Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

Украина вступила в переговорный процесс и показала, что готова к переговорам, но не к миру любой ценой.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Егор Чернев, говорится в материале Цензор.НЕТ "28 пунктов: мир, от которого пахнет поражением".

По словам парламентария, Украина идет на компромиссы, но не в принципиальных вещах.

"Мы уже достаточно давно находимся в таком тупике. Каждый раз, когда мы подходим к переговорам, слышим с российской стороны одно и то же: цели так называемого "своего" должны быть достигнуты. Но ведь они могут их замаскировать, например, демилитаризацию под снижение численности нашей армии.

Здесь тоже интересный момент. Потому что, с одной стороны, никто не должен нам указывать, какими должны быть ВСУ. С другой - можно логично предположить, что после завершения войны мы все же естественно подойдем к этому сокращению, ведь не можем держать столько военных, да и нет смысла. Какую-то часть из них нужно перевести в мобилизационный резерв", - отметил он.

Переговоры

Чернев считает, что переговорный процесс может затянуться.

"Сначала от нас требовали подписать документ до 27 ноября. Но уже сроки сдвинулись. Мы же помним, что вообще война должна была закончиться на следующий день после избрания Трампа президентом. С тех пор прошел почти год.

Поэтому переговоры могут продвигаться медленно. Поэтому сейчас мы максимально работаем с нашими европейскими партнерами как в вопросе их политической позиции, так и в отношении дальнейшей финансовой и военной поддержки Украины. Мы должны быть готовы, что завтра ничего не закончится", - добавил нардеп.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

