РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7803 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Швеции
604 6

Швеция может профинансировать часть соглашения на истребители Gripen для Украины

грипен из швеции

Часть соглашения о поставке истребителей Gripen E для Воздушных Сил Украины может быть профинансирована за счет военной помощи, которую Стокгольм уже предоставляет Киеву.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Рассматриваются дополнительные источники оплаты

По словам министра, правительства Украины и Швеции ведут тесную координацию, и вопрос финансовой модели уже продвигается. Среди вариантов оплаты также рассматриваются:

  • экспортные кредиты,

  • замороженные российские активы,

  • привлечение партнеров из "Коалиции желающих".

К финансированию могут присоединиться другие страны

Йонсон подчеркнул, что Великобритания также может присоединиться к финансированию, поскольку двигатели и ряд систем для Gripen производят британские компании.

Читайте также: Saab и Украина еще не подписывали контракт на производство истребителей Gripen

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Швеция (1059) Gripen (19)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щиро дякуємо, синьо-жовті !

.
показать весь комментарий
07.11.2025 00:59 Ответить
Вартість потенційної угоди Українi не була розкрита, але виробник Saab продав чотири літаки Gripen у третьому кварталі Таїланду в замовленні на $563 мільйони, що викликає питання щодо здатності України фінансувати покупку.

Літак Gripen оснащений двигунами від американської компанії General Electric, а також багатьма компонентами, виготовленими у Великій Британії.
показать весь комментарий
07.11.2025 03:23 Ответить
General Electric F414G engine / Illustrative photo credit: GE Aerospace
показать весь комментарий
07.11.2025 04:58 Ответить
Вашингтон пригрозив накласти вето на повторний експорт своїх компонентів, якщо Швеція піде на продаж Gripen Колумбії.
показать весь комментарий
07.11.2025 05:02 Ответить
Теоретично, двигун може бути українським, якщо відродиться
"МОТОР СІЧ".
показать весь комментарий
07.11.2025 05:08 Ответить
 
 