Новости РФ готовится к войне против Европы
1 389 15

Латвия рассматривает демонтаж железной дороги в Россию

Латвия может демонтировать железнодорожную колею, ведущую в Россию

Правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию. Об этом пишут латвийские СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, окончательное решение планируют принять в начале 2026 года.

Планы по демонтажу путей

До конца 2025 года правительство изучит всю информацию о сносе железной дороги на восточной границе. При этом будет учитываться мнение Вооруженных сил Латвии и соседних стран - Литвы и Эстонии.

Безопасность и национальные интересы

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность взвешенного подхода:

"Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты", – сказал он.

Демонтаж путей рассматривается в рамках мер по укреплению безопасности восточной границы. Кроме того, Сейм Латвии ускоряет установку противотанковых заграждений, а страна продолжила частичное закрытие воздушного пространства на границах с Россией и Беларусью. Ожидается, что вопрос демонтажа железной дороги будут обсуждать лидеры балтийских стран.

Трамп - об угрозах странам Балтии

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.

"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил американский глава. 

Недавно мы писали, чтостраны Балтии и Северной Европы заверили в дальнейшей военной поддержке Украины.

+9
Ми маємо зробити те ж саме і перейти на евроколію. ********* має бути повністю ізольований.
26.11.2025 22:38 Ответить
+5
Давно пора, поки кацапня на бронЄпоїзі не приїхала...
26.11.2025 22:45 Ответить
+4
Україна ще далеко від таких рішень.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷‍♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦‍♂️
26.11.2025 22:51 Ответить
Ми маємо зробити те ж саме і перейти на евроколію. ********* має бути повністю ізольований.
26.11.2025 22:38 Ответить
👍
26.11.2025 22:59 Ответить
Німці такий перехід у 1941 вже робили на території України на певних територіях , досить успішно здається , тому як захист при бойових діях виглядає досить сумнівно , швидше з політичною метою можна використати. Ну а щодо ізоляції кацапів , то у нас із ними ще десь є діюче залізничне сполучення ?
26.11.2025 23:04 Ответить
P.S. Ми самих себе набагато швидше намагаємося ізолювати у середині країни , знищуючи залізничні колії власними руками . Нещодавно їхав через греблю однієї з ГЕС наших , а там замість залізниці на якій свого часу комісара голікова пристрелили - купи щебеню , райцентр колишній без вантажного залізничного сполучення залишився і стратегічна споруда без можливості доставки великовагових конструкцій . Зате хтось непогано руки нагрів на продажі рейок , тепер шпали збирає та щебінь вивозить . І кацапів не потрібно , свої все знищать ((
26.11.2025 23:13 Ответить
молодці латиші !

зав'яжіть залізничні рейки морським вузлом!
як в дембільському альбомі і це буде ваш останній "дємбєльський акорд"

.
27.11.2025 00:00 Ответить
У лабусів брак металобрухту?
26.11.2025 22:42 Ответить
Давно пора, поки кацапня на бронЄпоїзді не приїхала...
26.11.2025 22:45 Ответить
Та скікі можна розглядати?!
26.11.2025 22:47 Ответить
Мабуть в уряді Латвії дізнались, що пукін вирішив їхати бронепоїздом в Будапешт.
26.11.2025 22:49 Ответить
Україна ще далеко від таких рішень.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷‍♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦‍♂️
26.11.2025 22:51 Ответить
Як не дивно, але тут в США більшість залізниць не елекртифіковано. Це стосується, зокрема, лев'ячої долі пасажирських поїздів, як приміських так і дального сполучення, не кажучи вже про вантажні перевезення (вони не електрифіковані абслоютно ВСІ). Тож я би радив, в умовах війни що склалися і в розрахунку на її (нажаль) ймовірну майбутню ще довгу тривалість, поступово переходити на тепловози. Тепловозам до балди відключення світла чи падіння напруги, а дизельок завжди знайдеться.
26.11.2025 23:51 Ответить
Досить розумно, бо раша зализницями возить зброю і дикунів з гранатами
26.11.2025 22:58 Ответить
Нарешті. 34 роки "телилися", але тепер розглядають можливість правильного рішення.

Естонцям теж дуже треба про таке подумати. Ну і Литві треба "планово" перешити всю залізницю Вільнюс -- Східна Пруссія на 1435 мм.

Аби тільки не було пізно.
26.11.2025 23:04 Ответить
Навпівміра. Треба копати рів по кордону до Балтики шириною в декілька кілометрів.
26.11.2025 23:21 Ответить
До речі, ми це вже давно повинні були зробити.
26.11.2025 23:40 Ответить
 
 