Європа перебуває в сірій зоні між війною та миром через вторгнення дронів РФ, - WSJ

Останніми тижнями Європу охопила хвиля вторгнень дронів, що зупиняють авіарейси та бентежать безпеку критичної інфраструктури.

По це повідомляє The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Німеччині щодня фіксується в середньому три випадки появи безпілотників над військовими об’єктами, підприємствами оборонної промисловості та іншими стратегічними зонами.

Посилення тиску РФ на Європу

Експерти вважають, що такі дії є частиною посиленої кампанії Росії проти Європи у відповідь на підтримку України. Дрони, кібератаки та диверсії дозволяють агресорам діяти непомітно, не провокуючи відкритого конфлікту. "Супротивники розрахували, що можуть ховатися за двозначністю і запереченням, щоб порушувати суверенітет, ігнорувати національні закони та міжнародні норми й займатися такими діями, як політичний тиск, диверсії і навіть вбивства, не викликаючи збройної реакції", - зазначив колишній посадовець ЦРУ Дейв Піттс.

Причина появи дронів над ЄС

Зростання вторгнень дронів пов’язують із ініціативами ЄС, зокрема намірами використати заморожені російські активи для фінансування української армії. Міністри оборони Німеччини та Бельгії зазначають, що безпілотники навмисно картографують об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

Хоча більшість дронів не становлять прямої загрози для людей, їхня присутність поблизу аеропортів серйозно впливає на безпеку польотів. Пасажирські літаки не розраховані на зіткнення з безпілотниками, а навіть невеликий БПЛА може пошкодити кабіну пілота або паливний бак.

Перехоплення дронів

Перехоплення дронів у Європі ускладнюється їхніми невеликими розмірами і низькою висотою польоту. Для цього потрібні відеокамери, радіоприймачі та акустичні датчики, що часто дорого в обслуговуванні. Водночас збивати дрони складно і юридично ризиковано, особливо у густонаселених районах, де відповідальність поділена між військовими та поліцією.

Дрони РФ над Європою

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементом гібридної війни, яку Росія веде проти Європи.

У вересні 2025 року Росія значно посилила гібридні атаки на країни Європи, зокрема членів НАТО, використовуючи дрони та військову авіацію для порушення їхнього повітряного простору.

Вдень 7 вересня вертоліт Росії порушив повітряний кордон Естонії. У Генштабі Сил оборони Естонії розповіли, що вертоліт Мі-8 без дозволу увійшов у повітряний простір країни в районі острова Вайндлоо. Гелікоптер не мав плану польоту, а транспондер був вимкнений.

10 вересня близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір. Частину з них було збито винищувачами НАТО.

Російський дрон проник на 10 км у повітряний простір Румунії, перебуваючи там близько 50 хвилин. Інцидент стався 13 вересня.

Вночі 17 вересня польська прикордонна служба зафіксувала посилену активність білоруських і російських безпілотників, які намагалися порушити повітряний простір Польщі.

Три російські винищувачі МіГ-31 на 12 хвилин увійшли в естонський повітряний простір 19 вересня.

Двічі, 23 та 26 вересня, аеропорт Копенгагена припиняв роботу через виявлення великих дронів поблизу. Аеропорт також використовується, як авіабаза військово-повітряних сил Данії.

Крім того, невідомі дрони були зафіксовані увечері та вночі 24-25 вересня. Група безпілотників літала у районах розташування військових об’єктів Данії.

Під час польотів невідомих безпілотників над аеропортами та військовими об'єктами в Данії в морі поблизу країни помітили корабель ВМФ Росії.

У ніч з 25 на 26 вересня над архіпелагом Карлскруна у Швеції помітили два невідомі безпілотники. Там розташована головна база Військово-морських сил Швеції.

Також невідомий дрон був помічений над гідроелектростанцією неподалік Рованіємі у Фінляндії.

Вдень суботи, 27 вересня,у "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

