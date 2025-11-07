РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8941 посетитель онлайн
Новости Истребители Gripen для Украины
804 19

Планируем локализовать производство самолетов Gripen в Украине с 2033 года, - Шмыгаль

Шмыгаль Gripen в Украину

Украина договорилась со Швецией о поставке 150 самолетов Saab JAS 39 Gripen, а также локализации их производства в Украине с 2033 года.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По результатам договоренности нашего президента с премьер-министром Швеции вчера мы отработали с Министерством обороны Швеции уже детали будущих наших договоренностей. 150 "Грипенов" класса E/F мы договариваемся, что будут поставлены...

Вчера же был подписан соответствующий меморандум между одной из украинских компаний и компанией СААБ о будущей локализации "Грипенов" в Украине. Рассчитываем, что с 2033 года "Грипен" будет значительно локализован в Украине, его производство - от крупноузловой сборки до локализации отдельных деталей", - рассказал Шмыгаль во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция может профинансировать часть соглашения на истребители Gripen для Украины

Также, по его словам, разговоры шли и о том, чтобы Украина получила "Грипены" предыдущего класса C/D как можно скорее.

"Мы настаиваем, чтобы это был 2026 год, и ведем переговоры с партнерами об этом. А уже производство E/F "Грипена" будет начинаться чуть позже, но в очень близких пределах в любом случае", - рассказал министр.

Читайте также: Премьер Швеции показал Зеленского в истребителе Gripen: "Сейчас посадка". ФОТО

Напомним, что 22 октября Украина и Швеция подписали соглашение о намерениях по закупке от 120 до 150 новейших истребителей JAS 39 Gripen E.

Автор: 

Швеция (1063) Шмыгаль Денис (2893) Gripen (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Остап Бендер відпочиває.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
+7
Ну ви зрозуміли дятли?Те що ви обрали в 2019р,воно буде при владі до повного знищення України!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
+6
Знову брехня ні про що, з вами гнидами зеленими до 2033 України вже не буде, головне на обіцяти охлосу манни небесної , десь колись там коли нас уже не буде, а ви аплодуйте стоячи.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Остап Бендер відпочиває.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
І рядом не валявся.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:28 Ответить
Ну ви зрозуміли дятли?Те що ви обрали в 2019р,воно буде при владі до повного знищення України!!!
показать весь комментарий
07.11.2025 17:27 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2025 17:28 Ответить
Знову брехня ні про що, з вами гнидами зеленими до 2033 України вже не буде, головне на обіцяти охлосу манни небесної , десь колись там коли нас уже не буде, а ви аплодуйте стоячи.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:30 Ответить
Тут невідомо що через місяць буде а воно про 2033 чеше. Ох і пес Дюк.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:31 Ответить
Нормальна новина , але вони знову про "зраду" верещать ...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:32 Ответить
Та вам, зебільні тупорилій, у вічі сци, а ви радієте, що дощ йде. Мізків у вас як не було, так і не з'явилося за весь цей час.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:08 Ответить
він колись тут Янека і Ригоаналів підтримував
показать весь комментарий
07.11.2025 18:31 Ответить
Істерикою ботви задоволений !
показать весь комментарий
07.11.2025 18:56 Ответить
Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні

10.04.2020

«Уже у травні створимо 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще глибшою економічної кризи. Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він щодня оновляється і ми все нові й нові дані до цього плану включаємо», - сказав Шмигаль.

За його словами, ситуація із зайнятістю в Україні нині не в найкращому стані.

Пи......да.....БОЛ.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:33 Ответить
За новини в майбутньому часі для чинульничків слід би ввести ганебний стовп і батоги.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:37 Ответить
На пенсії буде спостерігати як будують літаки... Ну не довбойоб?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:39 Ответить
Справа Ходжі Насреддіна живе...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:39 Ответить
Премєр-міністр
МО
Заступник МО
Речник ОПи
Прибиральник ОПи
Прибиральник в ТЦК

Оце доля ....
показать весь комментарий
07.11.2025 17:42 Ответить
Дурень думкою багатіє!
показать весь комментарий
07.11.2025 18:00 Ответить
дебіл , до 2033 року ще дожити треба
показать весь комментарий
07.11.2025 18:05 Ответить
Ідіоти кончені, з вами, виродками, вже ніякої України до того часу не буде!
показать весь комментарий
07.11.2025 18:07 Ответить
А ти до 2033 року доживеш?
показать весь комментарий
07.11.2025 18:49 Ответить
 
 