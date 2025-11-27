Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл
Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил европейским дипломатам, что Россия накапливает ракеты большой дальности, призывая к скорейшему урегулированию войны в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Отмечается, что Дрисколл во время визита в Киев заявил, что Москва годами запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла. Однако теперь РФ производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.
"Намек понятен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее пределы", - сказали источники.
Как отмечает NYT, несмотря на возможное завершение войны, Россия, вероятно, не сократит объемы производства вооружений. В то же время прекращение конфликта лишило бы Кремль возможности оправдывать ракетные или беспилотные удары по другим европейским государствам.
Предупреждение США вызвало беспокойство среди союзников
Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, сообщили изданию, что наращивание российского военного присутствия выглядит тревожным. По их словам, предупреждение американского представителя было воспринято очень серьезно.
Оценка Вашингтона по накоплению ракет Россией указывает на значительные изменения в российском военно-промышленном комплексе. Данные подтверждаются украинскими военными источниками и расчетами аналитиков.
Возможные цели России: энергетика Украины и истощение ПВО
Аналитики предполагают, что РФ может использовать накопленные арсеналы для новых ударов по поврежденной энергетической инфраструктуре Украины, а также для истощения запасов украинских зенитных ракет, что сделает крупные города, включая Киев, более уязвимыми.
Эксперты также предупреждают, что Россия может прибегнуть к ракетным или дронным атакам как инструменту давления на другие европейские страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я так розумію, ттстікули багатьох можновладців США і трампа міцьно.тримає сі і пу і стискають.їх все сильніше.
Логичнее помочь Украине разрушить промышленность РФ, чтобы там не было ни возможности, ни желания продолжать агрессию против Запада
дріскол в них ганебна фамілія , я читав англійську книгу Джеймса Херріота, там була фраза
"рецепт дядюшки дріскола" про афериста шо подавав гівно за гроші
А то - почав він базікати про якісь ракети і тд.
Якщо кацапія становить таку загрозу , логічніше було б не вимагати від України швидкого підписання кацапських хотєлок , а надати їй зброю для стримування рашки . Ті ж Томагавки наприклад .
Як можна так опуститися?
Заради чого?
Заради свого острівця «епштейна» де кожному можна буде знущатися над бідолашними дітьми?
А як заключення миру вплине на швидкість накопичення отіх ракет Парашею та їх кількість він не підскаже?