Первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в следующем году, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся уже в следующем году.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.
Увеличение боевой авиации
Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году.
Историческая сделка
"Грипены" для Украины - это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать.
"Швеция, спасибо!" - поблагодарил президент Украины.
Украина закупит новейшие Gripen
Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.
