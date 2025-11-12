Европа готовится к возможной войне с Россией, - Вучич
Президент Сербии Александр Вучич считает, что Европа готовится к возможной войне с Россией.
Об этом он заявил в интервью телеканалу Pink, информирует Цензор.НЕТ.
Так, сербский лидер прокомментировал слова начальника Генштаба ВС Франции Фабьена Мандона, который сказал, что Франция должна быть готова к столкновению с Россией через три-четыре года.
Вучич считает, что война между Россией и Европой становится все более вероятной.
"Это не пустые разговоры. Все готовятся к ней. Об этом заявил генерал, который является чрезвычайно ответственным лицом", - отметил он.
По его словам, Сербия оказалась "между молотом и наковальней".
"Мы должны продолжать укреплять армию. Мы вооружаемся разумно. Мы должны продолжать много инвестировать, чтобы мы могли защитить нашу страну", - подытожил он.
Что предшествовало?
Президент Зеленский заявил, что российский диктатор Путин находится в патовой ситуации, поэтому Россия может напасть на одну из стран Евросоюза еще до завершения войны в Украине.
По данным WSJ, Европа находится в серой зоне между войной и миром из-за вторжения дронов РФ.
Україна послідовно не визнавала й не визнає Косово.
А от ср@на Србия не підтримує Україну навіть морально. А всяка србська наволоч їздить до Криму. Тьху на србОв!