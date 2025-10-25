РУС
Истребители Gripen для Украины
3 111 115

Первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся в Украине в следующем году, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первые из 150 шведских истребителей Gripen появятся уже в следующем году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграме.

Увеличение боевой авиации

Вместе со Швецией Украина значительно увеличит свою боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее надо выполнить. Сейчас исторический шаг - договоренность со Швецией о боевых самолетах "Грипен", и это хороший выбор. Мы рассчитываем на 150 таких самолетов для Украины, и первые должны появиться в следующем году.

Историческая сделка

"Грипены" для Украины - это часть наших гарантий безопасности. Такие Воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать.

"Швеция, спасибо!" - поблагодарил президент Украины.

Украина закупит новейшие Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Зеленский Владимир (22394) Швеция (1057) Gripen (15)
+18
F-16 уже були....
Чекаємо Gripen і ще відосики, але відосики не тв 2026-му а ввечері....
25.10.2025 16:58 Ответить
+15
Цей все на сцену спішить. Розказувати глядачам виключно про світле майбутнє для оплесків. І так з 2019.
25.10.2025 17:00 Ответить
+10
Основне правило гундосиків: "Завжди в майбутньому часі"
25.10.2025 17:11 Ответить
Толку с них как от автомата без магазина . И всё будет когда нибудь , может быть , потом , половину . А критическая ситуация сегодня и вчера . Про три тышши пятьсот ракет уже забыли ?
25.10.2025 18:51 Ответить
Курочка ще в гнізді,а ми вже курчат рахуємо. Оплески!
25.10.2025 18:53 Ответить
Історія з Гріпенами починалася ще в 2010-2012 році, коли шведи пропонували Україні свої літаки для заміни радянських, але тоді було не до іноземних літаків.

Якщо ми отримаємо перші п'ять-шість літаків у наступному році, то це буде свято.
25.10.2025 19:04 Ответить
Україна на 20 років запізнилась з Гріппенами. Коню ясно було ще в 2008 році, що якщо нам не світить НАТО, то нам потрібно переозброюватись, а Гріппени це була єдина реальна опція щоб купити, а згодом ввійти в кооперацію з виробництва. Принаймні по двигунах і планерах. 200 штук за 20 років це по ярду-два в рік плюс інфраструктура. Подякуйте кретину Ющенку, хитросракому Пєті і відбитому Зе
25.10.2025 19:12 Ответить
із 1991 року не було закуплено жодного ЛА - тільки ремонтувалися....
А там крім Презів і МО ще були Командувачі ПС (але мовчали і отримували генеральські звання)
Зараз на пенсії і "в ус не дують"!
25.10.2025 19:57 Ответить
а головний конструктор вертольотів зрадник експрезидент мотор-січ взагалі завів розвиток армійської авіації в глухий кут - фарбувапв вертольоти "бувшого срср" і продавав всі ті роки як нові.... Тут і не тільки ПС, тут і посадовці АА СВ України мали свій куш!!!
25.10.2025 20:04 Ответить
За фламіндічі 3000шт нелох рік назад так само відосіки записував,
25.10.2025 19:14 Ответить
За фламіндічі він просто промовчав....
25.10.2025 19:54 Ответить
черговий мільярд ....
25.10.2025 20:25 Ответить
От брехло, ну це не просто ПИ*ДЕЦЬ якийсь, сволота, просто, кончена.
25.10.2025 20:30 Ответить
Угода про наміри, це не угода про закупівлю й поставку. Трєпло зеленосраке!
25.10.2025 20:50 Ответить
25.10.2025 20:51 Ответить
Коли вже ТИ в.о. заткнеш своє брехливе ї.ало чмо смердюче.
25.10.2025 21:01 Ответить
