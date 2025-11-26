Латвія розглядає демонтаж залізниці до Росії
Уряд Латвії розглядає можливість повного демонтажу ділянок залізничної лінії, що ведуть до Росії. Про це пишуть латвійські медіа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.
Плани щодо демонтажу колій
До кінця 2025 року уряд вивчить усю інформацію про знесення залізниці на східному кордоні. При цьому враховуватимуть думку Збройних сил Латвії та сусідніх країн — Литви та Естонії.
Безпека та національні інтереси
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголосив на важливості зваженого підходу:
"Ми не можемо виключати жодного варіанту зміцнення національної оборони та безпеки, але такі рішення повинні прийматися з урахуванням термінів і обсягу робіт, а також оцінки їхнього впливу на різні соціально-економічні аспекти", – сказав він.
Демонтаж колії розглядають у межах заходів зі зміцнення безпеки східного кордону. Крім того, Сейм Латвії прискорює встановлення протитанкових загороджень, а країна продовжила часткове закриття повітряного простору на кордонах з Росією та Білоруссю. Очікується, що питання демонтажу залізниці обговорюватимуть лідери балтійських країн.
Трамп - про загрози країнам Балтії
Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував ризик можливого нападу Росії на країни Балтії в майбутньому. На його думку, Москва "не шукає нової війни" та буде стримана.
"Росія буде зупинена" і не становитиме в майбутньому загрози для Балтії та інших частин Європи, зазначив американський глава.
Нещодавно ми писали, що країни Балтії та Північної Європи запевнили у подальшій військовій підтримці України.
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зав'яжіть залізничні рейки морським вузлом!
як в дембільському альбомі і це буде ваш останній "дємбєльський акорд"
.
Як морально так і інтелектуально (без образ🤷♂️).
В Україні годинами немає світла, а Володя Зеленський радісно заявляє про купівлю 55 електровозів у Франції.🤦♂️
Естонцям теж дуже треба про таке подумати. Ну і Литві треба "планово" перешити всю залізницю Вільнюс -- Східна Пруссія на 1435 мм.
Аби тільки не було пізно.
На практиці це може бути як заболочення територій за допомогою системи дамб та каналів .
От тільки у них і так мало землі. Тому треба такі лінії вглиб мордору , по 15 - 20 км шириною, не менше