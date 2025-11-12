2 615 10

Європа готується до можливої війни з Росією, - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Pink, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сербський лідер прокоментував слова начальника Генштабу ЗС Франції Фаб'єна Мандона, який сказав, що Франція має бути готовою до зіткнення з Росією через три-чотири роки.

Вучич вважає, що війна між Росією та Європою стає все більш ймовірною.

"Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою", - зазначив він.

За його словами, Сербія опинилася "між молотом і ковадлом".

"Ми повинні продовжувати зміцнювати армію. Ми озброюємося розумно. Ми повинні продовжувати багато інвестувати, щоб ми могли захистити нашу країну", - підсумував він.

Що передувало?

Президент Зеленський заявив, що російський диктатор Путін перебуває у патовій ситуації, тому Росія може напасти на одну з країн Євросоюзу ще до завершення війни в Україні.

За даними WSJ, Європа перебуває в сірій зоні між війною та миром через вторгнення дронів РФ.

Автор: 

Європа (2467) росія (70128) Сербія (435) Вучич Александр (122)
Топ коментарі
+5
Вони спочатку подивляться хто буде перемагати.
12.11.2025 08:38 Відповісти
+3
у сербії партія війни не така вже й велика і той же вучич, наприклад, до неї і не належить. але там є 500к+ понаїхавшого кацапья, серед яких і бувші вагінерівці. тому із сербами питання відкрите. а от щодо вугрів - то з тими все ясно із ким вони, принаймні, якшо не прибрати жабу.
12.11.2025 09:27 Відповісти
+2
Купа лайна ваша Србия.

Україна послідовно не визнавала й не визнає Косово.

А от ср@на Србия не підтримує Україну навіть морально. А всяка србська наволоч їздить до Криму. Тьху на србОв!
12.11.2025 08:55 Відповісти
Серби за кого?
12.11.2025 08:23 Відповісти
100% за тех,кто бомбил Косово
12.11.2025 08:29 Відповісти
Ну якби вона видиває у світі політичних акул. Доречі, я би погуглив, що вони нам надали. Ви здивуєтеся
12.11.2025 09:10 Відповісти
А яким боком Косово до Сербії?
12.11.2025 09:09 Відповісти
вучич ще не волає: путєн ввєді вайска?
12.11.2025 10:10 Відповісти
"щоб ми могли захистити нашу країну" - цікаво, від кого будуть захищатися?
12.11.2025 10:21 Відповісти
Доцілувалися з ху* лом ...ід* оти ...
12.11.2025 10:53 Відповісти
 
 