РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11021 посетитель онлайн
Новости РФ готовится к войне против Европы
1 778 17

Франция вводит новую добровольную форму службы из-за угрозы войны с РФ

Во Франции увеличивают количество контрактников

Франция объявила о запуске новой модели добровольного призыва для молодежи, которая должна усилить оборонные возможности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива направлена на подготовку к потенциальному военному противостоянию с Россией в ближайшие годы, пишетLa Tribune.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условия новой добровольной службы

По данным издания, 18-летним добровольцам предлагают следующие условия:

  • проходить службу в течение 10 месяцев с возможностью продления срока;
  • зарплату от €900 до €1 000 ежемесячно;
  • образовательные кредиты ECTS, что позволит без потери года перевестись в любой университет после завершения службы.

Предполагается, что мобилизация добровольцев в случае войны будет происходить исключительно на территории Франции. До 2035 года власти планируют привлечь к программе 50 тысяч человек.

Читайте также: Украина получит французские системы противодействия дронам со встроенным ИИ. ФОТО

Почему Париж усиливает оборону

На данный момент французские вооруженные силы насчитывают 200 тыс. военных и 40 тыс. резервистов, но только 77 тыс. из них пригодны к оперативному развертыванию. По оценке бывшего генерала Винсана Деспортеса, этого хватит, чтобы перекрыть примерно 80 км украинского фронта.

"Страна должна быть готова к возможному столкновению с Россией в течение ближайших 3-4 лет", — ранее заявлял начальник Генштаба Франции.

Ранее мы сообщали, что Брюссель переквалифицирует 600 тыс. работников для работы в оборонке, а НАТО сокращает время переброски войск к границам с РФ до 3-5 дней.

Читайте также: Латвия рассматривает демонтаж железной дороги в Россию

Автор: 

война (1501) россия (98156) Франция (3638) добровольцы (1216)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Тупі французи, потрібно викрадати в армію 50+,та хворих.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:27 Ответить
+3
За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують...

А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
показать весь комментарий
27.11.2025 01:51 Ответить
+2
Краще молодих викрадати.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За даними видання, 18-річним добровольцям пропонують...

А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
показать весь комментарий
27.11.2025 01:51 Ответить
Тупі французи, потрібно викрадати в армію 50+,та хворих.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:27 Ответить
Краще молодих викрадати.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:47 Ответить
Делают вид что что-то делают, не через загрозу кацапии, а потому что европейцы в интернете постоянно их высмеивают за фейковые армии. Европа считает что их должна защищать армия США.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:27 Ответить
DW
У Німеччині хочуть змінити правила призову для тих, хто народився після 2008 року.
Як пише Die Welt, у тисяч таких юнаків, крім громадянства ФРН, є ще паспорти Росії або Казахстану.
Їх перевірять «на вірність конституції».
Як з'ясувала Die Welt, на травень 2022 року в Німеччині проживало 340 859 громадян чоловічої статі 2008 року народження.
При цьому 56 693 таких юнаків, окрім громадянства ФРН, мали одне або кілька інших.
З них у 3691 людини був паспорт Росії, у 1620 - Казахстану.
Ще у 14 463 - Туреччини, у 4141 - Польщі, 3857 - Італії, 1888 - Сербії, 1640 - Марокко.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:33 Ответить
На тлі війни в Україні у потенційних німецьких призовників із громадянством РФ можуть виникнути проблеми, пов'язані з лояльністю та доступом до секретної інформації, пише Die Welt. Як повідомила газеті представниця Міністерства оборони ФРН, для всіх, хто піде на службу добровольцем, «повинна бути проведена перевірка на вірність конституції».

Юрист Фердінанд Вебер вважає, що молодих людей із подвійним громадянством після медогляду, можливо, просто не допустять до служби через виникаючі ризики. У МЗС Німеччини власників подвійного громадянства ФРН і РФ уже давно попереджають, що їм небезпечно їздити до Росії, оскільки їх там можуть призвати до російської армії.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:36 Ответить
У німецькому законі прямо прописано, що якщо громадянин Німеччини, який має громадянство ще однієї країни, вступить до армії цієї країни, він втратить німецьке громадянство.

Міністерство оборони ФРН зробило виняток для громадян Євросоюзу, країн НАТО та деяких інших держав. На Росію, Білорусь, Казахстан або Україну ці винятки не поширюються.
показать весь комментарий
27.11.2025 02:54 Ответить
Сподіваюсь, замість ,,бістро,, молоді французи опанують вили в бік окупанту після входу в їхню країну скрєпної армії. А це цілком може бути. Ще пограйтесь з допомогою Україні трохи. Отримаєте.
показать весь комментарий
27.11.2025 04:00 Ответить
Ога. Армія ворога вовтузиться три роки в двох областях, а тут вони Францію захоплять ))) Вам ніхто нычого не винен. Україна захищає виключно себе. І то пів армії бігає десь
показать весь комментарий
27.11.2025 09:03 Ответить
Що, невже Рено, Пежо не здатні забезпечити іх бусіками? Навіщо такі складнощі?
показать весь комментарий
27.11.2025 04:26 Ответить
Якраз буде кого набрати з 18-22 на захист Франції, цікаво Зеленський за це теж щось отримав?
показать весь комментарий
27.11.2025 04:58 Ответить
а виїзд за кордон їм не пропонують?
показать весь комментарий
27.11.2025 05:19 Ответить
як ні, то молоді французи будуть сидіти в хаті за такі гроші.
в них зовсім непогана хатка.
показать весь комментарий
27.11.2025 05:23 Ответить
Передбачається, що мобілізація добровольців у разі війни відбуватиметься виключно на території Франції Джерело: https://censor.net/ua/n3587242

З ким ви там воювати зібралися круасанмейкери? З повстанцями на Мартініки чи в Новій Каледонії?!!
показать весь комментарий
27.11.2025 08:28 Ответить
До прикладу Іспанія може напасти на Барселону. Бо зовсім там від рук відбились
показать весь комментарий
27.11.2025 08:55 Ответить
 
 