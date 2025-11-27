РУС
Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл

Россия накапливает ракеты: США давят на Европу по поводу быстрого мира

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил европейским дипломатам, что Россия накапливает ракеты большой дальности, призывая к скорейшему урегулированию войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Дрисколл во время визита в Киев заявил, что Москва годами запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла. Однако теперь РФ производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.

"Намек понятен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее пределы", - сказали источники.

Как отмечает NYT, несмотря на возможное завершение войны, Россия, вероятно, не сократит объемы производства вооружений. В то же время прекращение конфликта лишило бы Кремль возможности оправдывать ракетные или беспилотные удары по другим европейским государствам.

Предупреждение США вызвало беспокойство среди союзников

Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, сообщили изданию, что наращивание российского военного присутствия выглядит тревожным. По их словам, предупреждение американского представителя было воспринято очень серьезно.

Оценка Вашингтона по накоплению ракет Россией указывает на значительные изменения в российском военно-промышленном комплексе. Данные подтверждаются украинскими военными источниками и расчетами аналитиков.

Возможные цели России: энергетика Украины и истощение ПВО

Аналитики предполагают, что РФ может использовать накопленные арсеналы для новых ударов по поврежденной энергетической инфраструктуре Украины, а также для истощения запасов украинских зенитных ракет, что сделает крупные города, включая Киев, более уязвимыми.

Эксперты также предупреждают, что Россия может прибегнуть к ракетным или дронным атакам как инструменту давления на другие европейские страны.

