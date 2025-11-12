Європа готується до можливої війни з Росією, - Вучич

Президент Сербії Александр Вучич вважає, що Європа готується до можливої війни з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Pink, інформує Цензор.НЕТ.

Так, сербський лідер прокоментував слова начальника Генштабу ЗС Франції Фаб'єна Мандона, який сказав, що Франція має бути готовою до зіткнення з Росією через три-чотири роки.

Вучич вважає, що війна між Росією та Європою стає все більш ймовірною.

"Це не порожні балачки. Всі готуються до неї. Про це заявив генерал, який є надзвичайно відповідальною особою", - зазначив він.

За його словами, Сербія опинилася "між молотом і ковадлом".

"Ми повинні продовжувати зміцнювати армію. Ми озброюємося розумно. Ми повинні продовжувати багато інвестувати, щоб ми могли захистити нашу країну", - підсумував він.

Що передувало?

Президент Зеленський заявив, що російський диктатор Путін перебуває у патовій ситуації, тому Росія може напасти на одну з країн Євросоюзу ще до завершення війни в Україні.

За даними WSJ, Європа перебуває в сірій зоні між війною та миром через вторгнення дронів РФ.

