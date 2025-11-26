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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Латвія розглядає демонтаж залізниці до Росії

Латвія може демонтувати залізничну колію, що веде до Росії

Уряд Латвії розглядає можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії. Про це пишуть латвійські медіа

Як повідомляє Цензор.НЕТ, остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

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Плани щодо демонтажу колій

До кінця 2025 року уряд вивчить усю інформацію про знесення залізниці на східному кордоні. При цьому враховуватимуть думку Збройних сил Латвії та сусідніх країн — Литви та Естонії.

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Безпека та національні інтереси

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості зваженого підходу:

"Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення повинні прийматися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", – сказав він.

Демонтаж колії розглядають у межах заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Крім того, Сейм Латвії прискорює встановлення протитанкових загороджень, а країна продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з Росією та Білоруссю. Очікується, що питання демонтажу залізниці обговорюватимуть лідери балтійських країн.

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Трамп - про загрози країнам Балтії

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.

"Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи, зазначив американський глава. 

Нещодавно ми писали, що країни Балтії та Північної Європи запевнили у подальшій військовій підтримці України.

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Автор: 

війна (1640) залізниця (1734) Латвія (1495) Балтія (406) росія (70353)
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Топ коментарі
+27
Ми маємо зробити те ж саме і перейти на евроколію. ********* має бути повністю ізольований.
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26.11.2025 22:38 Відповісти
+15
Давно пора, поки кацапня на бронЄпоїзі не приїхала...
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26.11.2025 22:45 Відповісти
+12
Україна ще далеко від таких рішень.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷‍♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦‍♂️
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26.11.2025 22:51 Відповісти
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Ми маємо зробити те ж саме і перейти на евроколію. ********* має бути повністю ізольований.
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26.11.2025 22:38 Відповісти
👍
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26.11.2025 22:59 Відповісти
Німці такий перехід у 1941 вже робили на території України на певних територіях , досить успішно здається , тому як захист при бойових діях виглядає досить сумнівно , швидше з політичною метою можна використати. Ну а щодо ізоляції кацапів , то у нас із ними ще десь є діюче залізничне сполучення ?
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26.11.2025 23:04 Відповісти
P.S. Ми самих себе набагато швидше намагаємося ізолювати у середині країни , знищуючи залізничні колії власними руками . Нещодавно їхав через греблю однієї з ГЕС наших , а там замість залізниці на якій свого часу комісара голікова пристрелили - купи щебеню , райцентр колишній без вантажного залізничного сполучення залишився і стратегічна споруда без можливості доставки великовагових конструкцій . Зате хтось непогано руки нагрів на продажі рейок , тепер шпали збирає та щебінь вивозить . І кацапів не потрібно , свої все знищать ((
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26.11.2025 23:13 Відповісти
Колія досі кацапська, але ми маємо зробити так щоб в Україні все кацапське закінчувалось і починалась Європа. Це їх дуже засмутить.
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27.11.2025 05:07 Відповісти
молодці латиші !

зав'яжіть залізничні рейки морським вузлом!
як в дембільському альбомі і це буде ваш останній "дємбєльський акорд"

.
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27.11.2025 00:00 Відповісти
В голові твоїй дерев'яній брак сірого мозку дебіл.....
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27.11.2025 06:17 Відповісти
Давно пора, поки кацапня на бронЄпоїзі не приїхала...
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26.11.2025 22:45 Відповісти
Та скікі можна розглядати?!
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26.11.2025 22:47 Відповісти
Мабуть в уряді Латвії дізнались, що пукін вирішив їхати бронепоїздом в Будапешт.
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26.11.2025 22:49 Відповісти
Україна ще далеко від таких рішень.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷‍♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦‍♂️
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26.11.2025 22:51 Відповісти
Як не дивно, але тут в США більшість залізниць не елекртифіковано. Це стосується, зокрема, лев'ячої долі пасажирських поїздів, як приміських так і дального сполучення, не кажучи вже про вантажні перевезення (вони не електрифіковані абслоютно ВСІ). Тож я би радив, в умовах війни що склалися і в розрахунку на її (нажаль) ймовірну майбутню ще довгу тривалість, поступово переходити на тепловози. Тепловозам до балди відключення світла чи падіння напруги, а дизельок завжди знайдеться.
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26.11.2025 23:51 Відповісти
Досить розумно, бо раша зализницями возить зброю і дикунів з гранатами
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26.11.2025 22:58 Відповісти
Нарешті. 34 роки "телилися", але тепер розглядають можливість правильного рішення.

Естонцям теж дуже треба про таке подумати. Ну і Литві треба "планово" перешити всю залізницю Вільнюс -- Східна Пруссія на 1435 мм.

Аби тільки не було пізно.
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26.11.2025 23:04 Відповісти
Навпівміра. Треба копати рів по кордону до Балтики шириною в декілька кілометрів.
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26.11.2025 23:21 Відповісти
Так.
На практиці це може бути як заболочення територій за допомогою системи дамб та каналів .
От тільки у них і так мало землі. Тому треба такі лінії вглиб мордору , по 15 - 20 км шириною, не менше
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27.11.2025 01:25 Відповісти
До речі, ми це вже давно повинні були зробити.
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26.11.2025 23:40 Відповісти
Не гайте часу!! Та Створюйте ССО, загони мінування, ТРО тощо
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27.11.2025 01:23 Відповісти
Яка така євроколія?? А як тоді контрабандний кругляк, метал та вугілля до расєї гоняти?? Не єдиним Енергоатомом годуються діти можновладців у Монако! Вони,що там,голодувати у віллах повинні???
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27.11.2025 06:40 Відповісти
 
 