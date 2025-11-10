Россия может напасть на страну ЕС до завершения войны в Украине, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин находится в патовой ситуации, поэтому Россия может напасть на одну из стран Евросоюза еще до завершения войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.

"Путин находится в безвыходной ситуации с точки зрения реального успеха. Для него это скорее патовое положение. Поэтому эти неудачи могут побудить его искать другие территории", - сказал Зеленский в интервью Guardian.

"Я так считаю. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме по поводу того, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может уйти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно", - добавил украинский президент.

РФ уже ведет гибридную войну против Европы

Зеленский связал серию последних инцидентов, когда российские дроны и истребители нарушали границы восточноевропейских стран-членов НАТО - Польши, Румынии, Эстонии, с тем, что Россия не смогла достичь значительного прогресса на фронте в Украине.

По его словам, Россия уже ведет "гибридную войну против Европы" и проверяет на прочность красные линии НАТО.

