Готовится новая встреча переговорных команд Украины и США, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Во время пресс-конференции Сибига прокомментировал заявление главы ОП Андрея Ермака о визите на этой неделе министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла в Киев, во время которого должны быть финализированы шаги по прекращению войны в Украине.

"Следует ожидать встречи переговорных команд", – ответил он.

По словам Сибиги, ожидания Украины – это конкретные результаты.

Также он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне: встрече президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.

"Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", – подытожил Сибига.

Мирный план

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.

Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.

По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

