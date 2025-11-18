Европа модернизирует инфраструктуру: НАТО сокращает время переброски войск к границам с РФ до 3-5 дней

Переброска войск НАТО из ключевых портов Западной Европы к восточным границам может длиться до 45 дней, но союзники планируют сократить этот срок до 3–5 дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Почему НАТО не может быстро перебрасывать войска

Проблемы с логистикой оказались особенно острыми после полномасштабного вторжения России в Украину. Страны столкнулись с рядом технических трудностей:

различная ширина железнодорожных путей в ЕС;

устаревшие туннели, непригодные для крупногабаритной техники;

ограничения по массе военной техники на автобанах;

длительные бюрократические процедуры на границах;

недостаточная пропускная способность железнодорожных и автомобильных маршрутов.

Представители Альянса отмечают: политические решения о перемещении войск должны приниматься значительно быстрее. Они напоминают, как западные лидеры долго не верили в планы РФ напасть на Украину, хотя российские войска уже стояли у границ.

Как Европа модернизирует транспортную инфраструктуру

В ЕС признают, что масштаб проблемы только начали осознавать. Исполнительный директор Европейского сообщества железных дорог Альберто Маццола подчеркивает, что многие объекты нуждаются в проверке:

"Нам нужно проверить, какие туннели в Европе пригодны для этого", - отметил он.

Для решения ключевых инфраструктурных ограничений существует несколько проектов и решений:

Эстония, Латвия и Литва запустили проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть;

европейские страны определили около 2800 "узких мест" в инфраструктуре, которые нуждаются в модернизации;

также продолжается работа над своеобразным "военным Шенгеном" - он должен унифицировать правила перемещения войск.

Сейчас Европа усиливает подготовку к быстрому перемещению войск, ведь от этого зависит способность НАТО оперативно реагировать на угрозы на восточном фланге, - резюмирует Financial Times.

Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение ближайших 2-4 лет может решиться на атаку против страны НАТО. Под ударом могут оказаться Латвия, Литва и Эстония.