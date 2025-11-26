Латвия рассматривает демонтаж железной дороги в Россию

Правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию. Об этом пишут латвийские СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, окончательное решение планируют принять в начале 2026 года.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Планы по демонтажу путей

До конца 2025 года правительство изучит всю информацию о сносе железной дороги на восточной границе. При этом будет учитываться мнение Вооруженных сил Латвии и соседних стран - Литвы и Эстонии.

Читайте также: Европа готовится к возможной войне с Россией, — Вучич

Безопасность и национальные интересы

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность взвешенного подхода:

"Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты", – сказал он.

Демонтаж путей рассматривается в рамках мер по укреплению безопасности восточной границы. Кроме того, Сейм Латвии ускоряет установку противотанковых заграждений, а страна продолжила частичное закрытие воздушного пространства на границах с Россией и Беларусью. Ожидается, что вопрос демонтажа железной дороги будут обсуждать лидеры балтийских стран.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа модернизирует инфраструктуру: НАТО сокращает время переброски войск к границам с РФ до 3-5 дней

Трамп - об угрозах странам Балтии

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.

"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил американский глава.

Недавно мы писали, чтостраны Балтии и Северной Европы заверили в дальнейшей военной поддержке Украины.

Читайте также: Брюссель переквалифицирует 600 тыс. работников для работы в оборонке