Saab и Украина еще не подписывали контракт на производство истребителей Gripen

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей Gripen для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

По словам руководителя отдела по связям с медиа компании Матиаса Редстрема, Saab приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе подписали Швеция и Украина относительно возможной поставки около 100 истребителей Gripen.

"Saab не подписала контракт и не получала заказ по этому соглашению. Мы находимся в начале процесса, который, надеемся, приведет к заключению контракта в будущем", - сообщил Редстрем.

В компании также отметили, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью и ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Radionix. Saab планирует развивать сотрудничество в области датчиков и оборонной электроники.

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.