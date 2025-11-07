Плануємо локалізувати виробництво літаків Gripen в Україні з 2033 року, - Шмигаль
Україна домовилась зі Швецією про поставку 150 літаків Saab JAS 39 Gripen, а також локалізацію їх виробництва в Україні з 2033 року.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За результатами домовленості нашого президентом з прем'єр-міністром Швеції вчора ми відпрацювали з Міністерством оборони Швеції уже деталі майбутніх наших домовленостей. 150 "Гріпенів" класу E/F ми домовляємося, що будуть поставлені…
Вчора ж був підписаний відповідний меморандум між одною з українських компаній і компанією СААБ про майбутню локалізацію "Гріпенів" в Україні. Розраховуємо, що з 2033 року "Гріпен" буде значно локалізований в Україні, його виробництво - від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", - розповів Шмигаль під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.
Також, за його словами, розмови йшли і про те, щоб Україна отримала "Гріпени" попереднього класу C/D якомога скоріше.
"Ми наполягаємо, щоб це був 2026 рік, і ведемо перемовини з партнерами про це. А вже виробництво E/F "Гріпена" буде розпочинатися трошечки пізніше, але в дуже близьких межах в будь-якому випадку", - розповів міністр.
Нагадаємо, що 22 жовтня Україна та Швеція підписали угоду про наміри щодо закупівлі від 120 до 150 новітніх винищувачів JAS 39 Gripen E.
