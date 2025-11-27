Готовится новая встреча переговорных команд Украины и США, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
Во время пресс-конференции Сибига прокомментировал заявление главы ОП Андрея Ермака о визите на этой неделе министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла в Киев, во время которого должны быть финализированы шаги по прекращению войны в Украине.
"Следует ожидать встречи переговорных команд", – ответил он.
По словам Сибиги, ожидания Украины – это конкретные результаты.
Также он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне: встрече президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.
"Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", – подытожил Сибига.
Мирный план
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
Мабуть, якийсь дрібний клерк епохи д'Єрмака.
Він їх веде?