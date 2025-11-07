Швеция может профинансировать часть соглашения на истребители Gripen для Украины

Часть соглашения о поставке истребителей Gripen E для Воздушных Сил Украины может быть профинансирована за счет военной помощи, которую Стокгольм уже предоставляет Киеву.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Рассматриваются дополнительные источники оплаты

По словам министра, правительства Украины и Швеции ведут тесную координацию, и вопрос финансовой модели уже продвигается. Среди вариантов оплаты также рассматриваются:

экспортные кредиты,

замороженные российские активы,

привлечение партнеров из "Коалиции желающих".

К финансированию могут присоединиться другие страны

Йонсон подчеркнул, что Великобритания также может присоединиться к финансированию, поскольку двигатели и ряд систем для Gripen производят британские компании.

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

