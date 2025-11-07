Плануємо локалізувати виробництво літаків Gripen в Україні з 2033 року, - Шмигаль

Україна домовилась зі Швецією про поставку 150 літаків Saab JAS 39 Gripen, а також локалізацію їх виробництва в Україні з 2033 року.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За результатами домовленості нашого президентом з прем'єр-міністром Швеції вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 "Гріпенів" класу E/F ми домовляємося, що будуть поставлені…

Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією СААБ про майбутню локалізацію "Гріпенів" в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року "Гріпен" буде значно локалізований в Україні, його виробництво - від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", - розповів Шмигаль під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.

Також, за його словами, розмови йшли і про те, щоб Україна отримала "Гріпени" попереднього класу C/D якомога скоріше.

"Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами про це. А вже виробництво E/F "Гріпена" буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку", - розповів міністр.

Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.

Остап Бендер відпочиває.
07.11.2025 17:27 Відповісти
Знову брехня ні про що, з вами гнидами зеленими до 2033 України вже не буде, головне на обіцяти охлосу манни небесної , десь колись там коли нас уже не буде, а ви аплодуйте стоячи.
07.11.2025 17:30 Відповісти
Шмигаль обіцяє 500 тисяч робочих місць для українців вже у травні

10.04.2020

«Уже у травні створимо 500 тисяч робочих місць, щоб Україна не опинилася на порозі ще глибшою економічної кризи. Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. Є план, він щодня оновляється і ми все нові й нові дані до цього плану включаємо», - сказав Шмигаль.

За його словами, ситуація із зайнятістю в Україні нині не в найкращому стані.

Пи......да.....БОЛ.
07.11.2025 17:33 Відповісти
Тут невідомо що через місяць буде а воно про 2033 чеше. Ох і пес Дюк.
07.11.2025 17:31 Відповісти
Нормальна новина , але вони знову про "зраду" верещать ...
07.11.2025 17:32 Відповісти
Та вам, зебільні тупорилій, у вічі сци, а ви радієте, що дощ йде. Мізків у вас як не було, так і не з'явилося за весь цей час.
07.11.2025 18:08 Відповісти
він колись тут Янека і Ригоаналів підтримував
07.11.2025 18:31 Відповісти
07.11.2025 17:33 Відповісти
За новини в майбутньому часі для чинульничків слід би ввести ганебний стовп і батоги.
07.11.2025 17:37 Відповісти
Мотузочки вистачить )
07.11.2025 20:32 Відповісти
На пенсії буде спостерігати як будують літаки... Ну не довбойоб?
07.11.2025 17:39 Відповісти
Справа Ходжі Насреддіна живе...
07.11.2025 17:39 Відповісти
Премєр-міністр
МО
Заступник МО
Речник ОПи
Прибиральник ОПи
Прибиральник в ТЦК

Оце доля ....
07.11.2025 17:42 Відповісти
Дурень думкою багатіє!
07.11.2025 18:00 Відповісти
дебіл , до 2033 року ще дожити треба
07.11.2025 18:05 Відповісти
Ідіоти кончені, з вами, виродками, вже ніякої України до того часу не буде!
07.11.2025 18:07 Відповісти
А ти до 2033 року доживеш?
07.11.2025 18:49 Відповісти
хоче красти ще 7 років
07.11.2025 19:12 Відповісти
Шморгаль,а де ти будеш у 2033 році? А у 2037 році українці будуть жити при комунізмі? Обіцяй все й усім,універсальний ти наш непотопляємий 5-6 зірковий менегер
07.11.2025 19:20 Відповісти
Далеко дивомося,краще зверніть увагу на фронт ,на Покровськ придурки.
07.11.2025 19:33 Відповісти
А що он вкотре по новинам читаю і урожай буде великим в Україні )))
07.11.2025 20:30 Відповісти
Головне - анонсувати,планувати на майбутне,коли їх в Україні вже не буде.
Беруть приклад с зє!
07.11.2025 21:09 Відповісти
апичатка! Читать не " з 2033 року.", а "з 3033"!
08.11.2025 13:22 Відповісти
Знаючи цього Шмигалевича, якщо його не розстріляти після суду. То в нас літаків не буде і після 3033року
08.11.2025 18:05 Відповісти
 
 