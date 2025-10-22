Первые поставки истребителей Gripen Украине станут возможны в течение 3 лет, - Кристерссон

Первые поставки новейших истребителей Gripen Украине станут возможны в течение трех лет.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы говорим о последнем поколении, которое было представлено на днях здесь, в Швеции. Сейчас производственные мощности только создаются, поэтому на практике мы говорим о трех годах. Где-то тогда мы сможем начать поставки", - сказал глава правительства Швеции.

Он добавил, что невозможно поставить все 150 самолетов одной партией. Это, по его словам, долгосрочный процесс.

Читайте также: Украина закупит у Швеции до 150 новейших истребителей Gripen для ВСУ

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Больше читайте в нашем Telegram-канале