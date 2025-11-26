Латвия рассматривает демонтаж железной дороги в Россию
Правительство Латвии рассматривает возможность полного демонтажа участков железнодорожной линии, ведущих в Россию. Об этом пишут латвийские СМИ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, окончательное решение планируют принять в начале 2026 года.
Планы по демонтажу путей
До конца 2025 года правительство изучит всю информацию о сносе железной дороги на восточной границе. При этом будет учитываться мнение Вооруженных сил Латвии и соседних стран - Литвы и Эстонии.
Безопасность и национальные интересы
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул важность взвешенного подхода:
"Мы не можем исключать ни одного варианта укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты", – сказал он.
Демонтаж путей рассматривается в рамках мер по укреплению безопасности восточной границы. Кроме того, Сейм Латвии ускоряет установку противотанковых заграждений, а страна продолжила частичное закрытие воздушного пространства на границах с Россией и Беларусью. Ожидается, что вопрос демонтажа железной дороги будут обсуждать лидеры балтийских стран.
Трамп - об угрозах странам Балтии
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал риск возможного нападения России на страны Балтии в будущем. По его мнению, Москва "не ищет новой войны" и будет сдержанна.
"Россия будет остановлена" и не будет представлять в будущем угрозы для Балтии и других частей Европы, отметил американский глава.
Недавно мы писали, чтостраны Балтии и Северной Европы заверили в дальнейшей военной поддержке Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зав'яжіть залізничні рейки морським вузлом!
як в дембільському альбомі і це буде ваш останній "дємбєльський акорд"
.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦♂️
Естонцям теж дуже треба про таке подумати. Ну і Литві треба "планово" перешити всю залізницю Вільнюс -- Східна Пруссія на 1435 мм.
Аби тільки не було пізно.