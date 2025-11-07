Планируем локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года, - Шмыгаль

Украина договорилась со Швецией о поставке 150 самолетов Saab JAS 39 Gripen, а также локализации их производства в Украине с 2033 года.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам договоренности нашего президента с премьер-министром Швеции вчера мы отработали с Министерством обороны Швеции уже детали будущих наших договоренностей. 150 "Грипенов" класса E/F мы договариваемся, что будут поставлены...

Вчера же был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией СААБ о будущей локализации "Грипенов" в Украине. Рассчитываем, что с 2033 года "Грипен" будет значительно локализован в Украине, его производство - от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей", - рассказал Шмыгаль во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга.

Также, по его словам, разговоры шли и о том, чтобы Украина получила "Грипены" предыдущего класса C/D как можно скорее.

"Мы настаиваем, чтобы это был 2026 год, и ведем переговоры с партнерами об этом. А уже производство E/F "Грипена" будет начинаться чуть позже, но в очень близких пределах в любом случае", - рассказал министр.

