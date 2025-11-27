РУС
Новости Мирный план США
Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

Что говорят в парламенте о мирных переговорах? Заявление Чернева

Украина вступила в переговорный процесс и показала, что готова к переговорам, но не к миру любой ценой.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "28 пунктов: мир, от которого пахнет поражением".

По словам парламентария, Украина идет на компромиссы, но не в принципиальных вещах.

"Мы уже достаточно давно находимся в таком тупике. Каждый раз, когда мы подходим к переговорам, слышим с российской стороны одно и то же: цели так называемого "своего" должны быть достигнуты. Но ведь они могут их замаскировать, например, демилитаризацию под снижение численности нашей армии.

Здесь тоже интересный момент. Потому что, с одной стороны, никто не должен нам указывать, какими должны быть ВСУ. С другой - можно логично предположить, что после завершения войны мы все же естественно подойдем к этому сокращению, ведь не можем держать столько военных, да и нет смысла. Какую-то часть из них нужно перевести в мобилизационный резерв", - отметил он.

Читайте также: Сын Трампа заявил, что все критики Виткоффа "хотят провала любого мирного соглашения" по Украине

Переговоры

Чернев считает, что переговорный процесс может затянуться.

"Сначала от нас требовали подписать документ до 27 ноября. Но уже сроки сдвинулись. Мы же помним, что вообще война должна была закончиться на следующий день после избрания Трампа президентом. С тех пор прошел почти год.

Поэтому переговоры могут продвигаться медленно. Поэтому сейчас мы максимально работаем с нашими европейскими партнерами как в вопросе их политической позиции, так и в отношении дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины. Мы должны быть готовы, что завтра ничего не закончится", - добавил нардеп.

Полный материал с комментариями нардепов и дипломатов о "мирном плане" США читайте по ссылке.

Читайте: Реальный "мирный план" состоит из двух основных элементов - давление на Россию и поддержка Украины, - Цахкна

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также: Представители спецслужб Украины и России обсудили "деликатные вопросы" в Абу-Даби, - Ушаков

Ну звісно, бо чим менше спішиш, ти більше можна за цей час вкрасти. А життя українців - то вже таке, другорядне.
27.11.2025 12:26
мы знаем, чьи вы слуги и какого народа
27.11.2025 12:21
Кому війна, а кому можливість збагачуватися. Треба ж так людямь мізки засирати,щоб вони думали що війну не треба закінчувати. Хоча всі адекватні знають,що краще поганий мир ніж хороша війна.
27.11.2025 12:29
мы знаем, чьи вы слуги и какого народа
27.11.2025 12:21
ви там не спішіть, а ми триматимемо фронт.
27.11.2025 12:24
Переговори з рашистами окупантами та вбивцями українців про капітуляцію, це те що треба "слугам іуди" зелі.
Продати Україну пуйлу це мрія цих зелених гнид.
27.11.2025 12:27
ніхто не зможе змусити тебе добровільно скласти зброю, звісно, якщо ти її до рук взяв.
27.11.2025 12:29
А їм і не треба ніяких переговорів, тож і так їх все влаштовує. Більше того,будуть затягувати і саботувати переговори.
27.11.2025 12:31
Кому війна, а кому можливість збагачуватися. Треба ж так людямь мізки засирати,щоб вони думали що війну не треба закінчувати. Хоча всі адекватні знають,що краще поганий мир ніж хороша війна.
з часом Україна поверне території,якщо будуть патріоти президенти а людьське життя вже ніхто не поверне.
27.11.2025 12:50
о, а як ви будете повертати території, без витрат, в т.ч. людських?
27.11.2025 13:04
Ще ліпше сказав голова вр Стефанчук: до звільнення Криму.
Або про вибори треба забути в їх уявленні,принаймні,допоки колесо історії не прокрутиться до 91-го з новим розвалом імперії і створенням нових держав,а до цього переписати шкільні підручники історії і не шкільні,які вони були герої на чолі з АліБаба і Боневтіком.
27.11.2025 12:31
А чужинець умєров думає інакше і називається секретарем РНБО України і чомусь займає цю посаду і досі!
27.11.2025 12:36
як не прикро, але чужинці тепер ми на цій землі.
27.11.2025 12:48
Звісно повільно, 30 тисяч в місяць, всього десь до 4 млн, то так десь років 10 і йтиме.
27.11.2025 12:47
Ці зелені гниди будуть тягнути до останнього (треба ж ще багато двушек переправити) сама антиукраїнська влада за 35 років незалежності
27.11.2025 12:54
Это что за гусь ?ЭкспарикмахХер?
27.11.2025 13:07
Що, ще не всі двушки в Маскву відіслали? Нічого, як Трамп вам, мерзотам корупційним, під хвіст батогом дасть через НАБУ, то пришвидчитесь.
27.11.2025 13:10
На даний момент у цій ситуації ЗЕ не влаштовуватимуть будь - які пропозиції , знаючи що після мирного підписання миттєво почнуться вибори .
