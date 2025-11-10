РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10285 посетителей онлайн
Новости Угроза рф для Европы
2 043 34

Россия может напасть на страну ЕС до завершения войны в Украине, - Зеленский

Зеленский предупредил о возможном нападении РФ на ЕС

Российский диктатор Владимир Путин находится в патовой ситуации, поэтому Россия может напасть на одну из стран Евросоюза еще до завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовое положение. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории", - сказал Зеленский в интервью Guardian.

"Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может уйти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно", - добавил украинский президент.

РФ уже ведет гибридную войну против Европы

Зеленский связал серию последних инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточноевропейских стран-членов НАТО - Польши, Румынии, Эстонии, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.

По его словам, Россия уже ведет "гибридную войну против Европы" и проверяет на прочность красные линии НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа должна действовать - иначе война в Украине будет длиться вечно, - бывший генсек НАТО Расмуссен

Автор: 

война (1485) Европа (2128) Зеленский Владимир (22524) путин владимир (32439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
не слабий приход ....... кончай з наркотою лідоре
показать весь комментарий
10.11.2025 06:55 Ответить
+7
Воно й вночі роздає інтерв'ю...коли вже пельку йому заткнуть!

Країна під обстрілами, люди гинуть, немає електрики, води - а воно інтерв'ю роздає...дике бажання - щоб воно знову жило у КР. Разом із сім'єю. А також з мамою Римою й татом Сашею. А по телевізору щоб невпинно крутили слугу наріду, і польську версію теж! А по радіо, примусово, 95 квартал щоб гавкав.
показать весь комментарий
10.11.2025 07:01 Ответить
+5
показать весь комментарий
10.11.2025 06:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не слабий приход ....... кончай з наркотою лідоре
показать весь комментарий
10.11.2025 06:55 Ответить
Походу нова партія була.
показать весь комментарий
10.11.2025 07:02 Ответить
"Истину вам говорю - 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось!!!"
показать весь комментарий
10.11.2025 07:28 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 07:31 Ответить
а якби на його місці був би, якийсь всесвітній дурачьок
показать весь комментарий
10.11.2025 06:57 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 07:18 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2025 06:59 Ответить
Ти шо - през Європи? - для чого ці балачки?
показать весь комментарий
10.11.2025 07:00 Ответить
Потрібно ж чимсь занятись, чи краще, щоб знову на піаніно зіграв?
показать весь комментарий
10.11.2025 07:07 Ответить
Не по Сенці шапка - йому б за Україну турбуватись
показать весь комментарий
10.11.2025 07:17 Ответить
Так турбується! Великий мислитель
показать весь комментарий
10.11.2025 07:21 Ответить
Дяккю за картинку - всім рідним/знайомим розіслала)))) ранковий бодрячок, без світла - але з трамваями..
показать весь комментарий
10.11.2025 07:30 Ответить
Воно й вночі роздає інтерв'ю...коли вже пельку йому заткнуть!

Країна під обстрілами, люди гинуть, немає електрики, води - а воно інтерв'ю роздає...дике бажання - щоб воно знову жило у КР. Разом із сім'єю. А також з мамою Римою й татом Сашею. А по телевізору щоб невпинно крутили слугу наріду, і польську версію теж! А по радіо, примусово, 95 квартал щоб гавкав.
показать весь комментарий
10.11.2025 07:01 Ответить
Дуже смішно виглядало "відключення світла" під час його інтервью. Типу навіть "лідер" без світла сидить, як і прості люди... Хоча, може його прихильники в це і повірять.
показать весь комментарий
10.11.2025 07:07 Ответить
Я цю гидоту не дивлюсь...через несприймання реклами, дивлюсь все у записі, тому й найвеличнішого перемотую🤫
показать весь комментарий
10.11.2025 07:19 Ответить
А, стосовно відключення в нього - вся банківська з бункерами, ще з часів 2 світової обладнані всілякими генераторами, сховищами води, їдла, виїздами, виходами, є гараж, апартаменти зі всіма зручностями. Там навіть зал для збиговиськ з килимовими доріжками! Комаров й половини не показав..
показать весь комментарий
10.11.2025 07:26 Ответить
Не забувайте про "ледь теплу "мівіну""
показать весь комментарий
10.11.2025 08:32 Ответить
Це моє улюблене!)))))
показать весь комментарий
10.11.2025 08:40 Ответить
Тобто цій країні так само треба готуватися до шашликів..
показать весь комментарий
10.11.2025 07:04 Ответить
єврєйській мальчік позорить народ.і не тільки богоізбранний.
показать весь комментарий
10.11.2025 07:15 Ответить
В рашофюрера зараз мільйонна армія. А найбільша армія НАТО у Європі зараз у поляків 250 тис. У Британії взагалі то 150 тис! Чому не спробувати? Поки Трамп гарно з ним балакає?
показать весь комментарий
10.11.2025 07:32 Ответить
кацапи не будуть нападати на польщу, вони нападуть на якусь слабку країну, а армія польщі залишится в польщі.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:59 Ответить
Ванга
показать весь комментарий
10.11.2025 07:38 Ответить
Можна б було не публікувати це зранку, весь день зраскудили, нє дєлайтє нам нєрви гундосікамі с утра
показать весь комментарий
10.11.2025 08:07 Ответить
Відносьтесь до цього спокійно...сплюньте й випийте кавусю) воно не вартує наших нервів.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:45 Ответить
ЗЕзедент Мира!
показать весь комментарий
10.11.2025 08:26 Ответить
Опять пианино утром ему что-то прищимило.
Зеленский не видел подготовку войск россии к нападению на его страну, а тут он видит через тысячи километров нападение россии на другую страну, не называя ее.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:33 Ответить
Вангує, провісник...!
Під своїм носом не бачив, що на країну готується вторгнення, а зараз бачить загрозу для Європи.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:35 Ответить
А може й бачить. Бо на болотах давно ніякої логіки.
Але все воно в Божих руках
Хай би краще Богу ночами молився
показать весь комментарий
10.11.2025 09:05 Ответить
Чим не лукашенко? Страшить ЄС від імені пуціна?
показать весь комментарий
10.11.2025 08:39 Ответить
А почему бы и нет? Прибалтика вряд ли сумеет долго сопротивляться.А гарантии НАТО то так.Озабоченость конечно проявят.Но не более.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:56 Ответить
26 листопада 2021

Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
показать весь комментарий
10.11.2025 08:58 Ответить
Вони ойропу напружують щоб не допомагала, а про свій захист думала
показать весь комментарий
10.11.2025 09:01 Ответить
Зеанонси з точністю до навпаки.
Ні один анонс його не справдився.
Зегидота годує людей анонсами,краще би анонс приходу до влади залишався лише анонсом.
показать весь комментарий
10.11.2025 09:04 Ответить
 
 