Франция вводит новую добровольную форму службы из-за угрозы войны с РФ

Франция объявила о запуске новой модели добровольного призыва для молодежи, которая должна усилить оборонные возможности страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, инициатива направлена на подготовку к потенциальному военному противостоянию с Россией в ближайшие годы, пишетLa Tribune.

Условия новой добровольной службы

По данным издания, 18-летним добровольцам предлагают следующие условия:

проходить службу в течение 10 месяцев с возможностью продления срока;

зарплату от €900 до €1 000 ежемесячно;

образовательные кредиты ECTS, что позволит без потери года перевестись в любой университет после завершения службы.

Предполагается, что мобилизация добровольцев в случае войны будет происходить исключительно на территории Франции. До 2035 года власти планируют привлечь к программе 50 тысяч человек.

Почему Париж усиливает оборону

На данный момент французские вооруженные силы насчитывают 200 тыс. военных и 40 тыс. резервистов, но только 77 тыс. из них пригодны к оперативному развертыванию. По оценке бывшего генерала Винсана Деспортеса, этого хватит, чтобы перекрыть примерно 80 км украинского фронта.

"Страна должна быть готова к возможному столкновению с Россией в течение ближайших 3-4 лет", — ранее заявлял начальник Генштаба Франции.

