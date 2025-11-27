Реальный "мирный план" состоит из двух основных элементов - давление на Россию и поддержка Украины, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что любой потенциальный план мирного урегулирования, даже если его согласуют США, Украина и страны Европы, будет иметь смысл только при условии, что российский президент Владимир Путин изменит свои цели.

По словам министра, реальный мирный план состоит из двух основных элементов: максимального давления на Россию и дальнейшей поддержки Украины. Он подчеркнул, что Путин не комментирует предложенные инициативы и не демонстрирует никаких признаков готовности отказаться от своих агрессивных намерений.

"Но пока он не проявляет готовности к этому и не комментирует сам план. Поэтому я считаю, что мы все еще далеки от мира", - подчеркнул Цахкна.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

