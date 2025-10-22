Первые поставки истребителей Gripen Украине станут возможны в течение 3 лет, - Кристерссон
Первые поставки новейших истребителей Gripen Украине станут возможны в течение трех лет.
Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы говорим о последнем поколении, которое было представлено на днях здесь, в Швеции. Сейчас производственные мощности только создаются, поэтому на практике мы говорим о трех годах. Где-то тогда мы сможем начать поставки", - сказал глава правительства Швеции.
Он добавил, что невозможно поставить все 150 самолетов одной партией. Это, по его словам, долгосрочный процесс.
Украина закупит новейшие Gripen
Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
Але якщо хтось думає, що заморозка по лінії зіткнення закінчется одразу мирною угодою після перемоги вовки з Єрмаком на виборах то...
Для шведів це буде обкатка боєм і реклама у випадку успіху.