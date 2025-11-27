РУС
Готовится новая встреча переговорных команд Украины и США, - Сибига

Сибига анонсировал новую встречу переговорных команд Украины и США

Глава МИД Андрей Сибига сообщил, что в ближайшее время состоится встреча переговорных команд Украины и США по урегулированию российско-украинской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

Во время пресс-конференции Сибига прокомментировал заявление главы ОП Андрея Ермака о визите на этой неделе министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла в Киев, во время которого должны быть финализированы шаги по прекращению войны в Украине.

"Следует ожидать встречи переговорных команд", – ответил он.

По словам Сибиги, ожидания Украины – это конкретные результаты.

Также он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в контактах на высшем уровне: встрече президента Владимира Зеленского с его американским визави Дональдом Трампом.

"Потому что есть вопросы, наиболее чувствительные вопросы, которые могут быть обсуждены только на уровне лидеров", – подытожил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл

Мирный план

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Завтра ничего не закончится. Переговорный процесс будет идти медленно, - "слуга народа" Чернев

Автор: 

Трамп Дональд (7161) Сибига Андрей (708) Дрисколл Дэниел Патрик (10)
Топ комментарии
+4
Сибіга це натуральне лайно, якого його ж господар іуда відсторонив від переговорів, а це лайно і далі лиже зад свому іуді зелі.
27.11.2025 12:47 Ответить
+3
Забула. А хто такий Себіга? Ще один речник оп?
27.11.2025 12:45 Ответить
+3
всі ці зустрічі, плани, пункти - до сраки. рашку зупинять реальні санкції і удари по москві
27.11.2025 12:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Забула. А хто такий Себіга? Ще один речник оп?
27.11.2025 12:45 Ответить
Сибіга це натуральне лайно, якого його ж господар іуда відсторонив від переговорів, а це лайно і далі лиже зад свому іуді зелі.
27.11.2025 12:47 Ответить
Заглянув сюди, щоб поставити те саме питання)
Мабуть, якийсь дрібний клерк епохи д'Єрмака.
показать весь комментарий
27.11.2025 13:12 Ответить
всі ці зустрічі, плани, пункти - до сраки. рашку зупинять реальні санкції і удари по москві
27.11.2025 12:45 Ответить
Якщо почнуть бити по Москві, то куди ж тоді "двушки" засилати?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:50 Ответить
Сцать тампону в уши, как это делает московия и параллельно уничтожать московитских оккупантов. Тампона нужно переждать.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:47 Ответить
💯
показать весь комментарий
27.11.2025 13:24 Ответить
Імітація
показать весь комментарий
27.11.2025 12:48 Ответить
Трампу це все вигідно, він не хоче ніяких нових санкцій проти Росії, не хоче давати нам зброї, хоче тільки, щоб Росія знаходила приводи, щоб він міг пояснювати, чому він, адепт кремля, не хоче нам допомагати.
показать весь комментарий
27.11.2025 12:50 Ответить
"...Під час пресконференції Сибіга прокоментував заяву очільника ОП..." - міністр закордонних справ коментує заяву завгоспа? Хто ще має сумнів, що сибіга ставленик дЄрмака?
показать весь комментарий
27.11.2025 12:50 Ответить
Повезуть двушечку дєвачкє в маскву. Бо алібабі вже дзвонив куратор
показать весь комментарий
27.11.2025 12:53 Ответить
А він яким боком до переговорів?
Він їх веде?
показать весь комментарий
27.11.2025 13:04 Ответить
Будуть додавлювати того, хто дав добро корупції... Тільки вони не Україна... Нічого вони не пропхнуть кремлівського...ні вони ні ВРада..Бо ті пропихачі будуть останній день в Раді... Трампло все-таки вирішило з ЗЕ докрутити..бо хозяїн хкуйло гнівається...і співає Інтернаціонал в Мавпо - леї ЧЛєніна ..криша їде і репетує що - Білий дім перефарбує..
показать весь комментарий
27.11.2025 13:29 Ответить
 
 