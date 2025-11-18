Европа модернизирует инфраструктуру: НАТО сокращает время переброски войск к границам с РФ до 3-5 дней
Переброска войск НАТО из ключевых портов Западной Европы к восточным границам может длиться до 45 дней, но союзники планируют сократить этот срок до 3–5 дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.
Почему НАТО не может быстро перебрасывать войска
Проблемы с логистикой оказались особенно острыми после полномасштабного вторжения России в Украину. Страны столкнулись с рядом технических трудностей:
-
различная ширина железнодорожных путей в ЕС;
-
устаревшие туннели, непригодные для крупногабаритной техники;
-
ограничения по массе военной техники на автобанах;
-
длительные бюрократические процедуры на границах;
-
недостаточная пропускная способность железнодорожных и автомобильных маршрутов.
Представители Альянса отмечают: политические решения о перемещении войск должны приниматься значительно быстрее. Они напоминают, как западные лидеры долго не верили в планы РФ напасть на Украину, хотя российские войска уже стояли у границ.
Как Европа модернизирует транспортную инфраструктуру
В ЕС признают, что масштаб проблемы только начали осознавать. Исполнительный директор Европейского сообщества железных дорог Альберто Маццола подчеркивает, что многие объекты нуждаются в проверке:
"Нам нужно проверить, какие туннели в Европе пригодны для этого", - отметил он.
Для решения ключевых инфраструктурных ограничений существует несколько проектов и решений:
- Эстония, Латвия и Литва запустили проект Rail Baltica стоимостью 24 млрд евро для интеграции в общеевропейскую сеть;
- европейские страны определили около 2800 "узких мест" в инфраструктуре, которые нуждаются в модернизации;
- также продолжается работа над своеобразным "военным Шенгеном" - он должен унифицировать правила перемещения войск.
Сейчас Европа усиливает подготовку к быстрому перемещению войск, ведь от этого зависит способность НАТО оперативно реагировать на угрозы на восточном фланге, - резюмирует Financial Times.
Ранее европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что российский диктатор Владимир Путин в течение ближайших 2-4 лет может решиться на атаку против страны НАТО. Под ударом могут оказаться Латвия, Литва и Эстония.
ТРО треба ! Створювати вже зараз...
І бункери де оператори безпілотних систем в безпеці
Бо якщо орки просунуться то вже не вийдуть "дипломатичним шляхом ",