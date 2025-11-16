Німеччина не створюватиме запаси дронів проти РФ, – Пісторіус
Індустрія дронів
Німеччина не створюватиме запаси безпілотників, готуючись до можливої війни з Російською Федерацією, попри те, що війна в Україні продемонструвала важливість такого типу озброєнь.
Про це в інтервʼю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, передає DW.
Він звернув увагу, що дрони швидко старішають, у розробці безпілотників спостерігаються все коротші цикли інновацій.
"Технології кардинально змінюються протягом 2-3 місяців, зокрема у сфері захисту від безпілотників. Тому безглуздо сьогодні накопичувати безпілотники на мільярди євро, які застаріють вже післязавтра", – сказав Пісторіус.
За словами міністра, Німеччина натомість наполягає на розробці нових видів зброї і підготовці оборонної промисловості до можливої війни.
"Разом з компаніями ми забезпечимо, щоб у разі війни ці найсучасніші варіанти озброєнь могли бути зроблені швидко й у великій кількості", – пояснив він.
На думку міністра оборони Німеччини, бронетехніка продовжить відігравати вирішальну роль у майбутньому поряд із дронами.
"Росія виробляє більше "Шахедів" і подібних до них безпілотників, ніж використовує. Війна в Україні демонструє величезну важливість дронів у сучасній війні. Однак і важка техніка продовжить відігравати вирішальну роль. Військові експерти кажуть, що війна майбутнього матиме загальновійськовий характер: із застосуванням гаубиць, танків, літаків, а також кіберпростору та звісно ж безпілотних систем", – сказав Борис Пісторіус.
Якщо немає бажання займатися безпілотниками, війна не забариться
В українській компанії DEVIRO, яка розробляє, проєктує і виготовляє безпілотні літальні апарати та супутнє програмне забезпечення з 2014 року, а також є однією з найбільших у світі компаній за обсягами продажів безпілотників погоджуються з Пісторіусом тільки в одному – робити дрони на склад дійсно не потрібно.
"Розвідники сильно не змінюються і їх можна вдосконалювати. Окрім того, має бути дронова платформа для навчання, тестування, апгрейду постійно. Та й можна проводити військові навчання дрон проти дрону. У Німеччині немає війни – це добре, можна порадіти. Але якщо у Німеччини немає бажання займатися безпілотниками, РФ швидко це змінить", – прокоментували представники компанії для Цензор.НЕТ у межах проєкту "Індустрія дронів".
У Німеччині дискутують про співвідношення дронів та бронетехніки
На початку листопада співзасновник німецького стартапу з виробництва дронів Helsing Гундберт Шерф розкритикував брак дронів у постачанні західної зброї Україні, пише DW.
"Від 80% до 90% втрат з обох боків спричинені безпілотниками", – наголосив менеджер.
Він закликав переглянути пріоритети, оскільки бюджети на бронетехніку, як і раніше, в десятки разів більші, ніж на БпЛА.
"Це не відображає ні досвіду України, ні розвитку подій найближчими роками", – вважає Шерф.
Його висловлювання різко контрастують зі словами голови концерну Rheinmetall – виробника снарядів і бронетехніки. В інтерв'ю Handelsblatt у жовтні Армін Паппергер заявив, що не вважає, ніби дрони повністю замінять танки та БМП на полі бою. За його словами, бойові дії в Україні показують, що "війни, як і раніше, ведуться з використанням бронетехніки та ракет" і "це не зміниться в майбутньому".
"Зараз багато кажуть, що у майбутніх війнах будуть використовуватися лише безпілотники. Я вважаю це безглуздям", – сказав Паппергер.
Нагадаємо, що свого часу схожі думки висловлювали щодо танків. Утім, саме танки допомогли переломити хід Першої світової війни, коли вона набула позиційного характеру.
