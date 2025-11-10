Россия может напасть на страну ЕС до завершения войны в Украине, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин находится в патовой ситуации, поэтому Россия может напасть на одну из стран Евросоюза еще до завершения войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.
"Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовое положение. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории", - сказал Зеленский в интервью Guardian.
"Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может уйти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно", - добавил украинский президент.
РФ уже ведет гибридную войну против Европы
Зеленский связал серию последних инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточноевропейских стран-членов НАТО - Польши, Румынии, Эстонии, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.
По его словам, Россия уже ведет "гибридную войну против Европы" и проверяет на прочность красные линии НАТО.
Країна під обстрілами, люди гинуть, немає електрики, води - а воно інтерв'ю роздає...дике бажання - щоб воно знову жило у КР. Разом із сім'єю. А також з мамою Римою й татом Сашею. А по телевізору щоб невпинно крутили слугу наріду, і польську версію теж! А по радіо, примусово, 95 квартал щоб гавкав.
Зеленский не видел подготовку войск россии к нападению на его страну, а тут он видит через тысячи километров нападение россии на другую страну, не называя ее.
Під своїм носом не бачив, що на країну готується вторгнення, а зараз бачить загрозу для Європи.
Але все воно в Божих руках
Хай би краще Богу ночами молився
Президент Володимир Зеленський заявив, що бізнесмен Рінат Ахметов може бути причетним до підготовки державного перевороту за участі Росії.
Ні один анонс його не справдився.
Зегидота годує людей анонсами,краще би анонс приходу до влади залишався лише анонсом.