Россия накапливает ракетный арсенал. Европа должна ускорить завершение войны, - Дрисколл

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявил европейским дипломатам, что Россия накапливает ракеты большой дальности, призывая к скорейшему урегулированию войны в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что Дрисколл во время визита в Киев заявил, что Москва годами запускала ракеты по Украине так быстро, как только могла. Однако теперь РФ производит их достаточно, чтобы накопить растущий запас оружия большой дальности.

"Намек понятен: урегулирование необходимо как можно скорее из-за растущей ракетной угрозы, которая может нанести сокрушительный удар по Украине и выйти за ее пределы", - сказали источники.

Как отмечает NYT, несмотря на возможное завершение войны, Россия, вероятно, не сократит объемы производства вооружений. В то же время прекращение конфликта лишило бы Кремль возможности оправдывать ракетные или беспилотные удары по другим европейским государствам.

Предупреждение США вызвало беспокойство среди союзников

Западные чиновники, присутствовавшие на встрече с Дрисколлом, сообщили изданию, что наращивание российского военного присутствия выглядит тревожным. По их словам, предупреждение американского представителя было воспринято очень серьезно.

Оценка Вашингтона по накоплению ракет Россией указывает на значительные изменения в российском военно-промышленном комплексе. Данные подтверждаются украинскими военными источниками и расчетами аналитиков.

Возможные цели России: энергетика Украины и истощение ПВО

Аналитики предполагают, что РФ может использовать накопленные арсеналы для новых ударов по поврежденной энергетической инфраструктуре Украины, а также для истощения запасов украинских зенитных ракет, что сделает крупные города, включая Киев, более уязвимыми.

Эксперты также предупреждают, что Россия может прибегнуть к ракетным или дронным атакам как инструменту давления на другие европейские страны.

