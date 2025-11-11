Европа находится в серой зоне между войной и миром из-за вторжения дронов РФ, - WSJ
В последние недели Европу охватила волна вторжений дронов, которые останавливают авиарейсы и угрожают безопасности критической инфраструктуры.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Германии ежедневно фиксируется в среднем три случая появления беспилотников над военными объектами, предприятиями оборонной промышленности и другими стратегическими зонами.
Усиление давления РФ на Европу
Эксперты считают, что такие действия являются частью усиленной кампании России против Европы в ответ на поддержку Украины. Дроны, кибератаки и диверсии позволяют агрессорам действовать незаметно, не провоцируя открытого конфликта. "Противники рассчитали, что могут скрываться за двусмысленностью и отрицанием, чтобы нарушать суверенитет, игнорировать национальные законы и международные нормы и заниматься такими действиями, как политическое давление, диверсии и даже убийства, не вызывая вооруженной реакции", - отметил бывший чиновник ЦРУ Дэйв Питтс.
Причина появления дронов над ЕС
Рост вторжений дронов связывают с инициативами ЕС, в частности намерениями использовать замороженные российские активы для финансирования украинской армии. Министры обороны Германии и Бельгии отмечают, что беспилотники намеренно картографируют объекты военной и гражданской инфраструктуры.
Хотя большинство дронов не представляют прямой угрозы для людей, их присутствие вблизи аэропортов серьезно влияет на безопасность полетов. Пассажирские самолеты не рассчитаны на столкновение с беспилотниками, а даже небольшой БПЛА может повредить кабину пилота или топливный бак.
Перехват дронов
Перехват дронов в Европе осложняется их небольшими размерами и низкой высотой полета. Для этого нужны видеокамеры, радиоприемники и акустические датчики, которые часто дорого обходятся в обслуживании. В то же время сбивать дроны сложно и юридически рискованно, особенно в густонаселенных районах, где ответственность разделена между военными и полицией.
Дроны РФ над Европой
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что систематические нарушения воздушного пространства стран ЕС российскими дронами являются элементом гибридной войны, которую Россия ведет против Европы.
В сентябре 2025 года Россия значительно усилила гибридные атаки на страны Европы, в частности членов НАТО, используя дроны и военную авиацию для нарушения их воздушного пространства.
Днем 7 сентября вертолет России нарушил воздушную границу Эстонии. В Генштабе Сил обороны Эстонии рассказали, что вертолет Ми-8 без разрешения вошел в воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Вертолет не имел плана полета, а транспондер был выключен.
10 сентября около 20 российских дронов вторглись в польское воздушное пространство. Часть из них была сбита истребителями НАТО.
Российский дрон проник на 10 км в воздушное пространство Румынии, находясь там около 50 минут. Инцидент произошел 13 сентября.
Ночью 17 сентября польская пограничная служба зафиксировала усиленную активность белорусских и российских беспилотников, которые пытались нарушить воздушное пространство Польши.
Три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вошли в эстонское воздушное пространство 19 сентября.
Дважды, 23 и 26 сентября, аэропорт Копенгагена прекращал работу из-за обнаружения крупных дронов поблизости. Аэропорт также используется как авиабаза военно-воздушных сил Дании.
Кроме того, неизвестные дроны были зафиксированы вечером и ночью 24-25 сентября. Группа беспилотников летала в районах расположения военных объектов Дании.
Во время полетов неизвестных беспилотников над аэропортами и военными объектами в Дании в море вблизи страны заметили корабль ВМФ России.
В ночь с 25 на 26 сентября над архипелагом Карлскруна в Швеции заметили два неизвестных беспилотника. Там расположена главная база Военно-морских сил Швеции.
Также неизвестный дрон был замечен над гидроэлектростанцией недалеко от Рованиеми в Финляндии.
Днем в субботу, 27 сентября, в "Схипхол" – главном аэропорту Нидерландов закрывали взлетную полосу примерно на 45 минут после того, как там заметили дрон.