Топ комментарии
+13
Витёк 2. Астанавитесь.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:10 Ответить
+11
А чому він не закликає Європу накопичувати ракети великої дальності і випускати їх щодня, аби росія відчула що відповідь їй буде так само ніщівною?
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:19 Ответить
+9
Белокурая бестія крім погроз (чомусь нам) та плану капітуляції Вітькоффа-Кушнера (це поважні евреї, безперечно, Вітя має казіно у Лас-Вегасі) може щось запропонувати? ППО, ракети нам? Ніт, ім потрібен мир зараз, а те, що завтра РФ знову попре (а вони свою Конституцію з Херсоном та Запоріжжям міняти не будуть) то сраних ковбоїв не цікавить. При атаці РФ США, як звичайно, зроблять покер-фейс.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:20 Ответить
Витёк 2. Астанавитесь.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:10 Ответить
А якщо війна припиниться то путін може назбирати ще більше ракет! В заявах Дріскола немає логіки. Якщо користуватись логікою Дріскола то війна має йти безперервно, щоб путін не міг нічого накопичити. Заява Дріскола про можливість нищівного удару росії по Україні тільки ********** путіна до удару. Американці своїми заявами весь час ************ путіна жо продовження війни, кажуть путіну - не сци, ти захопиш Україну за три дні, потім кажуть - не сци ти все одно захопиш всі ці землі, тепер кажуть - не сци, вдарь ракетами, в тебе вже багато ракет!
показать весь комментарий
27.11.2025 09:12 Ответить
Американці звертаються до Європи з вимогою закінчити війну росії проти України, це зовнішньополітичний маразм команди трампа! Так само можна до Нової Зеландії звертатись або до Австралії, Бразилії вони всі однаково не приймають участі в цій війні
показать весь комментарий
27.11.2025 09:18 Ответить
Що - всравсь?
показать весь комментарий
27.11.2025 07:17 Ответить
А чому він не закликає Європу накопичувати ракети великої дальності і випускати їх щодня, аби росія відчула що відповідь їй буде так само ніщівною?
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:19 Ответить
А для чого тоді ЯЗ для США ?
показать весь комментарий
27.11.2025 07:20 Ответить
Рашистській америці воно хіба що для того, щоб залякувати Україну.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:24 Ответить
Белокурая бестія крім погроз (чомусь нам) та плану капітуляції Вітькоффа-Кушнера (це поважні евреї, безперечно, Вітя має казіно у Лас-Вегасі) може щось запропонувати? ППО, ракети нам? Ніт, ім потрібен мир зараз, а те, що завтра РФ знову попре (а вони свою Конституцію з Херсоном та Запоріжжям міняти не будуть) то сраних ковбоїв не цікавить. При атаці РФ США, як звичайно, зроблять покер-фейс.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:20 Ответить
дрістал є дрістал...
показать весь комментарий
27.11.2025 07:22 Ответить
Рашка дала завдання своїм американським холуям залякувать Європу.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:22 Ответить
Знову "путєн нападьот"?...
показать весь комментарий
27.11.2025 07:25 Ответить
Скорее завершить войну и снять санкции, чтобы РФ могла беспрепятственно готовиться к новой войне?
Логичнее помочь Украине разрушить промышленность РФ, чтобы там не было ни возможности, ни желания продолжать агрессию против Запада
показать весь комментарий
27.11.2025 07:26 Ответить
бог шельму мітить
дріскол в них ганебна фамілія , я читав англійську книгу Джеймса Херріота, там була фраза
"рецепт дядюшки дріскола" про афериста шо подавав гівно за гроші
показать весь комментарий
27.11.2025 07:32 Ответить
Копняк Європі - галльо! - Європа! - у вас війна
показать весь комментарий
27.11.2025 07:35 Ответить
Черговий "дуже компетентний" мерзотник меле дичину. Друг дитинства венса. Цим все сказано.
показать весь комментарий
27.11.2025 07:36 Ответить
Ну да, ну да: з Тернополя було видно, шо ракета випущена місяць назад. А з перших обстрілів ще 18-го року. Для кого ці казочки?
показать весь комментарий
27.11.2025 07:42 Ответить
Шо млядь цей піт*х обдристаний взагалі меле? Треба здаватись бігом бо у параши до куя ракет? то значить якщо здати Україну то россіяни перестануть їх виробляти чи може відмовлятся х*ярити ними коли завгодно і по кому завгодно? Америкоси вже реально кончені стали
показать весь комментарий
27.11.2025 07:48 Ответить
Ці під..ри американські навіть вже і не шифруються, що працюють на кацапів. Інтересів США, як держави, в цих погрозах жодних
показать весь комментарий
27.11.2025 07:49 Ответить
Навіщо це - словоблудіє ? Сказав би простими і зрозумілими словами - Європа , давай згортай підтримку України , і починай на неї тиснути ..
А то - почав він базікати про якісь ракети і тд.
Якщо кацапія становить таку загрозу , логічніше було б не вимагати від України швидкого підписання кацапських хотєлок , а надати їй зброю для стримування рашки . Ті ж Томагавки наприклад .
показать весь комментарий
27.11.2025 07:57 Ответить
Він може насипати - між нами океан - як каже Трамп - і склади зброї в США
показать весь комментарий
27.11.2025 08:00 Ответить
Дрісколл, якщо нааіть Європа зкпиниться, то кацапи не перестануть накопичувати ракети. І коли (нпвіть не якщо, а саме коли) вони вирішать вторгнутися у Європу, то у кацапів ракети будуть, а у Європи - ні. Томц правильне рішення - не дати кацапам накопичувати ракети. Способів є багато.
показать весь комментарий
27.11.2025 08:20 Ответить
скоро полетять ракетки по балтії, ото завоють йовропейськи імпотенти
показать весь комментарий
27.11.2025 08:21 Ответить
Що за їблан?! Європа має не "пришвидшити завершення війни", бо не вона її починала, а формувати та накопичувати власний ракетний потенціал. Пересране мудило...
показать весь комментарий
27.11.2025 08:30 Ответить
А що ще можна очікувати від військового завгоспа, тоже ще "мислітєль" планетарного масштабу!
показать весь комментарий
27.11.2025 08:50 Ответить
цьому Дрістуну потрібно заборонити в'їзд до України !
показать весь комментарий
27.11.2025 08:31 Ответить
Дріскол став захаровою чи соловьйовим?
Як можна так опуститися?
Заради чого?
Заради свого острівця «епштейна» де кожному можна буде знущатися над бідолашними дітьми?
показать весь комментарий
27.11.2025 08:32 Ответить
Росія накопичує ракетний арсенал, а що накопичує Зеленський?
показать весь комментарий
27.11.2025 08:45 Ответить
шекелі
показать весь комментарий
27.11.2025 08:49 Ответить
Ахахахах. Ніколи не думав, що сша викликатимуть у мене зневагу та огиду.
показать весь комментарий
27.11.2025 08:47 Ответить
Даёшь ещё больше встреч, совещаний, консультаций и прочего пиз@ежа!
показать весь комментарий
27.11.2025 08:48 Ответить
Здриснув дрискол ... Лячно йому бо раша ракети накопичує. В кожному його слові теза - здайте вже Україну скоріше.
показать весь комментарий
27.11.2025 08:48 Ответить
ще кожного дристуна обсмоктувати🤡
показать весь комментарий
27.11.2025 08:50 Ответить
Ну Zелю ж стадо з любовю облизувало та облизує.
показать весь комментарий
27.11.2025 09:17 Ответить
Бачу шо дивний кретин зараз в Пентпгоні не тільки алкоголик Гегсед.
А як заключення миру вплине на швидкість накопичення отіх ракет Парашею та їх кількість він не підскаже?
показать весь комментарий
27.11.2025 09:16 Ответить
 
 