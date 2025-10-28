РУС
Saab и Украина еще не подписывали контракт на производство истребителей Gripen

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab пока не подписала контракт на производство истребителей Gripen для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

По словам руководителя отдела по связям с медиа компании Матиаса Редстрема, Saab приветствовала письмо о намерениях, которое на прошлой неделе подписали Швеция и Украина относительно возможной поставки около 100 истребителей Gripen.

"Saab не подписала контракт и не получала заказ по этому соглашению. Мы находимся в начале процесса, который, надеемся, приведет к заключению контракта в будущем", - сообщил Редстрем.

В компании также отметили, что имеют хорошие отношения с украинской оборонной промышленностью и ранее подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Radionix. Saab планирует развивать сотрудничество в области датчиков и оборонной электроники.

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

самолет (3729) Швеция (1058) Gripen (17)
Топ комментарии
+7
Та і фіг з тими Гріппенами, головне що найвеличніша ЗЕлупа пофоркалась в кабіні того Гріппена, а офісні помийки вже навішали мудрому наріду локшину про стопітсот Гріпенів, мудрий нарід в черговий раз цомнув свого квартального ідола в тухєс. Все. Сценка зіграна, аплодисменти отримані. Несіть наступний фейк!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:05 Ответить
+5
Ну как всегда с*издЕл
показать весь комментарий
28.10.2025 17:56 Ответить
+3
фламинго 2.0
показать весь комментарий
28.10.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 17:52 Ответить
Не на ту літеру послав!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:56 Ответить
Навіщо було заявляти про те що навіть не підписано? Ідіоти у владі!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:27 Ответить
Ну как всегда с*издЕл
показать весь комментарий
28.10.2025 17:56 Ответить
А нам обов'язково знати про факт підписання контракту? Хай краще інфа буде закритою, ворог менше знатиме
показать весь комментарий
28.10.2025 17:57 Ответить
Вам краще зелені сики межи очі. То вам найбільше заходить...
показать весь комментарий
28.10.2025 18:25 Ответить
А навіщо ж тоді найвеличніший гундосно звездів про це цілий тиждень? Ще б місце розташування цього заводу розповів би. Я вже не кажу про ідіотизм самої ідеї будувати таке в Україні.
Чи це чергові шашлики?
показать весь комментарий
28.10.2025 18:28 Ответить
Ворог уже давно зрозумів що це брехня і словоблудiе.
Такі заводи свого часу виробляли для байракторів та паладинів.
Лише на папері.
Але наш лохторат такий, що має прохавати як і раніше.
Тому чекайте й надалі новин про грипени, ніхто цю куйню секретити не буде.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:33 Ответить
"І прінєсєт дєсять тисяч люстр!" (С)
показать весь комментарий
28.10.2025 18:00 Ответить
Та і фіг з тими Гріппенами, головне що найвеличніша ЗЕлупа пофоркалась в кабіні того Гріппена, а офісні помийки вже навішали мудрому наріду локшину про стопітсот Гріпенів, мудрий нарід в черговий раз цомнув свого квартального ідола в тухєс. Все. Сценка зіграна, аплодисменти отримані. Несіть наступний фейк!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:05 Ответить
фламинго 2.0
показать весь комментарий
28.10.2025 18:12 Ответить
ФуфЛаМіндо теж ще не підписане,а кошти вже пішли
показать весь комментарий
28.10.2025 18:24 Ответить
вже 100? було -150
обстукай коксові камінці з волохатого носа, конь *********
показать весь комментарий
28.10.2025 18:24 Ответить
зЄля бреше, як диха 🤬
показать весь комментарий
28.10.2025 18:25 Ответить
Дихає він значно рідше!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:35 Ответить
Тобто, це був знов сеанс ЗЕленого художнього свисту.
показать весь комментарий
28.10.2025 18:40 Ответить
1 Gripen коштує десь до 250млн.дол в максимальні комплектації! - ми ж "нелохи" якісь там і будемо по максимуму брати! Всього вироблено в Світі десь біля 250-270 штук (до 100 є у самої Швеції!)!
І тут...потужна заява зепотужного пдрса нещодавно, що буде поставлено 100-150 штук (ну 50 штук похибка для квартального буратіни то таке - зематематика улі)...
Тоб-то щоб закупити 100-150 штук потрібно до 25-38млрд.дол.! Перший літак буде виготовлено аж блдь через 3 роки і де брати стільки дол. ніхто потужно не завляє чогось, але зелохторат і таке схаває бо за три роки ху зна шо може бути і буде інша потужна заява більш потужніша, яка перекриє потужну заяву і всі забудуть бо в каші потужних заяв ху зна як можно взагалі всі потужні заяви запам`ятати від ***************************!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 18:56 Ответить
 
 