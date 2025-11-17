Україна отримає французькі системи протидії дронам з вбудованим ШІ. ФОТО

17 листопада на одній з французьких військових баз компанія Alta Ares продемонструвала свої технології президентам Емманюелю Макрону та Володимиру Зеленському. У фокусі її роботи – розробка рішень для захисту від дронів-камікадзе, зокрема створення ШІ-системи для дронів-перехоплювачів.

Так, 20 жовтня 2025 року система перехоплення Alta Ares успішно пройшла валідацію НАТО на полігоні Французького агентства оборонних закупівель. А вже за десять днів комплекс був розгорнутий в Україні, де збив перші російські дрони типу Shahed.

Французька компанія представила для президентів Макрона та Зеленського оперативні можливості своїх систем в Україні та на східному фланзі НАТО. Вона виступила у межах блоку "Дрони та оборонні технології", презентувавши систему Safe Protection Dome, яка вже кілька місяців працює в умовах реальних бойових дій.

Система перехоплення поєднує тактичні радари Thales та Echodyne із перехоплювачами X-Wing та турбореактивними дронами, розробленими у Франції та Україні.

Комплекс здатний знищувати ворожі БпЛА на відстані до 30 км, а вбудований ШІ термінального наведення підвищує ефективність перехоплення на 35%. Система сумісна з різними радарами та зенітними установками, забезпечуючи захист чутливих об’єктів та критичної інфраструктури.

У першому кварталі 2026 року французька компанія у партнерстві з українським оператором дронів планує локалізувати у Франції повний виробничий цикл для одного з перехоплювачів, якщо отримає підтвердження від уряду України.

Виробництво турбореактивного перехоплювача вже розпочалось. Механізм складається з 85% європейських компонентів, що дозволяє не залежати від китайських акумуляторних батарей.

"Уже через два тижні після проходження валідації НАТО наш комплекс продемонстрував результативність, успішно знищивши російські дрони. Це – підсумок наполегливої роботи наших інженерів у Франції та Україні. Ми щиро вдячні нашим українським і французьким партнерам за довіру та можливість працювати пліч-о-пліч", – зазначив CEO та співзасновник Alta Ares Хедріан Кантер.

Українська компанія-виробник БПЛА-перехоплювачів Tenebris вважає партнерство із Францією дуже цінним. Тут переконані: спільні проєкти демонструють ефективність, швидкість і технологічну зрілість українських розробок у поєднанні з можливостями французької індустрії.

"Ми вже працюємо над локалізацією виробництва на французьких потужностях після отримання експортних дозволів і паралельно розширюємо виробництво в Україні. Це дозволить нам створити стійкий, двонаціональний кластер оборонних технологій, здатний закривати критичні потреби як України, так і наших партнерів у Європі", – сказав CEO компанії Tenebris Богдан Вельма.

Кілька підрозділів французької армії та уряд України вже перебувають у процесі закупівлі систем перехоплення БпЛА. Для масштабування виробництва компанія заручилася підтримкою провідних представників оборонної промисловості.

Про компанії

Alta Ares – французький інтегратор рішень для антидронових систем, заснований в Україні. Компанія має офіси у Франції, Україні та США. Її мета – стати одним із ключових європейських виробників рішень у сфері боротьби з дронами.

Tenebris – українська компанія-виробник БпЛА-перехоплювачів, яка спеціалізується на створенні високотехнологічних рішень для протидії повітряним загрозам.

Для останньої демонстрації був розроблений новий зразок перехоплювача з системою донаведення та повною автоматизацією процесу перехоплення. Назва моделі не розголошується з міркувань безпеки, однак комплекс уже продемонстрував свою ефективність під час міжнародних випробувань і спільних презентацій з європейськими партнерами.