Новости РФ готовится к войне против Европы
Европа готовится к возможной войне с Россией, - Вучич

Европа готовится к войне с РФ. Заявление Вучича

Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа готовится к возможной войне с Россией.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink, информирует Цензор.НЕТ.

Так, сербский лидер прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который сказал, что Франция должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.

Вучич считает, что война между Россией и Европой становится все более вероятной.

"Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом", - отметил он.

По его словам, Сербия оказалась "между молотом и наковальней".

"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся разумно. Мы должны продолжать много инвестировать, чтобы мы могли защитить нашу страну", - подытожил он.

Что предшествовало?

Президент Зеленский заявил, что российский диктатор Путин находится в патовой ситуации, поэтому Россия может напасть на одну из стран Евросоюза еще до завершения войны в Украине.

По данным WSJ, Европа находится в серой зоне между войной и миром из-за вторжения дронов РФ.

Европа (2130) россия (97999) Сербия (416) Вучич Александр (94)
Серби за кого?
12.11.2025 08:23 Ответить
100% за тех,кто бомбил Косово
12.11.2025 08:29 Ответить
Купа лайна ваша Србия.

Україна послідовно не визнавала й не визнає Косово.

А от ср@на Србия не підтримує Україну навіть морально. А всяка србська наволоч їздить до Криму. Тьху на србОв!
12.11.2025 08:55 Ответить
Ну якби вона видиває у світі політичних акул. Доречі, я би погуглив, що вони нам надали. Ви здивуєтеся
12.11.2025 09:10 Ответить
А яким боком Косово до Сербії?
12.11.2025 09:09 Ответить
Вони спочатку подивляться хто буде перемагати.
12.11.2025 08:38 Ответить
у сербії партія війни не така вже й велика і той же вучич, наприклад, до неї і не належить. але там є 500к+ понаїхавшого кацапья, серед яких і бувші вагінерівці. тому із сербами питання відкрите. а от щодо вугрів - то з тими все ясно із ким вони, принаймні, якшо не прибрати жабу.
12.11.2025 09:27 Ответить
вучич ще не волає: путєн ввєді вайска?
12.11.2025 10:10 Ответить
"щоб ми могли захистити нашу країну" - цікаво, від кого будуть захищатися?
12.11.2025 10:21 Ответить
 
 