говоримо про три роки. Десь тоді ми зможемо розпочати поставки", - сказав очільник уряду Швеції.

Він додав, що неможливо поставити всі 150 літаків однією партією. Це, за його словами, довгостроковий процес.

Читайте також: Україна закупить у Швеції до 150 новітніх винищувачів Gripen для ЗСУ

Україна закупить новітні Gripen

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

літак (3058) Швеція (1013) Крістерссон Ульф (18) Gripen (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чого ж такий поспіх?
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
+4
Прекрасно. Якраз вчасно для відбиття масового нальоту "шахедів"...вчора.
показати весь коментар
22.10.2025 18:24 Відповісти
+4
Дійсно. Біжать, аж волосся назад. Зрозуміло що ніхто нічого не поставить. Просто дурника вмикають
показати весь коментар
22.10.2025 18:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого ж такий поспіх?
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 18:22 Відповісти
Дійсно. Біжать, аж волосся назад. Зрозуміло що ніхто нічого не поставить. Просто дурника вмикають
показати весь коментар
22.10.2025 18:27 Відповісти
Потому что новые, а не Б.У. И на новые контракты расписаны на годы вперед. Там вопрос в том, что такое количество новых Гриппенов в полном комплекте обойдется в более 30 миллиардов баксов. Где в бюджете заложены такие суммы на закупку самолётов?
показати весь коментар
22.10.2025 19:01 Відповісти
в рашиському бюджеті закладені
показати весь коментар
22.10.2025 19:14 Відповісти
Ага, там-же где и миллиард деревьев, смартфоны каждому пенсионеру или 3000 дальнобойных ракет. Уже проходили.
показати весь коментар
22.10.2025 19:20 Відповісти
швидко родяться котята, а не Гріпени - не переплутай !

.
показати весь коментар
22.10.2025 19:13 Відповісти
"Угода не спрямована на поставки просто зараз. Йдеться про 120-150 винищувачів Gripen серії E, яка лише починає вироблятися. "
показати весь коментар
22.10.2025 19:33 Відповісти
Я вкурив - нам би літаки на вчора на сьогодні на завтра - як надали Ф - 16 - старенькі - мало - але є
показати весь коментар
22.10.2025 20:06 Відповісти
Зараз поллється на партнерів ...
Але якщо хтось думає, що заморозка по лінії зіткнення закінчется одразу мирною угодою після перемоги вовки з Єрмаком на виборах то...
показати весь коментар
22.10.2025 18:20 Відповісти
А хтось казав що буде заморозка?
показати весь коментар
22.10.2025 18:27 Відповісти
думаю НЕ я , що буде -скоріш не в цьому році...
показати весь коментар
22.10.2025 18:42 Відповісти
Мишко-не треба вважати себе розумнішим за інших. Це оманливе відчуття.
показати весь коментар
22.10.2025 18:25 Відповісти
ты чот перепутал сайт..)) Вали на Рысею..там сказки рассказуй))
показати весь коментар
22.10.2025 18:35 Відповісти
Прекрасно. Якраз вчасно для відбиття масового нальоту "шахедів"...вчора.
показати весь коментар
22.10.2025 18:24 Відповісти
Справа Ходжі Насреддіна живе....
показати весь коментар
22.10.2025 18:26 Відповісти
Швеція виробляє JAS 39 Gripen E на заводі Saab у Лінчёпінгу (Linköping). Згідно з останніми даними, поточна виробнича потужність дозволяє випускати до 25 одиниць на рік. Це підтверджується заявами Saab від 2024 року, де вони пропонували таку швидкість для потенційних контрактів (наприклад, з Індією).Для шведського замовлення на 60 літаків (підписано 2013 року) перші поставки почалися в жовтні 2025 року, а повне завершення заплановано на кінець 2020-х
©
показати весь коментар
22.10.2025 18:28 Відповісти
У СААБ дуже обменені виробничі потужності, які зараз складають 20 літаків на рік, проте вже існуючі замовлення від самої Швеції, Таїланду, Бразилії перевищують 100 машин, тож прийдеться довго чекати. До того ж це літак 4 покоління, тоді як у ворога останні вже 4+.
показати весь коментар
22.10.2025 18:30 Відповісти
JAS-39 Gripen E/F - це літак четвертого, а точніше 4+ покоління

.
показати весь коментар
22.10.2025 19:31 Відповісти
общая цена 35 млрд европейских... я такрозумыю сбросяться вчителі с зп 4000 уевна них?
показати весь коментар
22.10.2025 18:39 Відповісти
Так і буде, якщо президент в Україні буде інший
показати весь коментар
22.10.2025 18:50 Відповісти
З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно (ніби ж і пілотів готували?).

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показати весь коментар
22.10.2025 18:55 Відповісти
А можна казати українцям не що буууууде , а що вже є, може досить годувати виборця обіцянками, звісно якщо на меті немає мети знищення цього народу, як виявилося не тільки вбиває корупція, а і обоцянки- тобто "розвели" навіть не на грош,і які можливо заробити при нормальній українській владі, а на все що є включно з житьтям і майбутнім у наступних поколінь.
показати весь коментар
22.10.2025 18:56 Відповісти
Обіцянки "томагавків" вже не обговорюють ...?
показати весь коментар
22.10.2025 19:06 Відповісти
з аерикосами каші не звариш, а шведи - люди слова
показати весь коментар
22.10.2025 19:19 Відповісти
Шведи довго запрягають,та і їдуть так собі
показати весь коментар
22.10.2025 19:18 Відповісти
за шведів не турбуйся - виробляють все !
від Карла Густава до CV-90, радарів, літаючих радарів, ЗРК, фрегатів Вісбю і Гріпенів.

і це ВПК країни, яка має населення всього лише 10,457 млн осіб !!!!

.
показати весь коментар
22.10.2025 19:22 Відповісти
Ложку ви отримаєте років через три,а поки що їжте свій борщ долонями ! Дослівний перевод!
показати весь коментар
22.10.2025 19:19 Відповісти
Ви особисто можете погризти до борщу ЗЄлін асвальт з часником
показати весь коментар
22.10.2025 19:23 Відповісти
Возможны! В течение... ! 3 лет...
А почему не 30 и не 300 лет?
показати весь коментар
22.10.2025 19:19 Відповісти
Черга на ******* літаки розписана на 20 років. Ні трамп, ні французи не захотіли подвинути інші контракти. А шведи погодились на 150 штук поза чергою. Ці літаки не шахеди збивати, це для іншого.
показати весь коментар
22.10.2025 20:10 Відповісти
 
 