РУС
Новости Мирный план США
549 8

Реальный "мирный план" состоит из двух основных элементов - давление на Россию и поддержка Украины, - Цахкна

Маргус, Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что любой потенциальный план мирного урегулирования, даже если его согласуют США, Украина и страны Европы, будет иметь смысл только при условии, что российский президент Владимир Путин изменит свои цели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам министра, реальный мирный план состоит из двух основных элементов: максимального давления на Россию и дальнейшей поддержки Украины. Он подчеркнул, что Путин не комментирует предложенные инициативы и не демонстрирует никаких признаков готовности отказаться от своих агрессивных намерений.

"Но пока он не проявляет готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", - подчеркнул Цахкна.

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Автор: 

США (28418) Цахкна Маргус (97) война в Украине (7011)
Ну і цей мирний план працює і приносить мирні результати, так?
27.11.2025 11:13 Ответить
Такий план тиску на агресора може спрацювати при довгострокових злагоджених діях. У кацапів економіка вже все, ФНБ у цьому році теж закінчився, дому вони теж починають сипатись.

А от політика заохочення і умиротворення агресора плюшками і тиску на жертву агресії ніколи не працювала і не може працювати принципово. Нагадую, що така політика призвела до Другої Світової Війни.
27.11.2025 11:51 Ответить
Тиск на Кацапію це віддача територій "в оренду", кацапський язик державний, зменшення армії, повернення статусу кацапській церкві, відмова від НАТО та ЄС, чи це елемент допомоги Україні? Зельоні б вже якось пояснили свою згоду на ці "елементи".
27.11.2025 11:18 Ответить
... матиме сенс лише за умови, що російський президент Володимир Путін змінить свої цілі та віддасть Європі задарма таймирську нафту.
27.11.2025 11:23 Ответить
Харе маячню валити, кацап. Ніхто ваші ресурси задарма не хоче відібрати. Їх купували за чесні гроші і купували б і далі, якби ви не полізли захоплювати чуже.
27.11.2025 11:53 Ответить
Реальний мир план - це знищення росії всім світом! Але хто ж на це піде?
27.11.2025 11:26 Ответить
А конкретніше, Уася, реальні кроки треба, а не ця болтологія від балтійських тигрів
27.11.2025 12:35 Ответить
так роби, Ууасся, а то тілько в коментах борзе.
27.11.2025 12:42 Ответить
 
 