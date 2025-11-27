Франция вводит новую добровольную форму службы из-за угрозы войны с РФ
Франция объявила о запуске новой модели добровольного призыва для молодежи, которая должна усилить оборонные возможности страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива направлена на подготовку к потенциальному военному противостоянию с Россией в ближайшие годы, пишетLa Tribune.
Условия новой добровольной службы
По данным издания, 18-летним добровольцам предлагают следующие условия:
- проходить службу в течение 10 месяцев с возможностью продления срока;
- зарплату от €900 до €1 000 ежемесячно;
- образовательные кредиты ECTS, что позволит без потери года перевестись в любой университет после завершения службы.
Предполагается, что мобилизация добровольцев в случае войны будет происходить исключительно на территории Франции. До 2035 года власти планируют привлечь к программе 50 тысяч человек.
Почему Париж усиливает оборону
На данный момент французские вооруженные силы насчитывают 200 тыс. военных и 40 тыс. резервистов, но только 77 тыс. из них пригодны к оперативному развертыванию. По оценке бывшего генерала Винсана Деспортеса, этого хватит, чтобы перекрыть примерно 80 км украинского фронта.
"Страна должна быть готова к возможному столкновению с Россией в течение ближайших 3-4 лет", — ранее заявлял начальник Генштаба Франции.
Ранее мы сообщали, что Брюссель переквалифицирует 600 тыс. работников для работы в оборонке, а НАТО сокращает время переброски войск к границам с РФ до 3-5 дней.
А наш верховний довбойоб, навпаки, розбазарює мобрезерв заради рейтингів.
У Німеччині хочуть змінити правила призову для тих, хто народився після 2008 року.
Як пише Die Welt, у тисяч таких юнаків, крім громадянства ФРН, є ще паспорти Росії або Казахстану.
Їх перевірять «на вірність конституції».
Як з'ясувала Die Welt, на травень 2022 року в Німеччині проживало 340 859 громадян чоловічої статі 2008 року народження.
При цьому 56 693 таких юнаків, окрім громадянства ФРН, мали одне або кілька інших.
З них у 3691 людини був паспорт Росії, у 1620 - Казахстану.
Ще у 14 463 - Туреччини, у 4141 - Польщі, 3857 - Італії, 1888 - Сербії, 1640 - Марокко.
Юрист Фердінанд Вебер вважає, що молодих людей із подвійним громадянством після медогляду, можливо, просто не допустять до служби через виникаючі ризики. У МЗС Німеччини власників подвійного громадянства ФРН і РФ уже давно попереджають, що їм небезпечно їздити до Росії, оскільки їх там можуть призвати до російської армії.
Міністерство оборони ФРН зробило виняток для громадян Євросоюзу, країн НАТО та деяких інших держав. На Росію, Білорусь, Казахстан або Україну ці винятки не поширюються.
в них зовсім непогана хатка.
З ким ви там воювати зібралися круасанмейкери? З повстанцями на Мартініки чи в Новій Каледонії?!!