РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9169 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции Истребители Gripen для Украины
834 21

Первые поставки истребителей Gripen Украине станут возможны в течение 3 лет, - Кристерссон

Визит Орбана в Москву является оскорблением для украинского народа, - премьер Швеции Кристерссон

Первые поставки новейших истребителей Gripen Украине станут возможны в течение трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы говорим о последнем поколении, которое было представлено на днях здесь, в Швеции. Сейчас производственные мощности только создаются, поэтому на практике мы говорим о трех годах. Где-то тогда мы сможем начать поставки", - сказал глава правительства Швеции.

Он добавил, что невозможно поставить все 150 самолетов одной партией. Это, по его словам, долгосрочный процесс.

Читайте также: Украина закупит у Швеции до 150 новейших истребителей Gripen для ВСУ

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

самолет (3719) Швеция (1051) Ульф Кристерссон (18) Gripen (10)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Чого ж такий поспіх?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:19 Ответить
+3
......це нормально. ******* зброя розробляється 10-20 років і виробляється стільки ж а потім зміна поколінь зброї.

Але укри думали що намахають історію і забили на армію АЖ до 2014. Потім титанічними зусиллями якось щось потроху зшили з того що було до 2019 - а потім ДАВАЙ БИТИСЬ ЗА ПІВВАРЕНИКА і ціни на цибулю

результат - мінус 50% населення в країні, завезення сюди 10-20 млн бангладешців. КІНЕЦЬ етносу.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:20 Ответить
+3
Мишко-не треба вважати себе розумнішим за інших. Це оманливе відчуття.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чого ж такий поспіх?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:19 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2025 18:22 Ответить
Дійсно. Біжать, аж волосся назад. Зрозуміло що ніхто нічого не поставить. Просто дурника вмикають
показать весь комментарий
22.10.2025 18:27 Ответить
Потому что новые, а не Б.У. И на новые контракты расписаны на годы вперед. Там вопрос в том, что такое количество новых Гриппенов в полном комплекте обойдется в более 30 миллиардов баксов. Где в бюджете заложены такие суммы на закупку самолётов?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:01 Ответить
в рашиському бюджеті закладені
показать весь комментарий
22.10.2025 19:14 Ответить
швидко родяться котята, а не Гріпени - не переплутай !

.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:13 Ответить
Зараз поллється на партнерів ...
Але якщо хтось думає, що заморозка по лінії зіткнення закінчется одразу мирною угодою після перемоги вовки з Єрмаком на виборах то...
показать весь комментарий
22.10.2025 18:20 Ответить
А хтось казав що буде заморозка?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:27 Ответить
думаю НЕ я , що буде -скоріш не в цьому році...
показать весь комментарий
22.10.2025 18:42 Ответить
Мишко-не треба вважати себе розумнішим за інших. Це оманливе відчуття.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:25 Ответить
ты чот перепутал сайт..)) Вали на Рысею..там сказки рассказуй))
показать весь комментарий
22.10.2025 18:35 Ответить
Прекрасно. Якраз вчасно для відбиття масового нальоту "шахедів"...вчора.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:24 Ответить
Справа Ходжі Насреддіна живе....
показать весь комментарий
22.10.2025 18:26 Ответить
Швеція виробляє JAS 39 Gripen E на заводі Saab у Лінчёпінгу (Linköping). Згідно з останніми даними, поточна виробнича потужність дозволяє випускати до 25 одиниць на рік. Це підтверджується заявами Saab від 2024 року, де вони пропонували таку швидкість для потенційних контрактів (наприклад, з Індією).Для шведського замовлення на 60 літаків (підписано 2013 року) перші поставки почалися в жовтні 2025 року, а повне завершення заплановано на кінець 2020-х
©
показать весь комментарий
22.10.2025 18:28 Ответить
У СААБ дуже обменені виробничі потужності, які зараз складають 20 літаків на рік, проте вже існуючі замовлення від самої Швеції, Таїланду, Бразилії перевищують 100 машин, тож прийдеться довго чекати. До того ж це літак 4 покоління, тоді як у ворога останні вже 4+.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:30 Ответить
общая цена 35 млрд европейских... я такрозумыю сбросяться вчителі с зп 4000 уевна них?
показать весь комментарий
22.10.2025 18:39 Ответить
Так і буде, якщо президент в Україні буде інший
показать весь комментарий
22.10.2025 18:50 Ответить
З десяток не нових Gripen можуть дати Україні негайно (ніби ж і пілотів готували?).

Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:55 Ответить
А можна казати українцям не що буууууде , а що вже є, може досить годувати виборця обіцянками, звісно якщо на меті немає мети знищення цього народу, як виявилося не тільки вбиває корупція, а і обоцянки- тобто "розвели" навіть не на грош,і які можливо заробити при нормальній українській владі, а на все що є включно з житьтям і майбутнім у наступних поколінь.
показать весь комментарий
22.10.2025 18:56 Ответить
Обіцянки "томагавків" вже не обговорюють ...?
показать весь комментарий
22.10.2025 19:06 Ответить
 
 